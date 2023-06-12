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Уязвимость делает отношения крепче

Источник: facebook.com 12 июня 2023 6648
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Единственно верный шаг, напоминающий ходьбу по канату над пропастью - в момент конфликта говорить не о Тенях любимого, а о своих Тенях.

Уязвимость делает отношения крепче

Уязвимость - это подвиг

Когда видишь Тень любимого человека, хочется ему указать на неё, чтобы сделать совершеннее грани его души. Но это роковой шаг. В ответ на удар по своим границам, Ваш любимый укажет на Ваши Тени. Ведь у каждого их в избытке.

Ощутив боль, но желая продолжить отношения, Вы можете избрать противоположную стратегию: молчать и потакать Теням любимого, сжимая еще больше собственные границы. И это роковой шаг. Рано или поздно, Вам надоест тюрьма, в которую Вы сами себя посадили, охраняя свою любовь. Начнется освободительная борьба, в которой любовь обречена погибнуть.

Единственно верный шаг, напоминающий ходьбу по канату над пропастью - в момент конфликта говорить не о Тенях любимого, а о своих Тенях.

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Уязвимость делает отношения крепче

Признавая правду о себе, проникая в свою боль, раскрывая свои тайны перед любимым, мы делаемся уязвимыми, и потому настолько нежными, что доверие растет, а канат превращается в мостик, по которому хочется гулять в обе стороны и снова и снова приглашать в гости на огонёк своей души. 

Парадокс: уязвимость делает отношения крепче, а желание сделать другого лучше воспринимается, как тирания, от которой хочется сбежать. 

Уязвимый - не слабый. Он совершает подвиг. Только сильный человек может признать свои недостатки перед тем, в чьих глазах хочет выглядеть совершенным. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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