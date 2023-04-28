Держите таких людей подальше и не давайте их негативу войти в вашу жизнь
Или что вы должны носить, с кем встречаться, как питаться.
Держите таких людей подальше и не давайте их негативу войти в вашу жизнь.
Остерегайтесь сплетников и тех, кому до вас нет никакого дела.
Окружайте себя людьми, воплотившими мечты в жизнь и убежденными в их силе.
Не давайте второй шанс людям, которые вас однажды подвели и которым не доверяете. Не слушайте их клятв — не обманывайте себя.
Если человек не подкрепляет свои слова действиями, не слушайте его. Скорее всего, он не знает, что лучше для него самого — и уж тем более для вас.
К сожалению, некоторые чувствуют себя лучше, принижая других. Не допускайте этого. Отстаивайте свою точку зрения или держитесь от таких людей подальше.
Сторонитесь тех, кто твердит, что вы сложный человек и должны измениться. Людям свойственно постоянное развитие, поэтому в вашем окружении наверняка есть те, кто вас любят и ценят вместе со всеми недостатками. Держитесь за них. Их общество — то, что нужно.
Или занимать все ваше время. Будьте хорошим другом, но всегда знайте, когда вас воспринимают как само собой разумеющееся.
Не давайте вмешиваться в свое призвание.
Люди любят ставить временные рамки и сроки. Делайте все от вас зависящее — об остальном позаботится Вселенная.
Уязвимый. Эмоциональный. Ненормальный. Нерешительный. Сложный.
Люди обожают навешивать ярлыки, однако вы не обязаны этого терпеть. Лучшее место для чужих ярлыков — мусорная корзина.
Вы должны рисковать и верить. Не делитесь своими планами и идеями с теми, кто неспособен их понять.
Не будьте козлом отпущения за чужие грехи.
В итоге они могут непреднамеренно подвести вас или повлиять на жизнь. Когда кто-то давит на вас, не миритесь с этим.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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