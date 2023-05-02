В стремлении написать свою историю «по-белому», без помарок и клякс, сразу на чистовик, мы попросту забываем жить.

Плохо - это хорошо

Когда-нибудь ЭТО случится, и будет хорошо, если ЭТО случится в правильном месте и в правильное время. ЭТО откроет Жизнь совсем с другой стороны. Потому что в стремлении написать свою историю «по-белому», без помарок и клякс, сразу на чистовик, мы попросту забываем жить. Мы боимся, испытываем неуверенность в будущем, постоянно возвращаемся в прошлое, думаем, что нам кто-то что-то должен, и что все может быть совсем по-другому. Мы тоннами читаем жизнеутверждающие цитаты, занимаемся саморазвитием, пытаясь найти «легкий путь» к постоянному удовольствию, к «легкой» Жизни без проблем. Хотя и я и вы прекрасно понимаем, что Жизнь не может быть всегда образцово-показательной.

И если ЭТО случится, то вы останетесь одни. Совсем одни, когда все друзья и знакомые отвернутся от вас и никого не будет рядом. Тогда просто придется искать опору внутри себя, заливая фундамент новой жизни. Опираясь на внутренний стержень. Собирать по кирпичикам стены. Утеплять крышу, и украшать узорами входную дверь. Когда плохо — это хорошо.

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И если ЭТО случится, то жизнь ударит по вам, чтобы расколоть вас как орех и посмотреть на ядро, и тогда вы будете вынуждены искать новую скорлупу, чтобы защитить себя. Придется тащить себя из ямы депрессии и отчаяния наверх. Но зато вы будете знать, что там на дне. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вам будет больно. Так больно, как никогда. Это будет очищающая боль. Это будет боль от ампутации, чтобы не дать гангрене распространиться дальше. Эта боль поможет переродиться изнутри. Когда шрамы станут новой дверью, а ожоги — новыми татуировками. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вы станете ранимы и уязвимы перед людьми. И каждый будет это видеть. И каждый в этот момент будет готов ткнуть в незаживающую рану. Так становятся сильнее, а выживает сильнейший. Зато вы поймете, кто с вами, а кто против вас. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, то вы разочаруетесь в жизни, людях, друзьях, окружении, идеях, религии и вере в доброту. Это позволит взглянуть на реальный мир. Увидеть его таким, какой он есть. Без подтасовок фактов, без самообмана, без замалчивания, без масок. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, то вы не будете знать ответы на вопросы, вы лишитесь опоры под ногами и увидите, что небо упало на землю. Тогда придется искать новые горизонты и старые ответы на свои вопросы. Придется заново строить свой внутренний мир, на новом фундаменте и делать что-то самостоятельно. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вас будет раздирать на куски. Каждый кусочек вас будет тянуть вас в разные стороны, а ваш внутренний дом будет похож на дорожку домино. Падает одна диминошка — падают все. Зато у вас есть шанс собрать внутренний мир заново. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, то вы останетесь в одиночестве, и вам не у кого будет спросить совета. Придется спрашивать себя. И находить ответы внутри. Не от чужого человека. От Эго. Становиться сильнее и тверже. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вам будет тошно и невыносимо. Вы попытаетесь «продавить» Мир, а он будет сопротивляться. Тогда вам просто придется оставить Мир в покое, и позволить ему быть таким, какой он есть. В себе таким, какой вы есть. Когда плохо — это хорошо.

Если ЭТО случится, вас обманут, предадут, раздавят. Переедут катком, не взирая на ваши слезы. Предадут, не взирая на многолетнюю дружбу. Раздавят, не взирая на ваше «люблю». И тогда этот опыт останется с вами на всю жизнь, прибавит морщин и седых волос. Зато вы будете знать цену человеку. И себе самому в том числе. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, то кто-то очень близкий обязательно отвернется от вас. И вы узнаете, что нет ничего вечного на земле. Вы постигнете глубину отчаяния, но потеряете иллюзии. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, то вы увидите целую пропасть между вами и любимым. Будет две жизни, две правды, два Пути. И если Пути расходятся, то это означает лишь одно — дальше вам идти в разные стороны. И не всегда новый Путь бывает хуже предыдущего. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вас не будут любить. И уж точно вас не будет любить все человечество. Зато вас обязательно будет любить Мир, с которым у вас будет своя система ценностей и близкие люди. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вам придется жечь мосты. Просто потому больше нечего терять. Просто потому что нечего больше беречь. Зато вы узнаете, что прожитое прожито не зря. И чем сильней горят мосты, тем светлей дорога впереди. Когда плохо – это хорошо.

И если ЭТО случится, то вы близко увидите смерть. Отчаянно любимого вами человека. Но вы увидите, как нежелание жить без него сменяется тихой грустью по мгновеньям счастья, которые были рядом с ним. Это заставит вас еще больше ценить близких и родных. Когда плохо — это хорошо.

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И если ЭТО случится, то возможно вы потеряете деньги, зато вы увидите искреннее отношение людей к вам. Тот, чье хорошее отношение к вам вы покупали, отвалится как пиявка. В вашем окружении станет чище. Когда плохо — это хорошо.

И если ЭТО случится, вы испытаете проблемы со здоровьем. Зато вы узнаете, как отчаянно хотите жить. Не важно, что было до этого, все отойдет на второй план. Вы будете искать маленькие радости и становиться гармоничнее. Когда плохо — это хорошо.

И будет НОЧЬ как тот перевал, за которым исполненье надежд…

И если ЭТО случится, то вы это выдержите. Преобразуетесь, как гусеница преобразуется в бабочку. Постигнете боль, злость, вину и стыд, упадете на самое дно и вынырнете как пловец, который выныривает с глубины.

И если ЭТО случится, вы увидите реальных людей и реальную жизнь. Пропадут иллюзии и склонность к самообману. Вы увидите настоящие мотивы поступков людей, найдете свой Путь и свои источники радости.

Если ЖИЗНЬ случится…в правильном месте… в правильное время… опубликовано econet

Автор: Ольга Цыбакина

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