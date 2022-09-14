Думайте над тем, что говорите своим детям!

Если вы все это делаете, то вам вообще не надо было иметь детей. И будет совершенно справедливо, если ваш взрослый ребенок вас оставит.

А вы тоже это делаете со своими детьми?

Вы рассказываете им о том, что хотели сделать аборт? В подробностях описываете, какой тяжелой жизнью жили в тот момент и как вам ребенок был не кстати? Говорите обо всех попытках избавиться от него на разных сроках беременности? Или, может, вы попрекаете его тем, что несмотря на все предыдущие аборты, этого ребенка вы оставили? И, конечно, не забываете многократно упомянуть, как ему несказанно повезло?

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Если вы все это делаете, то вам вообще не надо было иметь детей. И будет совершенно справедливо, если ваш взрослый ребенок вас оставит. Вы ведь его не хотели, на кого пенять? Я только не понимаю, из каких побуждений вы рассказываете своему ребенку о своем душевном убожестве? Он что должен сделать с этой информацией? Как с ней обойтись? Да еще в том возрасте, когда ребенок не в состоянии выдержать отвержение такого уровня. Для него подобное непринятие, когда родители его не хотели, сравнимо по масштабам внутриличностной катастрофы с атомным взрывом.

Идите к психологам и психотерапевтам и там плачьте о том, как вам было тяжело, почему вы хотели убить малыша или как отец ребенка вынуждал вас прервать беременность. Ребенку об этом знать совершенно не обязательно. Подросшие дети жить не хотят, потому что мир, которым для ребенка в детстве являлась мама, его не принимал, отвергал, отталкивал и отказывался. Зачем ему быть в мире, где он не нужен?

Для любого человека в стрессовой ситуации, в депрессии факт, что он был желанным и любимым еще до момента появления на свет, является мощнейшим жизненным ресурсом. Это та самая ниточка, которая связывает человека с жизнью, укрепляет контакт с теми людьми, которые инициировали его появление.

©Kate Vellacott

Это глубокое и сильное послание: "Ты нам нужен. Ты важен. Мы тебя очень ценим. Мы ждали тебя".

В этих словах люди любого возраста находят силы жить, им есть за кого держаться. Проговаривая это своему близкому человеку, вы даете ему опору в самые сложные периоды жизни.

Травма быть нежеланным портит людям всю жизнь и нередко приводит к суицидам. Думайте над тем, что говорите своим детям. Ни в каком возрасте им не надо знать, что вы их не хотели. Несите свою боль специалистам. опубликовано econet.ru

Автор Лилия Ахремчик

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