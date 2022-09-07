Психологическая сила, которая тянет человека к его судьбе, не имеет значения, сопротивляется он этому, или считает своим свободным выбором.

Сценарий – это та психологическая сила, которая тянет человека к его судьбе, не имеет значения, сопротивляется он этому, или считает своим свободным выбором. В сценарий нас вгоняют наши родители, но важно, чтобы у вас не возникла ненависть к родителям. Ведь они делают всё, что могут, и их также в свое время вогнали в сценарий. Человек в сценарии теряет самого себя. Если его воспитать правильно, например, как дерево – если ему не мешать – оно будет расти ровно, так и человеку, если не мешать, то он вырастет здоровым.

Как выйти из сценария

Что нужно делать, чтобы быть счастливым? Посмотрите на маленьких детей, они ведь счастливы. Какого они о себе мнения? Хорошего. Значит у ребенка позиция «Я» в плюсе. Но потом он начинает расти, общаться с социумом. Изначально у ребенка плюс по отношению к близким людям. Затем круг общения расширяется, он знакомится с другими людьми и в начале общения в позиции «Они» также плюс. И наконец, ребенок всё время действует, дети неутомимы и серьезны в своих играх, поэтому в позиции «Труд» тоже плюс. Если все эти плюсы у человека сохраняются на всю жизнь, то всё у него будет хорошо.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вообще-то счастье вариантов не имеет, варианты имеет несчастье, но в процессе воспитания человек теряет те или иные плюсы. Представьте себе табурет, у которого все ножки на месте – «Я»+, «Вы»+, «Они»+, и «Труд»+ - тогда он хорошо адаптирован, он очень устойчив, может отклониться вперед, в сторону, откинуться назад. А если у него одна ножка выпала, выломалась – он становится упирающимся, то есть он занимает определенную позу и беспокоится только о том, как ему удержаться. У него сразу появляются такие качества как обидчивость, ему начинает казаться, что все против него, а ему хочется оставаться таким же.

Начинает формироваться невротическая личность. Признак невротической личности – он хочет, чтобы сегодня было как вчера, а завтра как сегодня. В общем, такой человек перестает развиваться, а вся человеческая суть – это постоянный рост, как деревья, они всё время растут, и человек должен всё время расти и развиваться. Ведь у человека должна быть долгая продуктивная жизнь, с множеством достижений и опытом пройденного пути.

Теперь поговорим о продолжительности нашей жизни.

Мы очень здорово устроены, мы запрограммированы на самом деле на 150 лет жизни, но в нас так много вирусов вводят, которые портят нашу жизнь.

Такая цифра получается, если период созревания умножить на 10. К примеру, возьмем кошек – созревание у них длится год, живут 10-12 лет, а если мы очень хорошо за ними ухаживаем, то 15. Люди созревают 15 лет, а может даже больше, поэтому в среднем это получается 150 лет. Но нас всегда приучали к тому, что в 50 лет активная жизнь уже заканчивается, и человек просто доживает ее остаток. Я желаю, чтобы вы стали мудрее и смогли естественным образом продлить себе жизнь, заботясь о своем физическом и психическом здоровье. Живите, как Бог

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet