Я стал экспертом в области желаний, я знал, как они работают вкупе с завистью и гордыней, с жалостью и унынием, с тоской и агрессией

Дети орали, как резаные. Особенно извивался двухлетний малыш на руках у мамы. “Дай! Дай! Дай!” – кричал он, как заклинание, пытаясь засунуть ручонку в сумку матери. И мантра сработала: уставшая от ора в ухо женщина расстегнула молнию и словно палачу обреченно бросила: “На, бери! Возьми все, что хочешь!”

Сынок достал конфету, развернул ее и принялся размазывать ее по своему лицу. Он был так противен, что его хотелось прибить, но остальные детишки были не лучше и, слава богу, отвлекали внимание на себя.

- И зачем Он создал такую модификацию? – брезгливо спросил молодой красивый брюнет.

- Изучай, друг мой, изучай, – благодушно произнес его собеседник, словно церковный батюшка. Но вид у него был отнюдь не благостный, а живописно чертовский. Несмотря на возраст, его черные, как смоль, волосы не давали никакого намёка на седину, а орлиный профиль выдавал его абсолютно безжалостную натуру.

- Тебе полезно, мой друг, наблюдать замысел нашего Творца. Смотри, как прекрасно Он все придумал. Не могу не восхищаться Его гениальностью!

Они сидели в зале ожидания аэропорта и наблюдали за пассажирами, ожидающими посадку на свой рейс. Люди стояли в очереди, хотя посадку еще не объявили.

- Вот посмотри на человеческую природу, – добавил старший, – их жажда получать заставляет занимать очередь и мучиться. Они знают, что у каждого есть посадочный талон, а значит, за каждым закреплено место, которое никто не займет. Но все равно бессознательно они рвутся получить своё, своё место. Как ты думаешь, – спросил он молодого, – зачем Он каждому от мала до велика имплантировал этот бесконечный эгоизм?

- Наверное, чтобы у нас была работа, – насмешливо ответил молодой.

- Мы с тобой вторичны, друг мой. Мы только слуги у Него. Нам поручено разжигать их эгоизм, но ты не мелкий бес, который не осознает своей роли. Твой статус выше, и я хотел бы, чтобы ты понимал и свою великую роль, и Его промысел.

Я давно хотел попросить у вас, мэтр, ввести меня в курс дела. – признался молодой в своем невежестве.

- Понимаю, сынок, – отечески сказал старший, – гениальность Другого можно объяснить, но дойти до нее самому иногда очень тяжко. Как ты знаешь, мы призваны разжигать у людей страсти. Вызывать желания. Это — почетная миссия, которую Он возложил на нас. Но сегодня мы здесь, чтобы ты увидел, что даже маленькие дети полны эгоизма и осознал, зачем…

Дав время подумать своему молодому коллеге, он вздохнул и вспомнил, как сам узнал Тайные Знания.

- Я был такой же молодой, как ты сейчас. И мой бенефактор (реальное воплощение духа-покровителя, человек, который следит за развитием ученика на практике, т.е. устраивает ему разные ситуации. прим. Автора) заставлял меня бесконечно подкидывать алчным людишкам соблазны и объекты их вожделения. Женщины благодаря моим козням увлекались героями, готовыми лишь на одноразовый секс, мужчины находили клады, за которые их убивали другие искатели, дети готовы были продать родную семью, думая, что они служат отчизне и будут воспеты за храбрость.

Я стал экспертом в области желаний, я знал, как они работают вкупе с завистью и гордыней, с жалостью и унынием, с тоской и агрессией. Я знал все оттенки чувств, которые надо вызывать для разжигания желаний, но…

В один день мое знание опустошило меня. Так бывает всегда: тебе интересно лишь до того момента, пока ты еще не Мастер. Пока ты дилетант. Дальше ты переходишь на уровень Создателя и становишься невидимкой. В точности, как Он, наш Творец.

Ты больше не нуждаешься в исследовании того вопроса, который кормил твое эго и уходишь в Пустоту, становишься подобным Ему.

И мой бенефактор ждал, когда я достигну своей Пустоты. Такой день пришел. Я помню этот день. Внезапно меня охватило сияние и я осознал всю свою суть. И имя, данное Им своему слуге: “Люцифер” — “Несущий свет” (лат).

В один миг я осознал всю величайшую и глубочайшую мудрость Бога, создавшего Желание.

