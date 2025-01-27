«кто обижается, того и обижают»

Тебя никто не может обидеть без твоего на то согласия. И если тебе по привычке захочется пафосно задекларировать: «Я обиделся!» или «Обидно!», в тот же момент вспомни, что ты сейчас – как «Раб Лампы», у которого нет выбора:

При чем тут кухарки?

Выслушивая недавно очередной эмоциональный рассказ о том «какой-он-козел!» и еле улучив момент, я все же вклинилась в этот поток сознания и спросила:

- Чего ты тогда за такого козла выходила?

Ответ - прост и логичен:

- А он, тогда, не был таким!

- О, ну, так бы сразу и сказала. Теперь-то понятно, - говорю, - значит, когда ты за него выходила, он «нормальным» был, а это уже с тобой таким «козлом» стал?

Что характерно, разговоры по проблемным ситуациям начинаются с описания того какой ОН/ОНА «плохая». Слабая половина человечества пытается красиво (и очень эмоционально!) рассказать, что«все мужики сво…», а те, в свою очередь, во всем винят своих, когда-то «единственных и неповторимых».

Когда что-то происходит в отношениях, часто хочется назначить виноватого, причем по принципу – чур, не я!

«Это – он во всем виноват!» - со слезами доказывает она.

«Это из-за нее мы расстались!» - настаивает на своей правоте он.

И оба, переполненные обидами, не замечают, как перестают жить в своем «сегодня». Погружаются либо в вечное «вчера», постоянно мусоля в голове и в разговорах с ближайшим окружением, кто-кому-чего-сказал, кто-как-поступил (все в прошедшем времени, заметьте!), либо уходят в непонятное «завтра», придумывая, «как я ему в следующий раз отвечу», «посмотрим, как она без меня заживет».

А жизнь-то всегда только в моменте «сейчас». И в этом моменте каждый волен выбирать свою реакцию, свою эмоцию, свои действия.

Каждый и выбирает:

Уйти или остаться.

Разрушать или строить.

Прекращать или продолжать.

Общаться или молчать.

Эмоционально выяснять отношения или конструктивно проговаривать ситуацию.

Обсуждать его/ее со своим ближайшим окружением или «закрыть» эту тему от посторонних, потому что «спасибо, сами разберемся».

Обвинять другого и стараться изменить его поведение или работать над собой, искать самому пути решения.

Брать пульт в свои руки или, отдав его в чужие, изображать жертву.

Ну и как? На кого тут обижаться?. Результат, который ты на данный момент имеешь – это следствие сделанного ТОБОЙ выбора. Если хочешь потренироваться - проанализируй, что в таких непростых ситуациях, касающихся отношений двоих, выбираешь ты? Пусть это упражнение такое будет. Прямо вот можешь по перечисленным выше парам мысленно еще раз пройтись. Какой выбор делаешь?

К слову, про обиды…

Мне посчастливилось, и у меня в детстве была не только бабушка, но и прабабушка. Я застала ее, совсем старенькую, но такую светлую, такую мудрую. Много чего всплывает в памяти при воспоминании о ней. Многое постепенно и доходит…

Вот, например, она мне часто говорила:

«кто обижается, того и обижают»

и еще:

«перестанешь обижаться, перестанут обижать».

Когда позже наткнулась в каком-то журнале на известную фразу Элеоноры Рузвельт:

«Вас никто не может обидеть без вашего на то согласия»,

я подумала – кто-то уже мне про это говорил, откуда-то я уже это знаю…

Спасибо, Бабушка! Я запомнила. Запомнила и поняла. Потом, уже гораздо позже, случилась в моей жизни лекция профессора Петухова Валерия Викторовича, на которой, по весне, зашел разговор на тему эмоций. Там и прозвучало: «Обиды – удел кухарок!». Так просто и доходчиво поговорили тогда. Дошло до всех, даже до вечно отвлекающейся галёрки. На самом деле, все очень просто…

Кто «по жизни» обижается? Тот, кто не склонен брать ответственность на себя, кто предпочитает ожидать чего-то (чего-чего – изменений!) от других. «Обидно!», «Я обиделся» - такие привычные слова. А что за ними стоит? Обвинение другого в своем дурном настроении, состоянии духа. Только и всего! Обижаясь, человек признает:

«Я – заложник ситуации. От меня ничего не зависит.

Я не в силах ничего изменить.

Я так реагирую (плачу, кричу, поступаю, молчу, и т.п.), потому что он/она…

Не я принимаю решения, за меня все решают…».

Знакомый разговор?

