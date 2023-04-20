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Жертвы заботы: здоровая забота и не очень...

Источник: Econet 20 апреля 2023 5696
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Такая забота предполагает непременную жертву своими интересами, восприятие своих и чужих интересов, как конфликтных и несовместимых по сути

Жертвы заботы: здоровая забота и не очень...

Забота — здоровая и не очень

Заботиться о других - это прекрасно. Забота это хороший способ показать, что другой важен для нас и это одна из важных составляющих в близких отношениях.

Тем не менее, несмотря на всю “красоту” акта заботы о другом человеке, с психологической точки зрения, забота бывает здоровой и не очень здоровой.

Нездоровая забота предполагает формулу, согласно которой "в один и тот же момент я могу заботиться либо о своих интересах, что эгоистично, либо о твоих, что похвально". Заботящийся видит ситуацию как "или твои интересы или мои" и выбирает "твои", как более важные.

Такая забота предполагает непременную жертву своими интересами, восприятие своих и чужих интересов, как конфликтных и несовместимых по сути.

Нездоровая забота мотивирована, с одной стороны, чувством собственной ущербности, отсутствием "легального" права заботиться о себе, без чувства стыда или вины.

Избыток самопожертвования, характерный для нездоровозаботящихся, часто встречается у тех людей, которые обременены хроническим чувством вины и/или собственной никчемности. И акт заботы, в основе которого лежит такое самопожертвование, есть способ хоть как-то поправить самооценку.

С другой стороны, как это ни парадоксально, нездоровозаботящийся склонен чувствовать собственную значимость, принимая на себя ответственность за жизнь другого человека. А порой, не принимая, а отнимая у другого ответственность за жизнь этого другого. Он испытывает острую необходимость быть большим и важным в глазах других людей.

Нездоровая забота

  • заботящийся хронически жертвует своими интересами;
  • заботящийся заботится так, как считает нужным, без учета того, в чем действительно нуждается тот, о ком заботятся;
  • заботящийся заботится преодолевая “нет” жертвы своей заботы, когда жертва в заботе не нуждается и даже противодействует ей;
  • значимые интересы заботящегося откладываются на потом, как незначимые;
  • заботящийся воспринимает свои интересы как эгоистичные;
  • заботящийся знает лучше, что именно нужно тому, о ком он заботится;
  • заботящийся относится к своему подопечному с жалостью, как к слабому, несостоятельному, недоделанному.
  • заботящийся испытывает неловкость, стыд или вину, когда ему нужно, отказать другим людям, сказать «нет»;
  • заботящийся чувствует свою ценность лишь при условии выполнения некоей функции для другого/других, словно это главное мерило его ценности.

Здоровая забота

  • подразумевает внимание к чувствам другого человека. Заботящийся беспокоится о том, чтобы забота была принята легко. Чтобы тот, кто принимает помощь и заботу, не чувствовал себя слабым и недоделанным.
  • означает понимание потребностей другого человека и усилия в реализации его потребностей. Заботящийся исходит из того, что тот, о ком он заботится, лучше знает, что ему нужно.
  • является естественным проявлением значимости другого. Если другой важен для нас, мы заботимся о нем.
  • подразумевает уважение к тому, о ком заботишься. Восприятие другого как равного, насколько это возможно.
  • один из кирпичиков в фундаменте близких отношений.  опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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