Вот смотри на этого малыша, добившегося от матери всего, что ему пожелалось. Сначала он выглядит таким жалким в своей нужде. Как будто без этой конфетки он погибнет или с ним случится страшное.

Внутри себя он знает, что без того, что он просит ничего плохого с ним не случится. Но он требует свое! Зачем?! – и он посмотрел на своего ученика, ожидая ответа.

- Затем, что он хочет заполнить дыру в своей душе… – горько признался юноша. Он хотел быть перед своим учителем таким же откровенным, как тот.

- Да, друг мой, – сказал учитель, – Бог даже дьявола сотворил с жаждой в душе. И она у каждого, как Пустота.

Желание, – продолжил он, – было создано нашим Творцом, как способ нашего развития. А то, что описано в Библии, когда наш предок в виде змия соблазнил Еву, а та, зараженная соблазном, передала вирус желания Адаму лишь начало истории. В Библии нет ни причины, ни полной правды. Вот люди и живут полуправдой. А где полуправда, там света истины нет.

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Правда же в том, мой друг, что змий, имя которому Люцифер, выполнял волю Всевышнего. В саду Эдема человек ничем не отличался от животных. Его потребности были сплошь физиологическими: поспать, поесть, дышать, греться, испражняться. Это позволительно только младенцу.

Когда человек подрастает, уместно предложить ему развиваться. Но зачем животному развиваться?

И тогда был призван Люцифер для миссии, которую мы с тобой продолжаем. Он должен был вызвать желание у Евы, у человека. Желание устремляет к переменам кого-угодно, даже ленивое животное.

Однако за то, что человек познал через желание Добро и Зло и ему пришлось покинуть тепленькое гнездышко в райском саду, Люцифер и его потомки были прокляты. Мы с тобой, дорогуша, исчадие зла, а не носители света.

Так человек считает каждого, кто тревожит его спящую и не желающую развиваться животную часть. Вызывая желания, мы делаем из человека человека, а взамен получаем проклятья. Такова ирония жизни, мон шер.

- Честно говоря, я их понимаю. Они так много вынуждены желать, что превращаются в алчных стяжателей, а некоторые становятся убийцами.

- Так происходит лишь потому, что они боятся своей Пустоты. Они не смотрят вглубь себя, а только вокруг. Они считают, что только внешним можно закидать Её. Но это неправда. Каждый, кто прозревает, понимает, что только принятие своей Пустоты, которая сначала кажется тьмой, приносит высшее наслаждение, счастье. Ах, счастье – любимое слово людишек…

Они гоняются за счастьем, думая, что оно находится внутри желания. Желание к счастью не имеет никакого отношения. Это на некоторое мгновение понимает каждый их них, когда проходит максимум три дня после удовлетворения очередного желания. Купил себе человек новую машину, счастлив день-другой, а потом радость куда-то исчезает, и снова оголяется Пустота…

- Я знаю, Учитель, во мне она тоже сидит.

- Да, дорогой. Всевышний и нас наделил Пустотой. Во-первых, чтобы мы лучше понимали своих подопечных. А во-вторых, чтобы и мы развивались. И вот пришло время рассказать тебе, зачем Он сделал именно так… Так, чтобы все мы ощущали эту дыру и желаниями ее закрывали.

Вот эта правда: Только конченный эгоист может стать Богом.

- Я не понимаю вас, Учитель! Я всегда считал, что мы совращаем людей, чтобы испытать их веру в Творца!

- Ты считал, что вызывая желания, мы их совращаем? О, когда-то и я так считал. Нет, дорогой, эта иллюзия приходила тебе в голову лишь потому, что люди не умеют желать по-настоящему. Они ограничивают себя в своем эгоизме и их желания недоделанные. Вот посмотри на этих людей в очереди: они уже час стоят в очереди, потому что хотят на самом деле занять лучшие и удобные места, но боятся потребовать их или хотя бы потребовать начать затянувшуюся посадку.

Они боятся осуждения. Боятся, что все увидят их алчность, их неприкрытый эгоизм, хотя со стороны он и так каждому из них виден. Но только не про себя, а про остальных.

Когда люди на самом деле позволяют себе что-то желать, они вдохновляются, воодушевляются божественным светом и теперь, мой друг, внимание: быстро, очень быстро насыщают свою Пустоту энергией любви.

- Вы говорите, что эгоизм должен приводить их к любви? – недоумевал молодой дьявол.

