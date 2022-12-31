Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Легенда о маленьком фонарщике

Легенда о маленьком фонарщике

Источник: pritchi.castle.by 31 декабря 2022 5268
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый переулочек.

Легенда о маленьком фонарщике

В те времена, когда фонари зажигали огнем, по улицам каждый вечер ходили фонарщики и приносили свет в каждый переулочек.

В то время жил маленький фонарщик, он был низенького роста, невзрачный старичок. Каждый вечер он ходил по переулкам и чиркал спичкой по своей подошве, зажигая фонари, каждая темная улочка становилась светлей обычного. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Семьи у него не было, он был тихий, незаметный, люди, живущие рядом, не знали о нем ничего; дети насмехались, обзывая карликом, а взрослые называли лодырем, поэтому он предпочитал выходить на улицу только по вечерам, зажигать фонари, а после любоваться ночным небом.

Каждый раз чиркая спичкой по подошве маленький фонарщик уменьшался в росте. Однажды к нему подошел другой фонарщик: "Как ты можешь? Ведь ты совсем исчезнешь, ты для людей не жалеешь жизни, а они ничего взамен не дают, лишь оскорбления. Не справедливо, не правильно".

Легенда о маленьком фонарщике

На что фонарщик ответил: "Если я не буду зажигать фонари, то люди останутся без света. А как же они без света? Если кто ночью пойдет по темной улице, разве он дойдет до дома? Так до утра и будет блуждать. Справедливо разве? А свет на улице будет, тот человек до дома дойдет, а в глубине души спасибо скажет, и мне спокойней будет." 

Так и продолжал маленький старичок чиркать спичкой по подошве и уменьшаться, пока вовсе не исчез. Никто и не заметил, что стало на одного человека меньше, только вот одна проблема - вечерами темно. 

P.S. Каждый человек в этой жизни очень много значит, каждый, даже если сам того не замечает, вносит в жизнь других свет, и если не станет одного - то другим, возможно, в жизни станет темнее. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

притча легенда свет люди вдохновение

Еще от pritchi.castle.by

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Самое тяжкое бремя, которое ложится на плечи ребенка, — это непрожитая жизнь его родителей. Карл Густав Юнг
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.