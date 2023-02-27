Если ты обиделся, но вообще собираешься простить человека, то делай это прямо сейчас

Встретила на днях очень хорошую мысль: если ты обиделся, но вообще собираешься простить человека когда-нибудь в будущем, то делай это прямо сейчас. Иначе только зря протаскаешь в себе несколько дней отравленные чувства.

Мы же как делаем обычно, когда обижаемся: либо вспыхиваем, как спичка, тут же разражаясь эмоциями и приплетая к пустяковому моменту еще и все, что накопилось до этого, либо задраиваем люки и уходим под воду. Интровертам, кстати, ближе второе, я и сама так делаю: не могу сформулировать, что меня задело здесь и сейчас, но чувствую, что задело сильно, и надо какое-то время покататься на внутренней субмарине, чтобы разобраться, чего ж так больно-то.

В каждом способе реагирования есть свои плюсы и минусы:

в первом – спасительная возможность быстро остыть, но очень большой риск наговорить лишнего;

во втором – ты точно докопаешься до сути обиды, но три-четыре дня – вон из жизни.

Лично я предпочитаю уйти в себя, медленно там поумирать и поплакать, качественно прожить весь цикл эмоций (как программу в стиральной машине – от замачивания до яростного вращения барабана на отжиме, полоскания костей обидчику на чем свет стоит в процессе и умиротворяющей остановки в конце) и вернуться в мир успокоенной.

Это, наверное, не лучший вариант, но проверенный: так к чувству обиды не приплетается еще и чувство вины за ответный удар в порыве злости, плюс в итоге за это время ты приходишь к каким-то очень важным для тебя инсайтам.

Например, что все равно бесконечно любишь и «убить хочется, но развестись – ни за что». Или вдруг понимаешь, что уже выросла из детской беззаветной привязанности и зависимости от другого и способна размышлять объективно и здраво: назвать труса – трусом, предателя – предателем, выйти из роли вечной жертвы или мамочки и уйти в закат.

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Ты «объясняешь себе важное» и начинаешь видеть не только обиженную себя, но и контекст, в котором все случилось (усталость, проблемы на работе, долгая зима, бытовая неустроенность, побочные действия от лекарств). Про контекст всегда почему-то забывают, словно конфликт возникает в вакууме, но непременно «на зло», когда одному надоедает тихая, сытая и мирная жизнь и возникает острая потребность разнести все к чертовой матери. Будто в отношениях в состоянии турбулентности есть какая-то прелесть.

И тогда «выигрывает» тот, кто первый успеет обозвать второго «истеричкой». Или «drama queen». Или вообще определит все происходящее как «психоз» и умоет руки.

И можно хоть обговориться, настаивая на том, что конфликты нужно разруливать здесь и сейчас, но я не верю в то, что в этом будет польза, пока эмоции не улягутся. «В нашей речке утром рано утонули два барана», и если вы хоть немного похожи на меня, лучше дать себе время переключиться и остыть, но ни в коем случае не усугублять и не делать резких движений, взявшись приплетать к незначительному сюжету римскую конницу и два слона.

Когда мой маленький уютный мир трясет от бешенства, я прекрасно понимаю, чего мне может стоить, если я сейчас позволю этому выйти, проявив «естественность и спонтанность». Поэтому я бегаю и тягаю железо в зале – я не оставляю себя одну на одну с обидой, но помогаю себе справиться с ней без ненужных жертв со стороны мирного населения.

Поэтому – так важно, чтобы был друг, которому можно написать: я сейчас в ярости, мне не нужны советы, мне просто нужно высказаться, чтобы не разорвало, и это будешь ты. Зная, что все сказанное никуда не уйдет и ни на что не повлияет, но позволит получить такое необходимое облегчение, спустить пар.

Иногда я сажусь и строчу письма, которые не отправляю.

Или гремлю кастрюлями.

Или иду и плачу в ванную, от души жалея себя, выводя вместе со слезами из себя печаль, горько жалуясь воде и так по-детски искренне причитая, что в итоге не выдерживаю и начинаю смеяться сама с себя.

Самое главное во всех этих ситуациях – отсутствие поблизости того, кто стал причиной обиды. Чтобы это ни в коем случае не было показушным, «на зло» и на публику, мол, смотри, до чего ты меня довел, как я страдаю.

Пусть все выплеснется и отстоится. Чуть позже в этом найдешь огромный ресурс – ясного понимания, из-за чего сыр-бор. И ты придешь к человеку не с сотней разрозненных претензий и доказательств, почему он дурак, а с одной хорошо обдуманной и сформулированной мыслью о реальной причине твоей обиды.

«Потому что это напомнило мне ситуацию из детства, когда мне было очень страшно, а никто не помог».

«Потому что в какой-то момент мне показалось, что ты меня ударишь, а я больше никогда и никому не позволю поднять на меня руку».

«Потому что я вдруг осознала, что, возможно, больше тебе не нужна, и единственное, что держит нас вместе, – это дети».

«Потому что… мне больше не нужен ты».

Мы понятия не имеем, что лежит в хранилищах бессознательного других людей. Какой силы отчаянье или страх может вызвать совершенно безобидная, на наш взгляд, реплика, неудачная шутка, как точно и глубоко войдет игла укора в самое уязвимое место – мы даже не поймем, что случилось, а человек буквально окаменеет от боли, скрутится в три погибели, разлетится на тысячи осколков.

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Если вам повезет (а вам тогда действительно повезет), он даст вам знать, что вы его обидели, и тогда у вас будет шанс все вернуть назад, извлечь осиновый кол, который вы в него вбили, залечить поцелуями рану, выходить нежностью. Хуже, если вы разойдетесь невысказанными, и не будет возможности даже осознать, что вы наделали, –

и тот, другой, потащится умирать,

поволочет отгрызенную ногу.

Так что вот уж воистину: если ты обиделся, но вообще собираешься простить человека когда-нибудь в будущем, то делай это прямо сейчас. Позлись, поругайся, проверни весь цикл эмоциональной «стиралки», погреми кастрюлями и поплачь, но только не руби с плеча, не говори никогда человеку «уходи, не нужен ты мне больше, видеть тебя не могу, без тебя проживу, не велика беда» даже в самой лютой ссоре, если в глубине души знаешь, что никуда ты на самом деле не уйдешь, а это так, устрашения ради.

Потому что нет ничего хуже этих слов и этого ощущения: когда земля из-под ног, и тебе снова три, и, оказывается, привязанность и любовь надо завоевывать, никто не любит тебя просто так, безусловно, а значит – нет в этом мире покоя и защиты, и никому нельзя довериться до конца, до самого нутра, чтобы –

вот, смотри, здесь моя сердцевина,

и дальше не просто нельзя –

дальше некуда…

Потому что он как ты, только не ты.

Своих не убивают.

Потери – общие.опубликовано econet

Автор: Ольга Примаченко

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