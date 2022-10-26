Если вы откладываете свои дела и бежите домой кормить человека, который почему-то считает, что ваша миссия в его жизни - подать ужин

Недавно я летела на самолете и стюардесса в инструкции действий при внештатной ситуации дала идеальный совет: "сначала наденьте маску на себя, а затем убедитесь, что другие нуждаются в вашей помощи". Другими словами: "сначала позаботьтесь о себе, а потом посмотрите, нужна ли ваша забота окружающим. Потому что чаще всего, окружающие могут позаботиться о себе сами".

В хороших отношениях всегда все ПРОСТО

Мы привыкли к тому, что жертва должна быть вознаграждена. Золушка выйдет замуж за принца. Раскольников, благодаря Сонечке, поймет, что убивать плохо. Кай вернется к Герде. И только Русалочка знает правду: "ты можешь отдать голос, отречься от семьи, пожертвовать жизнью, но твой возлюбленный, ради которого был пройден мучительный путь, все равно может выбрать не тебя". У Русалочки хватило смелости и великодушия это принять.

Очень трудно принять то, что другие чаще всего могут прекрасно обходиться без нашего участия. Десятиклассник сам может делать уроки. Муж - разогреть свой ужин. Друзья прекрасно обойдутся без советов. Родные без денег. А если не могут обойтись, то задайте себе вопрос - почему?

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Если человек в 16 лет не умеет планировать свое время и выстраивать стратегии - чем вы можете ему помочь? Крик, скандалы и ремень исключаем.

Если взрослый человек не способен накрыть на стол и убрать со стола - почему? И одно дело, если вы получаете удовольствие от совместного ужина или ухаживаете за инвалидом, другое дело, если вы откладываете свои дела и бежите домой кормить человека, который почему-то считает, что ваша миссия в его жизни - подать ужин.

Почему вам так важно участвовать в жизни друзей? Действительно ли это забота или это подтверждение вашей значимости? Подтверждение того, что вы знаете, как другим лучше жить?

Зачем родственникам ваши деньги? Они больны? Или им не хватает денег на покупку квартиры, в то время, когда вы три года копите на отпуск? Или они не могут найти работу? Почему вы должны нести за них ответственность? Это про любовь? Или про что-то другое?

Ваша жертва никогда не будет оценена. Потому что она никому не нужна. Оценена, может быть только добровольная забота, любовь и поддержка. Это нормально помогать другим. Так же нормально, как и принимать помощь. Помощь, а не жертву. Не в ущерб себе и своему времени. А по любви. Только потому что ты важен для меня. А не потому что я тебе должен.

Если ты в отношениях все время чем то жертвуешь ради сохранения этих отношений, то эти отношения не стоят жертв. Нормальные люди не ждут, что ради них будут свершаться подвиги в ущерб собственным интересам, здоровью и благополучию. В хороших отношениях всегда все просто. Это сложно принимать, потому что нас с детства учат, и книги пишут и фильмы снимают, что жизнь – это борьба, а любовь нужно заслужить. Поехать за ним в Сибирь на лесоповал, пожертвовать долей печени, отдать ребенка бабушке, чтобы не мешал.

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В партнерских отношениях лучше ориентироваться на другие идеи, которых практически нет в книгах и сериалах. И это идеи никак не связаны с позицией: «а что ты сделал, чтобы я тебя полюбил?». опубликовано econet.ru

Автор: Елена Пастернак

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