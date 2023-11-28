16 странностей нашей психики

Психика человека настолько сложно устроена, что мы практически ничего не знаем о ней. Но специалисты в области науки занимаются ее изучением каждый день и узнают массу интересных фактов.

Предлагаем ознакомиться с 17 уже известными фактами о человеческой психике,которые помогут вам лучше понимать других людей.

16 странных фактов о психике

1. Страдания другого человека вызывают у нас чувство грусти, но когда мы сами кого-то унижаем, наша уверенность в себе повышается.

2. Наверняка вам знакомо ощущение присутствия «бабочек в животе», оно обычно возникает во время влюбленности. Но мало кто знает о том, что эти «бабочки» – реакция организма на стресс.

3. Многие люди считают свой уровень выше по сравнению с окружающими.

4. Мужчины-нарциссы на первом свидании имеют больше шансов понравиться девушкам, поскольку кажутся уверенными в себе личностями. Но вступая с такими мужчинами в серьезные отношения, девушки часто разочаровываются.

5. Люди одиночки хуже воспринимают то место, где проживают.

6. Вместо скуки многие люди предпочитают боль.

7. Мозг человека в случае потребности подсознательно принимает решение, даже когда сам человек еще сомневается.

8. Если нам нравятся качества определенного человека, то зачастую эти качества свойственны нам самим.

9. Разбитое сердце – не метафора, поскольку страдания из-за любви могут реально физически навредить организму.

10. Глупые люди более самоуверенные.

11. Будучи в группе люди неохотно помогают другим.

12. Люди склонны имитировать друг друга, это попытка адаптироваться к текущим обстоятельствам.

13. Те, кто занимает руководящие должности, зачастую имеют психопатические черты.

14. «Совы» в отличие от «жаворонков» чаще бывают психопатами.

15. Многие считают, что счастье заключается в том, чтобы быть успешнее других, а на самом деле в жизни часто бывает наоборот.

16. Мы более честны, когда сердимся. опубликовано econet

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