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16 странностей нашей психики

Автор: Econet 28 ноября 2023 6468
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Психика человека настолько сложно устроена, что мы практически ничего не знаем о ней. Но специалисты в области науки занимаются ее изучением каждый день и узнают массу интересных фактов.

16 странностей нашей психики

Предлагаем ознакомиться с 17 уже известными фактами о человеческой психике,которые помогут вам лучше понимать других людей.

16 странных фактов о психике

1. Страдания другого человека вызывают у нас чувство грусти, но когда мы сами кого-то унижаем, наша уверенность в себе повышается.

2. Наверняка вам знакомо ощущение присутствия «бабочек в животе», оно обычно возникает во время влюбленности. Но мало кто знает о том, что эти «бабочки» – реакция организма на стресс.

3. Многие люди считают свой уровень выше по сравнению с окружающими.

4. Мужчины-нарциссы на первом свидании имеют больше шансов понравиться девушкам, поскольку кажутся уверенными в себе личностями. Но вступая с такими мужчинами в серьезные отношения, девушки часто разочаровываются.

5. Люди одиночки хуже воспринимают то место, где проживают.

6. Вместо скуки многие люди предпочитают боль.

7. Мозг человека в случае потребности подсознательно принимает решение, даже когда сам человек еще сомневается.

16 странностей нашей психики

8. Если нам нравятся качества определенного человека, то зачастую эти качества свойственны нам самим.

9. Разбитое сердце – не метафора, поскольку страдания из-за любви могут реально физически навредить организму.

10. Глупые люди более самоуверенные.

11. Будучи в группе люди неохотно помогают другим.

12. Люди склонны имитировать друг друга, это попытка адаптироваться к текущим обстоятельствам.

13. Те, кто занимает руководящие должности, зачастую имеют психопатические черты.

14. «Совы» в отличие от «жаворонков» чаще бывают психопатами.

15. Многие считают, что счастье заключается в том, чтобы быть успешнее других, а на самом деле в жизни часто бывает наоборот.

16. Мы более честны, когда сердимся. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология психика отношения

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