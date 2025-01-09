В слове «богатство» в нашем языке, в корне этого слова, есть слово Бог, а в слове «бедность», в корне этого слова, есть беда

Боги никогда не будут делать за нас то, что мы должны сделать сами. Эти мудрые слова - из древней книги «Песни птицы Гамаюн». Каким бы Богам мы не молились (а у каждого народа свои Боги), они никогда не будут нам помогать в том, что мы должны сделать сами, и в этом есть великая мудрость.

Каждый человек должен сам делать счастье. Это наша вотчина, наш труд, это наша жизнь, это наша судьба, и мы ее должны делать. Счастье бессмысленно ждать, его нужно делать. Как делать? А нужно делать всё, что для счастья: и разговоры разговаривать, и события вершить, и настраивать близких на дела разные, на достижения различные. Когда я это говорю со сцены на многочисленных мероприятиях, очень многие люди со скучающим видом начинают смотреть на стены: дескать, ну, сколько можно? Я и так все делаю, а у меня ничего не получается. Привычная человеческая реакция. Знаете, если счастья нет - значит, не все делаешь.

В самом начале моей деятельности у меня был центр, ко мне пришла миловидная женщина, лет 35. Я говорила ей: «Если ты одинока, то ты против Высших сил». Одно дело, если муж с войны не вернулся, ты не была одинока. Муж умер, или жена умерла, при этом человек не был одинок. Я сейчас говорю об одиночках, которые засиделись, застоялись, затоптались. В группе был шок: «Как это, против Высших сил? Если Боги создали мужчину и женщину, наверное, в этом уже Божественный промысел, наверное, уже все сказано этим?».

Если мы священные книги полистаем, то у всех народов сказано, что негоже быть мужу без жены и негоже быть женщине без мужчины - об этом говорится во все века, во все эпохи. Сегодняшние наши граждане почему-то начинают оправдывать своё одиночество.

Оправдания - всегда в пользу несчастья и пользу бедности, в пользу одиноких судеб, в пользу неблагополучия. Как только я начинаю искать себе оправдание или очень аргументировано объяснять, почему я так живу, я уже фиксирую, что делаю не очень-то много в этом вопросе. Собственно говоря, и дальше буду делать не очень много, потому что я себя сейчас оправдываю. Сложно понять это, учитывая, что в слове «богатство» в нашем языке, в корне этого слова, есть слово Бог, а в слове «бедность», в корне этого слова, есть беда. Когда человек оправдывает свою бедность, он оправдывает беду, и каждый раз, когда продолжает оправдывать ее, он ее умножает. Вот так понимал наш древний народ, народ средневековья. Получается, они, предки, были умнее нас? Получается, да! Своею мудростью они отворяли себе пути, не оправдывая свои решения. Они не оправдывали то, что не делают. Они стремились найти для себя аргументы, чтобы делать. Вот об этом и сказана фраза, что Боги никогда не будут делать за тебя то, что должен сделать ты.

Я говорила, что если ты одинока, то ты против Высших сил. Еще я говорила: «Почему ты не собрала себя после обиды, причиненной противоположным полом, не собрала себя, не создала благополучные эмоции, не отреставрировала их? Почему ты не вложилась в это? Почему ты культивировала и носила эту обиду, как беременность вынашивала, почему? Зачем ты берегла это зло в себе самой? А ведь это – зло, которое оставляет тебя несчастной и одинокой. Зачем ты это зло носила в себе, берегла, выращивая и приумножая его годами, оправдывая это зло?». Смотрите, как просто все становится, если задавать правильные вопросы.

Почему не собрала себя, не отреставрировала, не восстановила, ведь рядом с тобой близкие, и они тебя видели в таком качестве, они с тобой жили, они тебя любили в таком качестве. Они давали тебе любовь? Давали. Они давали тебе дружбу? Давали. А почему же ты ради них не отстирала свою Душу, не отстирала свой Дух, не отмыла себя от тех горьких воспоминаний, которые оставили тебя одинокой? Задам следующий вопрос: Что ты делаешь, чтобы не быть одинокой? Другой вариант: Что ты делаешь, чтобы не быть несчастным человеком? Что ты делаешь, для того, чтобы не быть бедным? Что ты делаешь?

Знаете, какие вопросы задавали волхвы, когда к ним приходили страждущие, ищущие?

Они всегда спрашивали больных: «Болеешь? Зачем болеешь?», бедных: «Бедный? Несчастный? Зачем ты бедный? Для чего ты – бедный?» или одиноким «Зачем ты одинока? Зачем ты одинокий?» Зачем? Согласитесь, очень глубокий вопрос. Существует книга «Сказы», которую сохранили староверы. И в этих «Сказах» звучит вопрос: «Зачем ты ничего не делаешь для того, чтобы…». Каждый вместо многоточия может продолжить вопрос.

Этот вопрос - «Зачем?» - я рекомендую задавать как можно чаще, особенно, когда вы начинаете мучиться, если у вас что-то не получается: Зачем я мучаюсь? Зачем я сейчас паникую? Зачем я сейчас паникую, чтобы выключить голову себе?

А когда вы стремитесь к чему-то, уместно задавать себе такие вопросы: Как это делать? Как это лучше сделать? Когда же вы не стремитесь ни к чему, оправдывая и объясняя, вспоминайте этот вопрос Волхва: Болеешь? Зачем болеешь? Можно, конечно, продолжить вопросом: «Почему не лечишься? Почему не выздоравливаешь?», но волхвы были глубже, они так и говорили: «Зачем болеешь?». Просто. Как на этот вопрос ответить? Действительно, зачем я болею?

