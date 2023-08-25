Не знаю, кто подсчитал это количество и почему ему обязательно следовать, но что-то в этой закономерности есть

Говорят, чтобы отношения были гармоничными, нужно соблюдать правило: на семь “плюсов” – один “минус”, на семь “пряников” – один удар “хлыстом”.

Иначе говоря, на семь дней счастья – один, вырванный из жизни. На семь похвал – одно замечание. На семь вдохновляющих предложений – одно критикующее.

Не знаю, кто подсчитал это количество и почему ему обязательно следовать, но что-то в этой закономерности есть. Некий дисбаланс между “хорошим” и “плохим” в отношениях, причем с существенным уклоном в сторону хорошего. Весомым таким уклоном, в разы.

Тогда общее ощущение от отношений у партнеров будет: “у нас все хорошо” или “мы любим друг друга”. Разовые столкновения? Ну, а как без этого? Мы входим в отношения сформированными личностями, со своими потребностями, интересами, сценариями, поэтому без конфликтов – никак. Мягких или жестких – это уже другой вопрос.

Если “минусов” не бывает или люди думают, что их не бывает, то можно предположить, что отношения неискренние, неглубокие или партнеры ведут параллельные жизни рядом друг с другом. Конфликты как раз таки указывают на то, что отношения живы, людям еще есть что выяснять.

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Чаще же бывает, что в отношениях на семь “страданий” – одна “радость”. Две недели не писал, потом одно СМС – для другой стороны радость. Каждый день скандалы в течение недели, потом выполнил одну просьбу – партнеру счастье. Унижала несколько дней, потом разок сказала, какой заботливый – мужчине есть от чего воспарить.

И ведь держит последняя формула крепче любых оков. Это потрясающий по прочности механизм созависимых отношений. Вывали на человека горы несчастья, а потом дай маленький кусочек счастья – он тебе руки будет целовать из благодарности.

Конечно, это все психотравмы. Конечно, заклинивает на тех, кто предлагает человеку сценарий созависимых отношений, неосознанно скопированный из родительской семьи. И больно, и плохо без конца и без края, но “пряник” же есть, думает человек и тем самым себя успокаивает.

А любовь – она там, где семь “плюсов” и один “минус”. Живая, человеческая, изменяющаяся любовь. В ней много света, понимания, вдохновения, развития. Много близости. Однако туда можно попасть, только преодолев программу больных отношений, разрушив привычные сценарии. Осознанность – путь к счастливой жизни. опубликовано econet

Автор: Лилия Ахремчик

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