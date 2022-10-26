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Ненужная жертва: другие чаще всего могут прекрасно обходиться без вас!

Источник: vk.com 26 октября 2022 6752
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Если вы откладываете свои дела и бежите домой кормить человека, который почему-то считает, что ваша миссия в его жизни - подать ужин

Ненужная жертва: другие чаще всего могут прекрасно обходиться без вас!

Недавно я летела на самолете и стюардесса в инструкции действий при внештатной ситуации дала идеальный совет: "сначала наденьте маску на себя, а затем убедитесь, что другие нуждаются в вашей помощи". Другими словами: "сначала позаботьтесь о себе, а потом посмотрите, нужна ли ваша забота окружающим. Потому что чаще всего, окружающие могут позаботиться о себе сами". 

В хороших отношениях всегда все ПРОСТО

Мы привыкли к тому, что жертва должна быть вознаграждена. Золушка выйдет замуж за принца. Раскольников, благодаря Сонечке, поймет, что убивать плохо. Кай вернется к Герде. И только Русалочка знает правду: "ты можешь отдать голос, отречься от семьи, пожертвовать жизнью, но твой возлюбленный, ради которого был пройден мучительный путь, все равно может выбрать не тебя". У Русалочки хватило смелости и великодушия это принять. 

Очень трудно принять то, что другие чаще всего могут прекрасно обходиться без нашего участия. Десятиклассник сам может делать уроки. Муж - разогреть свой ужин. Друзья прекрасно обойдутся без советов. Родные без денег. А если не могут обойтись, то задайте себе вопрос - почему? 

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Если человек в 16 лет не умеет планировать свое время и выстраивать стратегии - чем вы можете ему помочь? Крик, скандалы и ремень исключаем. 

Если взрослый человек не способен накрыть на стол и убрать со стола - почему? И одно дело, если вы получаете удовольствие от совместного ужина или ухаживаете за инвалидом, другое дело, если вы откладываете свои дела и бежите домой кормить человека, который почему-то считает, что ваша миссия в его жизни - подать ужин. 

Почему вам так важно участвовать в жизни друзей? Действительно ли это забота или это подтверждение вашей значимости? Подтверждение того, что вы знаете, как другим лучше жить? 

Ненужная жертва: другие чаще всего могут прекрасно обходиться без вас!

Зачем родственникам ваши деньги? Они больны? Или им не хватает денег на покупку квартиры, в то время, когда вы три года копите на отпуск? Или они не могут найти работу? Почему вы должны нести за них ответственность? Это про любовь? Или про что-то другое? 

Ваша жертва никогда не будет оценена. Потому что она никому не нужна. Оценена, может быть только добровольная забота, любовь и поддержка. Это нормально помогать другим. Так же нормально, как и принимать помощь. Помощь, а не жертву. Не в ущерб себе и своему времени. А по любви. Только потому что ты важен для меня. А не потому что я тебе должен. 

Если ты в отношениях все время чем то жертвуешь ради сохранения этих отношений, то эти отношения не стоят жертв. Нормальные люди не ждут, что ради них будут свершаться подвиги в ущерб собственным интересам, здоровью и благополучию. В хороших отношениях всегда все просто. Это сложно принимать, потому что нас с детства учат, и книги пишут и фильмы снимают, что жизнь – это борьба, а любовь нужно заслужить. Поехать за ним в Сибирь на лесоповал, пожертвовать долей печени, отдать ребенка бабушке, чтобы не мешал. 

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В партнерских отношениях лучше ориентироваться на другие идеи, которых практически нет в книгах и сериалах. И это идеи никак не связаны с позицией: «а что ты сделал, чтобы я тебя полюбил?». опубликовано econet.ru

Автор: Елена Пастернак

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Елена Пастернак жертва помощь уважение отношения. психология

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