Если по-честному себе задавать такой вопрос: «А действительно, зачем я мучаюсь?» А действительно, зачем? И хочется себе сказать: «Вот дурак! Столько же времени потрачено впустую!». Но, сказав себе правду, надо начинать делать, потому что без дела не будет удела. Если ты без дела – ты бездельник. Если ты не делаешь правильные дела, если ты не ищешь пути, значит, ты - без пути, беспутный человек. Вот беспутным быть не хочется. Поэтому и оправдываем себя. Не хочется себя называть бездельником или бездельницей. «Ну, как это, ведь я делаю столько дел!?», но не делая самого главного дела для счастья, ты почему-то оправдываешь своё безделье. То есть, не делаешь тех дел, которые нужны для твоего счастья. Просто не делаешь. Когда вот таким простым, не научным, а самобытным языком начинаешь с собой общаться, честь переходит в достоинство, и появляется внутреннее вещество, которое начинает тебя двигать.

Язык, на котором мы говорим, очень древний. Ещё древними греками о нашем языке было записано, что Гипербореи говорят на Божественном языке. Мы, сегодняшние, говоря слова, не слышим методов внутри этих слов. Я уже привела примеры: бедность – это культивация беды, богатство – это угодно Богу, чтобы мы со-творяли, себя со-творяли, силу свою внутреннюю, которая будет нас вести к достижениям. Высшим силам именно так угодно, чтобы мы себя делали, делали себя внутри целостными, качественными, желающими, и чтобы эти желания мы продвигали, чтобы мы их реализовывали, чтобы мы не были беспутными, чтобы мы не были без дела, чтобы мы понимали, что если ты в безрадостности, то это плохо.

Наши предки говорили, что человек, у которого нет желаний – на дожитии. Этому человеку дают чуть-чуть энергии, чтобы просто ноги таскать, тельце водить куда-то. Если у тебя нет желаний, у тебя закроются все пути, потому что желаниями выложен наш путь к счастью. Если у тебя есть желания – это хорошо, надо к ним идти, надо искать пути для реализации этих желаний, надо искать возможности, надо себя делать для того, чтобы искать эти возможности, для того, чтобы наши желания исполнились. А если нет желаний - ты на дожитии, значит, увядаешь, значит, распадаешься, все слабые звенья твоей жизни сразу же проявятся, и ты не будешь знать, за что хвататься, потому что, как снежный ком, будет обрастать проблемами твоя жизнь. Здесь уместно чаще задавать себе вопрос: «Зачем?». Зачем ты планете нужен, когда случаются проблемы? Проблему надо просто решать. Надо браться за голову, включать разум, надо добывать возможности, звонить разным людям, советоваться или просить помощи, надо искать, надо думать и надо делать.

Когда мы с вами не думаем, как решить проблему, мы бездумны – без дум – бездумь, когда-то это было оскорблением, дескать, болван. Знаете, как называли человека, который никуда не движется, в старину? И это старинное слово означает буквально остановку. Это слово – дурак.

Помните в сказках есть камень, на котором написано: «Пойдешь налево…. Пойдешь направо…. Пойдешь прямо…» - вот именно этот камень и назывался дурак. И, если ты никуда не пойдешь, а будешь топтаться около этого камня, то ты тоже дурак, остановился. А еще дураком знаете, что называли? Пень, на котором кололи дрова, то есть, пенек, на который чурку ставили, и колуном кололи. Вот на каком языке разговаривали наши предки. И, если ты никуда не движешься, тогда ты кто? А чего ты тогда умничаешь? А чего ты тогда так аргументированно оправдываешь себя? Пора уже голову начинить задачами, желаниями. Я сейчас не оскорбляю, а рассказываю, как мыслили наши предки, с какой честью великой они жили, как они себя направляли в достижения.

Нельзя стоять: неплодное дерево умирает, то есть, дерево, которое не дает ни плодов, ни цветов, ни густой тени (густая тень – это тоже польза путнику, который может отдохнуть). «В чем твоя польза, человек?» - звучал вопрос, когда наши предки приходили на энергетическое место, капище. Этот вопрос, который им задавали Волхвы, был доступом на обряд и через этот вопрос кто-то допускался к обряду, а кто-то нет. В чем твоя польза? Кормить и одевать свою тушку? Бегать в панике постоянно, в этом твоя польза? В бездуми или в беспутности валяться? Жить в безрадостности? В чем твоя польза жизни?

ЖИЗНЬ ГОВОРИТ с нами на языке проблем, показывая нам те минусы, которые мы должны преобразовать в плюсы. Жизнь говорит и на языке плюсов – появляются хорошие события, достижения, благополучные ситуации. Сколько можно жить, как второгодники? Ведь, вдумайтесь, у нас один год похож на другой, как день сурка в голливудском фильме, когда остановилось время у мужика. Новый год пришел, и опять он похож на предыдущий.

Считается, что богиня Недоля будет терпеть только два года, и если ты не пойдешь в пути вещие создавать вещество материальных благ, то Недоля тебя начнет опускать еще ниже, потому, что не достоин ты этого уровня жизни и перед тобой начнут закрываться двери, врата в более высокие процессы жизни, и эти врата начнут сдавливать тебя, давить. И давящие ситуации у нас есть. Нас как будто будут заставлять выполнять одну и ту же работу над ошибками до тех пор, пока не разрешим проблемы, пока не сделаем правильный выбор, не найдем правильный метод для решения важных жизненных задач. Более подробно об этом я говорю в своей книге «Главная книга судьбы». опубликовано econet

Друзья мои, давайте жить мудро! Давайте слышать Жизнь!

Автор Марина Крымова

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