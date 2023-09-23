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Психотерапевт Робин Берман: 10 советов родителям

Источник: psychologos.ru 23 сентября 2023 6184
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Ребенок, получивший слишком много власти, чаще всего испытывает из-за этого дискомфорт.

Психотерапевт Робин Берман: 10 советов родителям

Робин Берман, психотерапевт и мать троих детей, советует как надо проявлять родительскую любовь и заботу о детях, чтобы они выросли самостоятельными, счастливыми людьми, умеющими любить и делать счастливыми других.

10 советов от Робин Берман родителям

1. Родитель – это великодушный диктатор. Правила позволяют ребенку чувствовать себя в безопасности.

2. Не давайте ребенку эмоционально подавлять вас. У эмоционально нестойких родителей вырастают эмоционально нестабильные дети.

3. Ребенок, получивший слишком много власти, чаще всего испытывает из-за этого дискомфорт.

4. Стараясь удовлетворить любой каприз ребенка, вы рискуете вырастить из него эгоцентрика, не способного справляться с жизненными трудностями.

5. Представьте себе, какое будущее ждет ребенка, который ни разу не был наказан за плохое поведение и в результате так и не научился отвечать за свои поступки. Вы хотели бы иметь дело с таким человеком, когда он станет взрослым?

Психотерапевт Робин Берман: 10 советов родителям

6. Если вы говорите ребенку: «Еще раз сделаешь так – и я…», – сделайте то, что обещали. Настойчивость и умение доводить дело до конца необходимы для сохранения эмоционального спокойствия ребенка и вашего собственного душевного здоровья.

7. Помните о главной цели – вырастить из ребенка хорошего человека. Регулярно повторяйте мантру: «Сейчас ненавидишь – потом поблагодаришь».

8. Говорите меньше, сужайте пространство выбора, выбирайте простые формулировки. В данном случае чем меньше – тем лучше.9. Говоря «нет», подразумевайте именно «нет».

10. Используйте технику «перевернутого торга»: чем больше ребенок спорит, тем меньше получает. Это работает не хуже волшебного заклинания.опубликовано econet

© Робин Берман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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