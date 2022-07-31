Как-то раз к мудрецу пришел один человек. С виду он был очень успешен, гармоничен и, казалось, что полностью счастлив.

Когда нет никакого смысла скрывать свои чувства

Как-то раз к мудрецу пришел один человек. С виду он был очень успешен, гармоничен и, казалось, что полностью счастлив. Прекрасно развитое тело, дорогие одежды, ослепительная улыбка, все говорило о том, что перед нами тот самый идеал, которым многие мечтают стать. Но как только мужчина заговорил, сразу стало ясно, что на самом деле все обстоит с точностью до наоборот.

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- О мудрый человек, - начал мужчина. – Я просто не знаю, как дальше жить. Мне все надоело… Я чувствую, что с каждым днем все больше запутываюсь. Моя жизнь – это клубок неразрешимых противоречий. Я устал делать то, что не доставляет мне никакого удовольствия.

- Удивительно, - сказал мудрец и начал что-то доставать из какой-то большой шкатулки с древними золотыми узорами. – Первый раз вижу человека, который настолько научился скрывать свою боль и страдание.

- Да, я это знаю, - ответил мужчина. – Мне многие завидуют и совершенно не понимают того, что творится в моей душе. Поэтому я и пришел к тебе за советом…

Старец в это время достал из шкатулки небольшой шар из черного хрусталя и аккуратно поставил его на стол перед собой. Мужчина продолжал рассказывать историю своей жизни, не обращая внимания на странный предмет, внутри которого время от времени вспыхивали маленькие искры то красного, то голубого цвета.

- Вот что я тебе скажу, - произнес мудрец, когда мужчина закончил свой рассказ. – Ты научился превосходно обманывать и скрывать свои чувства. В первую очередь ты мастерски обманываешь самого себя, не говоря о других людях.

- Но почему ты говоришь мне это, о мудрый человек? – изумился мужчина. – Я был полностью честен перед тобой. Готов поклясться чем угодно!

- Мне не нужны твои клятвы, - ответил старец. – Видишь этот черный хрустальный шар? Он помогает мне получать настоящий ответ, когда все на первый взгляд очевидно. Если шар светится красным цветом, это значит, что твоя душа говорит чему-то «Нет». Если внутри шара появляются голубые искорки, то твоя душа говорит этому «Да».

Мужчина с огромным удивлением посмотрел на шар, который в данный момент не светился, словно ожидая, что скажет собеседник.

- Пока ты увлеченно рассказывал про любимое дело все жизни, про любимых друзей и даже жену, шар светился красным цветом, - сказал мудрец. – Ты впустил в свою жизнь славу, известность, власть, влияние, богатство, сказав этому «Да» лишь на уровне своего ума. Твоя душа тяготится всем этим. Она мечется и не может найти себе места. Конечно же, все перечисленное – это ценности. Но они не твои. Поэтому шар и наполнялся красными искорками почти все время твоего рассказа.

- Но ведь это вся моя жизнь! – воскликнул мужчина. – Кроме этого у меня ничего нет хорошего. Если я откажусь от всего этого, то останусь просто ни с чем.

- Не торопись с выводами, - сказал старец. – Были и такие слова в твоей истории, которые шар встретил голубым свечением.

- Что же это за слова? – скептически спросил мужчина.

- Когда ты говорил, что любишь играть на флейте, - сказал старец и улыбнулся.

- И что это значит? – спросил мужчина. – Теперь мне нужно бросить свой бизнес, расстаться с женой и друзьями и играть на флейте вместо всего этого?

- Это всего лишь значит, что тебе НУЖНО играть на флейте, только и всего, - ответил старец, снова немного улыбнувшись. – Конечно же, мы далеко не всегда можем делать то, что хотим. И мы не может отказаться от многих вещей, потому что обязательства связывают нас с другими людьми. Иначе наше общество начало бы разваливаться. Но когда наша душа говорит «Нет» чему-то, то только потому, что она хочет, чтобы мы, наконец, перестали игнорировать ее «Да». Сыграй на флейте!

Старец достал из еще какой-то старинной шкатулки музыкальный инструмент и протянул его мужчине. Тот медленно взял, поднес флейту к губам и закрыл глаза…

Не успел он сыграть и двух нот, как шар ярко засветился голубым цветом. Казалось, что искры вот-вот начнут вырываться из него наружу. Вся хижина мудреца наполнилась плотным, бело-голубым светом. Но мужчина продолжал играть, закрыв глаза и не замечая всего этого. В этот момент он был настоящим. Не было больше никакого смысла скрывать свои чувства. То, что он делал – играл, шло из самого центра его души, которую, наконец, услышали и перестали игнорировать ее «Да»… опубликовано econet.ru

Автор Дмитрий Вострухов

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