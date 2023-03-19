Какие слова нельзя произносить перед зеркалом

Всем известно, что слова программируют нашу жизнь. Вот скажете: нет денег - так оно и случится - кровно заработанные будто сквозь пальцы просочатся...

Вот список слов, которые отрицательно влияют на твое здоровье, отношения с людьми и благосостояние. Их вариаций - бесчисленное количество, просто научись отличать негативные фразы и избегать их в речи:

Чихать я хотела

Это настоящий геморрой

Моя голова сейчас лопнет

Я это не перевариваю

Шрам на сердце - вот такой рубец

Всю кровь из меня выпил

Я сыта по горло

Всю плешь проели

Я такая бедная

Ты меня не любишь

Я толстая

Это невыносимо

Я больше не могу

Замени все эти фразы на противоположные по значению:

До чего ж я хороша: и фигура и душа!

У меня этих денег - полная сумка!

Какой хороший сегодня день

Все идет отлично

Я счастлива!

... придумайте еще несколько позитивных выражений и внесите их в повседневный лексикон. Увидите, как быстро изменится твоя жизнь!

И помните: слова, сказанные перед зеркалом, удваивают свое значение - хорошее или плохое. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet