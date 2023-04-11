Вина – социальная эмоция, заключающаяся в осознании причинённого вреда и последующем желании (после раскаяния) стремлении исправить содеянное.Чувство вины — тягостное ощущение, возникающее в результате привычного взаимодействия как ответ на чью-то обиду, упреки или оскорбления.

В современном обществе, когда манипулирование эмоциями окружающих превратилось в эффективный инструмент управления, очень важно уметь четко различать подлинные чувства и навязываемые реакции. В частности, речь идет о вине и чувстве вины.

Что такое чувство вины

Вина – социальная эмоция, заключающаяся в осознании причинённого вреда и последующем желании (после раскаяния) стремлении исправить содеянное.

Чувство вины — тягостное ощущение, возникающее в результате привычного взаимодействия как ответ на чью-то обиду, упреки или оскорбления. Причем формирование чувства вины далеко не всегда происходит под воздействием профессионального манипулятора. Часто навык жить в этом состоянии прививается в семье или коллективе, где отношения строятся на насилии, подавлении личности.

Признаками чувства вины можно назвать:

стремление к самобичеванию, самоуничижению

ощущение своей никчемности, бесполезности

неадекватная оценка своих успехов (все хорошее воспринимается человеком незаслуженная случайность, так как он способен только на плохие поступки, которые были в прошлом и, несомненно, последуют в будущем)

отсутствие внутренней уверенности в себе, все поступки направлены на избавление от чувства вины, а не на достижение своих целей и желаний

чувство постоянной обиды, жалости к себе, уныния и безысходности

Для формирования устойчивого чувства вины человека приучают быть жертвой по следующей схеме:

каждый акт насилия предваряется объяснением, что человек плохой, ничтожный, а значит, по умолчанию заслуживает наказания и не должен сопротивляться, то есть навязывается роль «козла отпущения»

насилие прекращается только после «правильной» реакции – слёз, извинений, подарков, человеку на рефлекторном уровне прививается осознание, что он виновен и должен понести наказание, даже если думает, что ничего не совершал

При этом схема воздействия только кажется «заумной», на самом деле по ней можно легко выстроить типичную бытовую ситуацию: на работе который день режим «аврал», женщина устает, а тут ещё получает незаслуженный нагоняй от начальства. Приходит домой, а там ребенок из школы двойку принес (платье измазал, вазу разбил и т.п.).

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И это словно становится последней каплей, происходит срыв – вся накопленная усталость, весь гнев от незаслуженной обиды выплескиваются на этого «маленького эгоиста, который видит, что мама устала, но специально все делает ей назло!».

Мама, которая не может достойно ответить начальнику, на которую, скорее всего, так же ругались в детстве, делает виноватым в своих проблемах более слабое и зависимое существо – ребенка, тем более что основание для наказания найдется всегда.

Ребенок же, искренне не понимая, хотя бы в силу возраста, причин маминого гнева, испытывает естественный страх перед наказанием и стремится его избежать, что со временем формируется в стремление непрерывно контролировать себя и события, происходящие вокруг. Неопределенность и непредсказуемость обвинений держат в постоянной нервозности. Как апогей, вырабатывается чувство вины.

Подмена понятий и стереотипы

Очень часто агрессор, осознанно или неосознанно вырабатывая у жертвы чувство вины, оперирует такими понятиями, как сожаление, совесть и стыд: «Как тебе не стыдно так меня расстраивать!» — несомненно, скажет мама из нашего примера.

Однако совесть – это система внутренних убеждений, стыд – чувство, испытываемое при нарушении своих нравственных принципов, сожаление – осознание своей неправоты. Другими словами, это конструктивные ступени самооценки, направленные на развитие своего «Я», на действие, а чувство вины – деструктивная эмоция, навязываемая извне и предполагающая самообвинение, самоосуждение, а так же бездействие и деградацию личности.

Ситуацию усугубляют навязываемые обществом стереотипы или роли. Так, женщина дома должна быть заботливой матерью и женой – хранительницей очага, а на работе – строгой и бескомпромиссной начальницей, способной управлять коллективом, отстаивать свое место и бороться за карьерный рост.

Такие антагонистические роли требуют массу физических и психических сил и не всегда оказываются под силу человеку, появляются мысли «я плохая мать (жена, дочь)». Страх не справиться с навязываемой обществом социальной ролью перерастает в чувство вины.

Замкнутый круг

Формирование чувства вины в семье и коллективе часто представляет собой замкнутый цикл. Мама срывает плохое настроение на ребенке, приучая его к роли жертвы, но и сама испытывает вину за недостойное поведение, недостаточно уделяемое внимание. Вместо того чтобы извиниться и стараться не срывать раздражение на малыше, она «откупается» подарками или начинает окружать гиперзаботой, забывая о себе, но и в тоже время не дает ребенку расслабиться.

В психологии это явление называют «сверхкомпенсация», которая ни к чему хорошему не приводит. Как правило, дети очень быстро понимают, как вызвать у родителей чувство вины и использовать в своих эгоистических целях, либо из-за чрезмерной опеки становятся несамостоятельными, тревожными, приобретают другие психологические отклонения.

Чувство вины формирует у человека деструктивное мировоззрение, а часто и поведение и выражается в следующем:

насилие над своей личностью со стоны окружающих воспринимается как норма: «я сам в этом виноват»

безынициативность, неспособность отстаивать свои интересы: «я не заслуживаю»

подсознательное стремление получить наказание, выражающееся в травмах, потере вещей и денег, а так же склонность поддаваться мошенникам, манипуляторам, идти у них на поводу, использовать жизненный принцип жертвы: угодничество, нытье, обвинение

уверенность, что жизнь – это спектакль, в котором надо сыграть свою роль, что «главное казаться, а не быть», довести себя до совершенства в глазах окружающих, независимо от внутреннего состояния, принимать желаемое за действительное

четкое представление о недостижимой идеальной жизни, при этом все поступки и достижения оцениваются и сравниваются с ожиданиями окружающих

нетерпимость к критике (как не удивительно) – человек с гипертрофированным чувством вины настолько зациклен на самокопании, что даже дружеский совет воспринимает как намек на неидеальность и воспринимает его в штыки

неумение строить нормальные человеческие взаимоотношения

неспособность быть счастливым

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Как преодолеть чувство вины

В борьбе с навязанным чувством вины большую роль играет время. Чем раньше вы заметите у себя или близкого человека описанные выше симптомы и начнете с ними бороться, тем легче будет все изменить.опубликовано econet

Автор Мария Кудрявцева

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