«Обиды – удел кухарок», - эта давным-давно известная народная мудрость (или, может, кто из великих сказал?) очень образно раскрывает ситуацию. «Кухарка» здесь – как термин, как обозначение рабской зависимости. Зависимости от пресловутых «обстоятельств», от чужого поведения, от чужих эмоций. Мне еще в этой связи приходит на ум (помните старый фильм про Алладина?) сказка про Джина, жившего в Волшебной Лампе который со вздохом, обреченно называл себя «Раб Лампы». Когда Алладин, или любой другой человек(!) брал Лампу в руки и легонько потирал ее, Джин вылетал из лампы и грустно, но с пафосом произносил:

«Я – Раб Лампы! Слушаю и повинуюсь!».

Особенно часто женская половина человечества этим грешит: «Не могу ему этого простить!», «Как можно такое простить!», «Ни за что не прощу!»… Мужчины действуют так же, но реже вслух заявляют об этом.

Мне вспоминается известная притча…

Как-то два монаха возвращались в свой монастырь. За беседой путь не казался утомительным.

На грязной дороге, размытой после сильного дождя, они повстречали девушку. Она никак не могла перебраться через быстрый ручей.

Недолго думая, один монах взял ее на руки и перенес. Весь оставшийся путь монахи прошли в тишине. На закате, уже у стен монастыря, молчавший всю дорогу, второй монах не сдержался и упрекнул товарища:

- Не могу простить тебя за твой поступок! Зачем ты сделал это? Тебе же прекрасно известно, что нам, монахам, нельзя смотреть на женщин, а тем более прикасаться к ним!

- Я лишь перенес девушку через ручей, - ответил первый - и оставил ее там, на дороге. А ты все еще несешь ее на себе!

«Не могу простить» - это позиция человека ведомого, управляемого, слабого духом, закомплексованного, не уверенного в себе и поэтому пытающегося при любом удобном случае показать свою значимость. Он всегда найдет повод в очередной раз обидеться.

Многим подсознательно нравится, когда они пребывают в состоянии обиженности. Оно и понятно – можно, надув щеки, побыть в центре внимания, можно ощутить чувство собственной значимости перед «обидчиком», когда тот решит извиниться. Удобная позиция.

Чаще всего, обиды – это нарушенные ожидания.

Все ожидания – из нашего прошлого опыта. Ждал, что будет так… А он/она поступил по другому… Ожидания не совпали с полученным результатом. Что человек делает? Обижается. Особенно часто разговор про это заходит, когда разбирают отношения в паре. Каждый от другого чего-то ждет. Но порой молчит, как партизан, мол, - пусть догадается. Хорошо, если тот догадывается и поступает в соответствии с ожиданиями, «правильно»! А если нет… Тогда – обиды.

А может, лучше поговорить? Договориться «по понятиям» - с самого начала, или при возникновении первой же «обидной» ситуации. Чтобы избавить себя от ее повторения.

Но для этого нужно ЖЕЛАНИЕ ДВОИХ! Желание разговаривать. Желание сохранять и строить.

А сейчас еще секрет открою.

Хотя и никакой это не секрет вовсе, просто мы так устроены. Если тебя спросить, на кого ты чаще обижаешься (хотя после этого разговора, возможно, это будет уже совсем не актуальный для тебя вопрос), так вот – если, все же, спросить сейчас, то в твоем «списке» будут все сплошь очень родные и близкие люди. Так? Проверь! Составь свой списочек, хотя бы в уме. Пробегитесь мысленно по нему – ведь родней и ближе не бывает! Правда?! Так оно и есть… Кого любим, на того и эмоции свои (в виде обид в том числе!) и вываливаем! Так – для разнообразия. А для чего ж еще-то? Тоже есть о чем подумать, ведь правда?

Ну, и напоследок – фраза, которую мельком услышала, но уж очень отозвалось:

«Обижаться – это все равно что, выпить яд в надежде, что он убьет твоего обидчика».

Можно было бы с нее начать и больше уже ничего по этому поводу не говорить.





©Noell Oszvald

Что со всем этим делать?

Помни, что «Тебя никто не может обидеть без твоего на то согласия». И если тебе по привычке захочется пафосно задекларировать: «Я обиделся!» или «Обидно!», в тот же момент вспомни, что ты сейчас – как «Раб Лампы», у которого нет выбора: его «потерли», он и обиделся. Это разве про тебя? Нет?... Тогда для чего весь этот «пафос»?:)))

Обиды – из несбывшихся ожиданий. Ожидаешь чего-то от других, а не дождавшись, решаешь отреагировать своей обидой. Чтобы не приходилось прибегать к такой реакции – важно научиться жить без ожиданий чего-то от других.

Про «здесь и сейчас» тоже важно напомнить… (l «Избавляемся от беспокойств. Быстро. Недорого. С песней!») Жизнь – она реальная только в «сейчас». «Было» или «будет» - это только в голове. Это - только мысли. Что толку тянуть их за собой. К тому же, где мысли, там и – домыслы… А домыслы – это отдельная песня.

Всегда и обо всем можно договориться! Только для этого нужно желание ДВОИХ.

«Лучшее средство от обиды – прощение» (Сенека) опубликовано econet

Автор Ирина Рыжкова

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