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Это такой тонкий момент — замечать поддержку...

Источник: sobiratelzvezd.ru 30 августа 2023 6556
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Столько всего вокруг, что стоит затихнуть на время, чтобы услышать шорох того, кто придерживает в своих руках нашу жизнь.

Это такой тонкий момент — замечать поддержку...

Это тонкий момент — замечать поддержку. Столько всего вокруг, что стоит затихнуть на время, чтобы услышать шорох того, кто придерживает в своих руках нашу жизнь.

Это в ткани между событиями, вроде того неуловимого чувства, когда утром в кафе ты заказал завтрак и ждешь, что вот-вот его принесут. Когда кто-то неожиданно касается твоего сердца теплыми словами или придерживает дверь.

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Моменты «случайно» освободившихся мест в метро и пустых парковочных карманов поздно вечером, тоже об этом. Что уж говорить о автобусах и поездах, практически ждущих тебя на остановке и мест у окошка в самолете. Эти крохотные волшебные беспричинности веселым роем кружат вокруг нас каждый день.

Да, вполне может казаться, что это не про нас, и маленькие совпадения ничего не значат. Но именно так, существование шепчет нам: ты здесь н у ж е н. Совсем просто, вроде набухающих почек на ветках или подслащенного весеннего воздуха, случайных встреч с дорогими людьми и моментов, когда обходишься без слов.

Это такой тонкий момент — замечать поддержку...

Чаще всего мир обращается к нам без огненных букв и радуги с единорогом посреди поля. Он говорит тихо, языком теплых случайностей. И еще ведь какая штука: чем замечаешь эту поддержку — тем больше её становитсяопубликовано econet

Автор Алексей Кузьмин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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вдохновение поддержка человек. сознание

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