Наличие выраженного брюшного блока естественным образом приводит к снижению общего тонуса как организма, так и психики человека

"Как живете? Как животик?..." Именно эти слова из знаменитого стихотворения В.Маяковского «Кем быть?» пришли ко мне в голову, когда писала о следующем сегменте нашего тела, в котором могут «гнездиться» мышечные зажимы.

Брюшной сегмент располагается ниже диафрагмального и включает в себя широкие мышцы живота и спины.

Слово «живот» в русском языке имеет три значения:

первое – анатомическое,

второе – древнеславянский аналог слова «жизнь»,

третье – «все добро, накопленное человеком за жизнь». Под «добром» можно понимать энергетический центр, своеобразное депо наших жизненных сил.

Поэтому наличие выраженного брюшного блока естественным образом приводит к снижению общего тонуса как организма, так и психики человека. Такие люди жалуются на недостаток сил или наоборот избыток нереализованных сил.

Проявляться такой блок может в неповоротливости туловища. Дело в том, что все три отдела – грудной, диафрагмальный и брюшной тесно связаны по своей структуре и внешним проявлениям. В самом деле, трудно представить себе человека, очень подвижного в области грудного сегмента и неподвижного в брюшной области.

Нередко у людей с выраженным брюшным блоком и при наличии диафрагмального имеется тугой, округлый, резко выдающийся вперед живот. Как говорят «арбузный» живот.

Такое строение туловища связано не только с избытком энергии в этой зоне, но и с тем, что заблокированные мышцы поясницы порождают довольно специфическую осанку, заставляющую живот выдаваться вперед.

Сильный страх и беспокойство обязательно отражаются на кишечнике. У таких людей присутствует ощущение ненадежности этого мира. Они не готовы принять события из-за страха. Есть даже такое понятие, как «медвежья болезнь». Это когда начинается расстройство кишечника перед какими-то важными событиями (например, у студента перед экзаменом).

Создание новых способов поведения помогает при этом.

Кишечник также символизирует усвоение новых идей и мыслей, а также способность избавляться от всего старого и ненужного. Возможно, вы увязли в прошлом, верите в ограничения, нужду и боитесь отказаться от чего-то в жизни, т.к. не уверены, что в будущем сможете восполнить потерю.

Возможно, вы боитесь прекратить отношения, которые вам уже ничего не дадут. Или страшитесь потерять работу, которая вам не нравится. Или не желаете расставаться с вещами, ставшими бесполезными. опубликовано econet

Автор Ирина Созонова

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