- Да, мой любезный! Творец создал желание, как способ передачи своей любви тому, кто готов принять вместе с желанием Его любовь! Тот, кто не ограничивает себя в своем желании, реально быстро получает то, чего хочет. А вместе с получением он умиротворяется. То есть начинает ТВОРИТЬ СВОЙ МИР.

- То есть становится Богом! – радостно воскликнул юный люцифер.

- Ты начинаешь понимать Его гениальность! – обрадовался за своего ученика мудрый учитель. – Вот поэтому детишки неприкрыто просят и нагло требуют у родителей, пока они новенькие на этой планете. Но становясь старше и старше, они все больше и больше запрещают себе свои желания, потому что взрослые их так обучают.

- Но почему?

- Это повелось с Адама. Адам совершил первородный грех. Грех был не в половой связи с Евой, как учат религии. Он был в том, что Адам разделил понимание мира на Добро и Зло. Он решил, что Бог его изгнал из рая вместо того, чтобы решить, что Бог дал ему всю планету для познания, изучения, развития.

Его потомки по наследству думают так же. В поисках рая они готовы быть только хорошими и избегать быть плохими. Наивные, они не понимают, что рай – это не место. Рай – это состояние, где нет деления на Добро и Зло. И чтобы перестать делить мир на черное и белое, надо попросту разрешить себе пожелать БЫТЬ тем, кем хочешь быть.

Обрати внимание, нужно пожелать БЫТЬ человеком, который имеет желаемое. Например, не желать иметь автомобиль, а БЫТЬ человеком, имеющим автомобиль. Не желать выйти замуж (иметь мужа), а БЫТЬ женщиной, которой самой предлагают замуж достойные мужчины.

- О! Я начинаю понимать, где подвох, – от прежней подавленности у молодого дьявола не осталось и следа, – они боятся позволить себе такой уровень обладания! Я знаю их души, они считают себя недостойными иметь лучшее, чем другие. Они страшно боятся зависти и осуждения!

- Вот этот страх и есть первородный грех Адама. Им бы вернуть ему его страхи, освободиться от всей этой чепухи и начать творить собственные реальности, но тогда придется спорить с записями в Библии, а на это духу не хватит, это уж точно!

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- Учитель, значит мир эгоистов, который я разжигал и сам же осуждал – это колыбель Творцов? Какой же гениальный Его разум!

- Да, мой друг! Нам было поручено взращивать через разжигание страстных желаний человеческий Дух. Мы делали всё, что могли, чтобы самого Желания в человеке становилось все больше и больше. Но грех Адама – его ощущение собственной ничтожности и изгнанности, живущее в его потомках искажает Замысел.

Вместо одного большого Желания БЫТЬ люди порождают тысячи желаний ИМЕТЬ.

Несмотря на то, что в Библии сказано, что они сотворены по образу и подобию божьему, они еще не позволили себе так насытиться своими желаниями, чтобы стать такими, как Он.

Он даёт, а они пока только получают.

Когда они насытятся в получении, они станут дающими, как Он. И будут давать другим. А тот, кто даёт, тот притягивает к себе. Как Солнце. Солнце – самый большой эгоист в мире людей. Оно заставляет притягиваться к своей массе планеты со всеми их спутниками, но взамен оно греет каждого.

Большой эгоист всегда дает тепло и кров маленьким эгоистам.

- А вообще мне нравится, как все задумано, – наслажденно потянулся красавчик-дьявол. – Я начинаю принимать свою миссию провокатора желаний!

Дорогой Учитель, – сказал он, – я впервые ощутил свою Пустоту, как Свет. Раньше мне казалось, что я –тёмный и ввергаю людей во тьму страданий. А теперь я понимаю, что Я — ТОТ, КТО НЕСЕТ СВЕТ. Я – Люцифер! Благодарю!

- Да, дорогой мой! Не стоит ни бояться желаний, ни бояться быть их провокатором. У людей за желания отвечают женщины, и бедные мужчины боятся их желаний, а богатые поощряют. Богатые знают, что только через исполнение чужих желаний можно ощутить себя Богом, который всегда даёт. А раз даёт, значит и творит свой собственный мир.

Ну что ж, давай позволим, наконец, объявить посадку, пусть люди порадуются!

В ту же секунду в зале прозвенел женский голос диктора: “Производится посадка на рейс номер…” опубликовано econet.ru

Автор Марк Ифраимов

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