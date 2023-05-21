Вы все время спрашиваете ребенка, где он хочет спать, что хочет есть или сами пытаетесь догадаться, что ему лучше. Получается, что взрослые следуют за ребенком, а не наоборот.

Замечательный детский и семейный психолог Катерина Мурашова рассказала о родительских заблуждениях, препятствующих дружбе со своим ребенком:

Неверно: Родители приспосабливают свою жизнь к ребенку

Вы все время спрашиваете ребенка, где он хочет спать, что хочет есть или сами пытаетесь догадаться, что ему лучше. Получается, что взрослые следуют за ребенком, а не наоборот. Часто бывает, что ребенок «ведет» за собой сразу четырех взрослых – маму, папу, бабушку и дедушку. Ребенку это невыносимо тяжело. Это стопроцентная гарантия неврозов. Его ресурсы быстро истощаются, он начинает капризничать на ровном месте, становится агрессивным, плохо спит, плохо ест.

Верно: Ребенок должен приспосабливаться к родителям

Ребенок приходит в мир, не имея ни малейшего представления о том, как этот мир устроен. Ребенок готов приспособиться к любой жизни – в юрте кочевников или в замке аристократов.

Это модель «мама-утка и утята» – утята всегда идут за уткой, а не наоборот. Это мы унаследовали от биологии. Детеныш физически, физиологически и психически приспособлен следовать за самкой. Или за обоими родителями – там, где воспитание осуществляется совместно, как у человека.

Наши дети готовы приспособиться ко всему, кроме одного – когда их заставляют играть не их роль. До предподросткового возраста их роль – это роль «утенка», который идет за мамой-уткой.

Неверно: воспитывать ребенка по "экспертам" Эксперты – это психологи, знающие родственники, опытные мамы. В определенной ситуации они могут помочь. Но нельзя слепо следовать всем советам, воспитывать детей «по Мурашовой» или «по Гиппенрейтер». Потому что есть то, что нельзя просчитать, – особенности их жизни и менталитета. Эксперты – это люди со своей историей. Кто-то пережил блокаду и голод и поэтому считает, что детей надо усиленно кутать и кормить до отвала, у кого-то другая личная история и он будет ее транслировать.

Верно: Опираться надо на себя, на свои желания, на то что нам удобно Никакой эксперт не знает, что лучше лично для вас, кроме вас самих. Делайте так, как удобно вам! Кладите ребенка спать там, где вам удобно – хоть в чемодане в коридоре. Играйте в те игры, которые вам нравятся. Помните, вы – мама-утка, и ребенок должен к вам приспосабливаться, а не наоборот.

Неверно: когда родитель посвящает время себе - это время он отнимает у ребенка

Вы идете с подругой в кино, вместо того, чтобы собирать с сыном конструктор? Вы считаете, что должны играть с ребенком всегда, когда он попросит? Уверены, что хорошая мать не лежит в ванной, а складывает пирамидки? Нет! Это изматывающая идея.

Верно: чтобы у родителей были силы на детей -им надо восполнять ресурсы Воспитание ребенка требует от родителей эмоциональных и энергетических затрат. Чтобы потратить что-то на ребенка, нужно это что-то где-то взять. Если мы нигде не берем, то вскоре у нас ничего не останется. И от этого плохо будет в первую очередь ребенку. Это закон Ломоносова-Лавуазье - если где-то прибавилось, значит где-то что-то убавилось.

Неверно: надо заниматься с ребенком "полезными" занятиями, даже если вам это не нравится Вот вы делали с ним аппликации и картины с крупой, а потом вам надоело? Как быть? Ведь ребенок требует продолжения! И вы, сцепив зубы, продолжаете клеить и резать. Перестаньте делать то, что вам не нравится!

Верно: занимайтесь с ребенком только тем что вам нравится

Если вам что-то надоело, не хочется или не нравится делать с ребенком – не делайте!

Надоело лепить – не лепите. Не хотите катать машинки - не катайте. Допустим, вам нравится огонь и вода – налейте в ванну воду и запустите туда свечи. Любой ребенок будет в восторге.

Делать с ребенком только то, что вам интересно – это единственное, что по-настоящему нужно вашим детям.

Неверно: считать себя обязанным радоваться детским рисункам и поделкам

Вас по-настоящему радует двадцать пятый рисунок ребенка? Это мы их научили, что рисунки и поделки – единственное, что ребенок может сделать для родителей. При этом наши дети не знают, что мама пьет чай со сливками, дедушка заваривает два пакетика, а папа не кладет сахар. Почему? Потому что мы их этому не учим.

Верно: скажите ребенку о том, что вас действительно радует: Дети хотят нас радовать, но не знают, как. Научите его варить кофе, делать чай с мятой, приносить плед, когда вы садитесь на диван.

Неверно: вам должно быть все время интересно со своим ребенком Считается, что если вам неинтересно, то вы плохая мать. Это ерунда.

Верно: вам должно быть интересно с самим собой Тогда детям будет интересно с вами. Увлеченный человек притягивает других.

Неверно: вы должны стать другом своему ребенку У вас были сложные отношения с матерью, и теперь вы хотите стать подругой своей дочери? Рассказывать друг другу все на свете? Это иллюзия.

Верно: взрослые и дети не равны Вы не можете быть равным трехлетнему ребенку. Но можно дружить с подростком. Если у вас это получится – это очень круто.

Неверно: ребенка надо все время развлекать Это истощает и наши ресурсы, и его.

Верно: ребенка нельзя отдать во все интересные кружки сразу

С ним нельзя поиграть во все игры, нарисовать все картины, решить все головоломки. Никто не может этого сделать – ни вы, ни я, никто.

Неверно: счастливое детство зависит от количества денег, братьев, сестер, игрушек Ребенок, у которого много игрушек, счастливее ребенка, у которого ничего нет?

Ребенок в полной семье обязательно более счастлив, чем в неполной? Ребенку для счастья нужны братья и сестры? Собака? Нет, нет и нет.

Верно: количество чего то ни было не имеет значения, главное - увлеченные люди вокруг Единственное, что нужно ребенку, чтобы он вырос в гармонии, – это чтобы в поле его зрения был хотя бы один человек «на своем месте». Такой человек нашел себя и считает, что мир в целом прекрасен. Ребенок видит это и растет спокойным. Если самые главные люди в его жизни находятся в мире на своем месте – значит и он найдет себе место, когда вырастет. Если вы работаете в банке и любите свою работу – приведите туда ребенка. Банк – это очень интересно! Если у вас с профессией не сложилось, покажите им кого-то увлеченного.

Неверно: чтобы ребенок стал успешным, его надо " подкинуть повыше" водить на развивалки, тенисс и три языка Родители представляют мир, как пирамиду, и пытаются «подкинуть» ребенка повыше.

Это естественное желание. Но родители то его подкинули, а его место может быть совсем не там, а где-то сбоку. Наверху он может стать кем угодно, но он никогда не встанет на свое место, не «загорится».

Верно: люди могут построить гармоничную жизнь в очень большом диапазоне возможностей Мир больше похож на новогоднюю елку, на которой висит гирлянда с лампочками.

Каждая лампочка – это человек, который нашел себя. Лампочка может висеть внизу, в центре, сбоку, наверху – это все равно. Когда человек на своем месте – он светится!опубликовано econet

Автор: Катерина Мурашова, записала Мария Евсеева

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