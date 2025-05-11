Почему все психологи настаивают на том, что надо всех простить? Нет ли подвоха в этом действе? Забыть обиды, кровные, причем, это - замазать будто дерево побелкой, а как с дуплом быть в этом самом дереве?

"Поиск" своей тени в юнгианской традиции включает нахождение наиболее отвратительного персонажа, нашей противоположности. Многим известен механизм проекций на другого человека своих желаний, чувств, черт личности, ну, и так далее. Мы часто замечаем в окружающих черты, которые не признаем в себе. И все-таки, их признаем, таким вот образом, через неприятие. Наш разум, наше эго, нам говорит, что мы-другие, мы – хорошие, и не такие, как соседка, которая «оторви и брось», а вот эмоции дают сигнал, что есть в вас что-то общее, раз есть реакция в душе и теле в виде дискомфортных чувств.

Наш глубинный (животный и рептильный) мозг, который отвечает за эмоции и эндокринную систему организма, не слишком отличает символическое от реального. На этом и основан анализ сновидений, другие проективные методики.

Бессознательное находит «себя» повсюду, символически. Например, как свое отражение в другом человеке. И, когда вы желаете тому неприятному для вас, человеку зла, у вашего организма есть только одно-единственное (ваше собственное ) тело, в котором он может осуществить ваше намерение. Желая зла другому человеку, вы наказываете себя. Для бессознательного нет никакого другого – есть ваше «отражение» в другом.

В этом и состоит тот механизм «возвращения проклятий», про который люди говорят, что «оно обязательно вернется» к обидчику. Есть огромная вероятность того, что это самое «проклятие», как пожелание неприятностей, никуда не «уходило» от вас вовсе. Ваша эмоциональная часть (внутренний ребенок, та самая часть, которая мысли картинками и образами) не отличает символа (проекции) от реальности, и выполняет команду буквально, на уровне того самого тела, которое эту команду отдало.

Само состояние обиды предполагает именно ваши страдания, и в еще большей мере, если обидевший вас человек никак не «виноватится», а вовсе не заметил, что вы расстроены. Весь негатив у вас. Чем больше злитесь, тем вам хуже. И кого вы наказали?

Почему все психологи настаивают на том, что надо всех простить? Нет ли подвоха в этом действе? Забыть обиды, кровные, причем, это - замазать будто дерево побелкой, а как с дуплом быть в этом самом дереве? Замажешь, разве? Ведь сказано же «зуб за зуб», а я не Мать-Тереза, чтобы всех прощать. «А, впрочем, я простила уже этого скотину, подлеца, чтоб так ему и этак».

Кому вы в этом акте «прощения» желаете «и так и этак»? И для кого нужно прощение, если «дупло на дереве» - у вас? Тот, на кого обиделись, быть может, не подозревает об обиде, и даже не виниться перед вами, тем самым углубляя то «дупло».

Прощение представляет собой акт избавления от негативных эмоций, которые вы испытываете к другому человеку, и, «с помощью» механизма проекций, страдаете от них сами. Поэтому психологи и говорят, что прощение требуется не обидчику, а тому, кто обижен и нашел в себе силы простить.

Про «найти силы простить» отдельная тема в русле «простила подлеца». Даже если вы понимаете весь вред, который наносит вам ваша же обида, простить бывает сложно. Особенно, если подумать об этом с точки зрения здравого смысла. Это и правда, как нанести побелку «благостных намерений» на ржавчину, которая и под побелкой будет разъедать металл. С виду все красиво и шоколадно, а внутри…волки воют…

Такое происходит потому, что «проклинали» мы в сердцах, в особом состоянии сознания, в пылу, во гневе, и так далее, а вот прощать надумали от разума, решили рационально подойти.

И выучили положительные аффримации, которые долдоним с утра до вечера, и все не впрок. Сравните сами. Все негативные намерения реализуются почти всегда. А положительные аффирмации набили многим мозоль на языке. В чем разница? Поклонники литературы по созданию намерений, вам сразу скажут – в состоянии.

И еще в самой цели. Ведь цель прощения – избавиться от дискомфортных эмоций, отравляющих жизнь и препятствующих погружению в то самое эмоционально благостное состояние, в котором положительные аффирмации сработают.

Почувствовать разницу этих состояний и отпустить обиды в формулировке «личные негативные переживания» возможно в погружении в гипноз или активное воображение. Эти методики позволяют произвести работу на глубинном уровне, и обойти критический фактор мышления рационального ума.

Что же дает прощение обид? Подумайте, какие «пожелания» вы отправляете врагам, соотнесите с тем, что вы имеете. (Или тем, что «вас имеет»), ответ придет автоматически. опубликовано econet

Автор Ирина Панина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet