Что должна женщина

Женщина, первым делом, отцепись от идеи, какой ты должна быть женщиной...

Женщина, если ты хочешь быть счастливой в своем женском теле, в своей жизни, в своей самореализации, первым делом, отцепись от идеи, какой ты должна быть женщиной.

Все, что ты должна, ты должна сначала самой себе, потому что ты — тот самый огонь в печи, ты — очаг, проводник творческой энергии, и главная твоя задача — чтобы очаг горел, чтобы твой свет очищал тебя саму, а уже затем — все, что вокруг.

Если ты не горишь — все вокруг меркнет.

Во-вторых, твое счастье не зависит от мужчины. Только если ты способна наполнить себя сама, позаботиться о себе самой, дать себе все сама и чувствовать себя от этого хорошо (а не «я и баба и мужик»), ты достаточно наполнена для того, чтобы самой выбирать, кому сказать «да», а кому сказать «нет», за кем ты готова идти, а за кем — нет.

Если ты идешь за мужчиной по земле — это не унижение, а возможность быть в тылу и растить свой свет. Но только в тылу того мужчины ты сможешь его растить, кто сам знает, куда и зачем он идет, и с кем совпадает твое направление.

Возможно, ты не встретишь его, и это не значит, что ты не будешь реализована. Есть много дел на земле, где нужен твой свет.

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Но если твоя судьба — постигать парную практику, становись самой собой, очищая себя от всего наносного, чуждого, каким бы правильным оно ни казалось. Потому что только ты настоящая можешь встретиться с ним настоящим, а иначе он просто не узнает тебя за твоими ширмами.

Светить — не значит всегда быть доброй. Свет может быть и мягким, и резким, и ласкающим, и колющим, и подавляющим, и уступающим, важно, чтобы ты знала — зачем ты это делаешь.

Откажись от идеи управлять людьми, влиять на них, управляй собой — в этом твоя женская сила. Женская энергия в руках мастерицы творит чудеса. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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