Вам может казаться, что вы очень хотите что-то иметь. Но, делая тест, вдруг обнаруживаете, что на каких-то цветах вы сопротивляетесь объединению в один пузырь с тем, что вы тестируете

Самодиагностика с использованием цветов и образов, понятных подсознанию

Для проведения диагностики с помощью цветов вам не нужно разбираться со значениями цвета. Достаточно дать себе команду представить определенный цвет и образ. Быть расслабленным, и спокойно наблюдать за поведением образов, НЕ ОЖИДАЯ увидеть ничего конкретного, т.е. не создавая заранее сценарий того, что вы увидите.

А теперь конкретно о тестировании.

То, по отношению к чему вы хотите себя диагностировать, вам надо как-то символически представить.

Например, в тесте на совместимость половинок, вас интересуют взаимоотношения с любимым. Вы представляете этого человека.

Вас интересует проблема денег. Выберите какой-то образ для денег, с которым вы будете проводить тест.

Вас интересует повышение на работе. Выберите образ, с которым вы будете работать в тесте, и который для вас будет символизировать уже свершившееся повышение.

Проведение теста:

1. Представьте себя в красном мыльном пузыре. И образ, который вы диагностируете - отдельно в красном мыльном пузыре. Мысленно начинаете сближать пузыри, с намерением их объединить в один. Объединение пузырей символизирует обладание вами этим объектом в области красного цвета.

Вы внимательно наблюдаете за тем, как происходит сближение пузырей. Каждая деталь имеет значение. Ваш пузырь тормозит, торопится, хочет захватить, или гармонично сливается, появляются какие-то дополнительные образы. Оттенки цвета.

Все эти детали несут в себе информацию из вашего подсознания, которое имеет канал связи со всеобщим энергоинформационным полем.

2. Представьте себя в оранжевом мыльном пузыре. Объект, который вы тестируете - также в оранжевом мыльном пузыре. Начинайте сближать пузыри с намерением объединить их в один.

Внимательно наблюдайте за процессом, обращайте внимание на детали.

3. Ту же процедуру вы проводите с желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым мыльным пузырем.

Значения цветов:

красный - безопасность, интересы личности, личное пространство, уверенность

оранжевый - секс, дети, семья

желтый - деятельность, отдых, деньги, радость

зеленый - эмоции, любовь

голубой - самовыражение, общение

синий - мышление, идеи

фиолетовый - цели, мировоззрение, кармическая связь

Каждый цвет соответствует определенной чакре. Полученные образы сообщат вам, какие чакры мешают вам получить то, что вы хотите. Когда пишется, что чакры мешают, имеется ввиду подсознательные паттерны, связанные с определенной чакрой (т.е. взаимосвязь мыслей, действий, эмоций, записей в ауре).



Вам может казаться, что вы очень хотите что-то иметь. Но, делая тест, вдруг обнаруживаете, что на каких-то цветах вы сопротивляетесь объединению в один пузырь с тем, что вы тестируете.

Уже это - очень полезно, не правда ли?

А то ходим, жизнь обвиняем, судьбу, а оказывается что-то в нас самих категорически несогласно. Вот и весь тест.

Конечно, после этого можно продолжить с его помощью общаться со своим подсознанием, и с общим энергоинформационным полем, с целью получения желаемого. Для этого нужно работать с выявленными сопротивлениями, гармонизировать образ. Иначе было бы неинтересно и тест делать. опубликовано econet

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