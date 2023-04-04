До тех пор, пока человек не готов лицом к лицу, точнее, сердцем встретиться с неизбежным своим бессилием в чем-то, он остается "ребенком" с верой в свое всемогущество

Сегодняшние размышления про силу потерь и ограничений. Про силу бессилия...

Парадокс, казалось бы: какую силу могут дать признание своих ограничений? Это ведь не то, с чем я справляюсь или справилась. Не то, чего я достигаю или достигла. Не достижения, успехи, рекорды...

Ровно наоборот...

Это про то, что я не смогла. И НИКОГДА НЕ СМОГУ,

Про то, что не получила. И НИКОГДА НЕ ПОЛУЧУ.

Про то, чего не выдержала. И НИКОГДА НЕ СМОГУ ВЫДЕРЖАТЬ...

Вслед за некоторыми людьми мне кажется, что с какой-то точки нашей жизни развитие продвигается не только за счет достижений и увеличения планки личных рекордов. Не меньшее значение в обретении зрелости играет именно признание и присвоение своих потерь и ограничений. До тех пор, пока человек не готов лицом к лицу, точнее, сердцем встретиться с неизбежным своим бессилием в чем-то, он остается "ребенком" с верой в свое всемогущество. Он будет жаждать именно той любви родителей, которую не получил. Страдать о тех возможностях, которые упустил в детстве. Переживать о выборах, которые делал раньше...

На удержание этих потребностей и пребывание в чувствах относительно разных "старых" фактов расходуется неимоверная куча энергии. Это как бездонная дыра: "я думала эта тема уже проработана. Но звонит мама и я опять падаю в эту черную дыру обиды. Меня захлестывает боль". Или "Сколько я не делаю для папы, он все равно не ценит и не признает меня"...

Foto by Rebeca Cygnus

На некоторой стадии терапии, например, или в личном продвижении иногда нам удается прийти к точке, с которой начинается "новый отсчет": "На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала".

Мама НИКОГДА уже не даст мне того, о чем я мечтаю.

Папа НИКОГДА не скажет мне того, что я так упорно добиваюсь.

Брат НИКОГДА не уступит мне место любимчика родителей.

Я НИКОГДА не смогу спасти родителей.

Я НИКОГДА не стану им мамой, как бы я не жертвовала собой...

И если раньше такое бессилие прикрывало ярость маленького ребенка, которому чего-то не досталось или, наоборот, досталось не по силам, то после признания этих ограничений и оплакивания утерянных возможностей, неполученных чувств и пр. возникает сначала пустота. Но это уже лучше, чем "воронка", куда раньше уходило много сил. Потом постепенно за признанием своего бессилия влиять на это, приходит время смирения с потерями, которые безвозвратны...

Это своеобразные похороны с тем, чему пришло время умереть...

И это как раз тот случай, когда "смирение" от слова "мир" в душе... Не сразу, но постепенно...

И кстати, именно в этом много взрослого - в умении встречаться и признавать свои ограничения и бессилия. 80 уровень взрослости. опубликовано econet

Автор Юлия Пирумова

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