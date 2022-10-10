Манипуляторы не раскаиваются!

Извиняться извиняется, но в глубине души себя виноватым никогда не считает. Бросает просьбу о прощении, как собаке – кость: “На, подавись”

Извиняться извиняется, но в глубине души себя виноватым никогда не считает. Бросает просьбу о прощении, как собаке – кость: “На, подавись”, но сам угрызений совести не испытывает.

Главный признак манипулятора – он никогда не раскаивается

Понимаете, не то, чтобы их действительно не было, человек просто не слышит голос своей глубинной сущности. Выгода, удовлетворение, страхи, компенсация комплексов – этот шум замечается манипулятором в первую очередь. Он руководит жизнью непоколебимого.

Сомневаться в себе – это нормально, это здоровая реакция психики на происходящие с человеком каждый день изменения и события.

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Адекватная самооценка не избавляет от сомнений. Можно, любя себя, быть не уверенным в своей правоте, это нормально. Главное, чтобы чувство вины и неуверенность не брали верх постоянно и были основаны на реальных фактах, а не на вымышленных или внушенных косяках.

Вообще, взвешивать все за и против, соотносить доводы и ощущения, сделанное-сказанное с обратной связью – это естественно, и это здорОво.

Считать, что “мое мнение – самое правильное” можно только в том случае, если вы по-настоящему слышите себя, если есть связь со Всевышним или есть трансцендентная связь с миром. У неосознанных манипуляторов этой связи нет. Поэтому нет и многого другого – сочувствия, сострадания, любви.

Подумайте на досуге, часто ли извиняетесь по делу вы и делает ли это ваш партнер (можно обо всем своем окружении поразмышлять). опубликовано econet.ru

Автор: Лилия Ахремчик

фото ©Dariusz Klimczak

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