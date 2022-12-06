Все, что окружает вас во времени и пространстве, зачем-то нужно. Нужны вы.

Вы - это 70% чистой воды, 18% углерода, 4% азота, 2% кальция, 2% фосфора, 1% калия, 0,5% серы, 0,5% натрия, 0,4% хлора. Да еще хорошая суповая ложка разных микроэлементов: магния, цинка, марганца, меди, йода, никеля, брома, фтора, кремния. И щепотка кобальта, алюминия, молибдена, ванадия, свинца, олова, титана, бора. Вот рецепт вашей жизни.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Все эти вещества образовались в результате сгорания звезд и существуют не только в вашем организме. Вода в вашем теле подобна самой банальной океанской воде. Фосфор роднит вас со спичками. Хлор такой же, каким дезинфицируют бассейны. Но вы - не только это.

Вы - химический собор, потрясающая конструкция, в которой соблюдены дозировки, баланс, механизмы взаимодействия почти немыслимой сложности. Ваши молекулы состоят из атомов, частиц, кварков, пустот, все это связано между собой электромагнитными, гравитационными, электронными силами, тонкость работы которых вам не доступна.

Все, что окружает вас во времени и пространстве, зачем-то нужно. Нужны вы. Ваша эфемерная жизнь имеет смысл. Она ведет вас не в тупик. Имеет смысл все. Действуйте. Сделайте что-нибудь, сделайте какое-нибудь небольшое дело в вашей жизни перед тем, как умереть. Вы родились для чего-то.

Поймите, для чего вы родились.

Какова ваша, пусть крошечная, миссия?

Ведь вы родились не случайно. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet