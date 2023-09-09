Еще только начав встречаться, вы ощущаете странное чувство, будто давно знаете этого человека, что именно ТАКОГО человека вы искали всю жизнь

Отрывки из книги "Как преодолеть кризис в отношениях?" А.В. Зберовского, написанной с любовью к людям и со здоровым цинизмом .

20 признаков влюбленности

Итак, начало будет романтическим:

1. Вы ощущаете небывалый душевный комфорт и спокойствие.

Еще только начав встречаться, вы ощущаете странное чувство, будто давно знаете этого человека, что именно ТАКОГО человека вы искали всю жизнь. Вы все время ловите себя на мысли о том, что вам хорошо именно с ним(ней) и ни с кем больше. Такого ощущения душевного комфорта у вас в жизни еще не было! Находясь вместе, вы испытываете огромный эмоциональный подъем, у вас улучшается настроение, пропадает чувство одиночества, вы забываете о серости повседневности… Мир полон красок и острых ощущений!

На самом деле, все эти ощущения были и при прошлой влюбленности. Просто вы этого уже не помните. Ушедшая любовь мастерски заметает свои следы и заставляет вас забыть о том, что относилось к предшествующим попыткам организовать продолжение вашего рода. Программа любви всегда работает на контрасте. Без этого не будет яркости впечатлений.

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2. Вы создаете «культ личности» любимого человека.

Сработавшая программа любви имеет своей целью заставить новых знакомых держаться друг за друга буквально «двумя руками». Для достижения этого результата она наделяет влюбленных стойким ощущением того, что их новый(ая) знакомый является «совершенно особенным(ой), неповторимым(ой), ни на кого не похожим(ой) и потому особенно ценным(ой)»! Все это очень напоминает настоящее создание «культа личности» любимого человека. Человек может вполне серьезно думать: «Как же мне несказанно повезло! Этот человек просто супер! Смотрю на его(ее) профиль и откровенно любуюсь… Да и вообще, это просто какая-то ходячая кладезь различных талантов и великолепных душевных качеств. Удивительно, что до меня этого никто не замечал… Ну и слава Богу! Этот человек достанется только мне…».

Возникновение подобных мыслей на самом деле никак не связано с наличием у партнера каких-то особенных качеств. Это еще одна «хитрушка» любви. Стремясь облегчить ваше общение, она глушит в вас обоих все «проблемные» качества, прячет проявления эгоизма и меркантильности куда- нибудь подальше. Пока подальше… Позже все это все равно выплывет наружу. Но дело будет уже сделано: вы окажетесь в одной постели.

3. Вы безгранично доверяете своему любимому человеку.

С самого начала отношений вы начали рассказывать о себе то, чего раньше никому не рассказывали. Причем сами этому факту очень сильно удивляетесь… Вы доверительно сообщаете партнеру: «Возможно я сообщаю о себе что-то лишнее, но я так тебе доверяю…». Вы теоретически понимаете, что обо всем сказанном можете потом пожалеть, однако ничего не можете с собой поделать. Несмотря на знание мудрости «язык мой — враг мой», вас откровенно несет…

В рамках работы программы любви ваш мозг сообщает другому мозгу ту информацию, которая требуется ему для «подстройки под вас». Налаживая прямую связь, он создает возможность для внесения таких корректив в поведение другого человека, которые обеспечат бесконфликтность вашего общения на первом этапе. Сам факт начала передачи этой важнейшей и часто интимной информации весьма показателен: ваш организм очень — очень хочет, чтобы именно этот человек все время находился рядом с вами…

4. Вам хочется казаться лучше, чем вы есть на самом деле.

Общаясь с партнером, вы остро хотите казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Ваш девиз: «Все для тебя, милый(ая)!». Вы преисполнены вежливости, аккуратности, чувства такта. Вы стараетесь предвидеть все пожелания дорогого существа и тут же их исполняете. Вы с преувеличенным вниманием следите за своей внешностью, часами крутитесь у зеркала, пятно на брюках или потекшая тушь превращаются для вас в настоящую трагедию. Зная о своих слабостях и дурных привычках, вы держите их под жестким контролем. Вы выбрасываете мусор только в урны, не плюетесь и не материтесь. Хотя иногда очень хочется…

В это время вы безумно желаете нравиться партнеру внешне. Вы готовы мгновенно расстаться со своим любимым полосатым джемпером в духе «Фредди Крюгера», раздражающей любимого человека кофточкой или вызвавшей улыбку спортивной шапочкой. Именно в это время происходят радикальная смена имиджа и обновление гардероба. Влюбленные стараются выглядеть именно так, как этого хочется партнеру по отношениям. Спортивный стиль трансформируется в деловой, вместо кроссовок появляются высокие каблуки, «хипповые» балахоны сменяются дерзкой мини-юбкой… И т. д. и т. п.

Любовные отношения — это тест на совместимость характеров и приоритетов, проверка наличия тех качеств, которые нужны для достижения успехов в жизни и совместного воспитания детей. Тот, кто докажет наличие у себя всех нужных качеств и оправдает ожидания партнера, будет допущен к продолжению рода. Это дорогого стоит… Ради этого можно и постараться!

5. Вы хотите знать о любимом человеке абсолютно все.

Вы с огромной жадностью и любопытством впитываетевсю информацию о том человеке, с которым вы начали встречаться. В вас словно открывается какой-то «люк», в который забрасываются данные о том, какую музыку слушает человек, что любит читать, какие фильмы смотрит, какие блюда предпочитает, какие мужчины или женщины вызывают у него(нее) интерес, какой вид деятельности является для него(нее) самым приятным, какой у него(нее) знак Гороскопа и когда день рождения. Также выясняется, чего ваш партнер не любит и категорически не приемлет. Все полученные данные, как в компьютер, тут же вводятся в вашу

оперативную память.

Торопитесь получать информацию! Чем больше вы узнаете и чем гибче будет ваше поведение в начале общения, тем легче вам будет общаться дальше, тем меньше вероятности возникновения серьезных конфликтов. Как только в вашем сознании осуществится создание микромодели партнера, будет сделано его(ее) «моментальное фото» и сформируется динамическая картинка, эта открытость и восприимчивость вашего мозга будет заметно снижена. Именно это обстоятельство и будет в дальнейшем вызывать проблемы в общении.

6. Вы быстро «подтягиваетесь» до уровня любимого человека.

Если ваш партнер взрослее, умнее или просто житейски опытнее вас, вы срочно «подтягиваетесь» до более высокого уровня: становитесь смелее, раскованнее, сексуальнее, начинаете много думать об особенностях своего поведения, превращаетесь в «продуманного» человека. У вас появляются совершенно новые жизненные цели и ценности. За короткое время вы можете полностью изменить свое поведение. Спустя полгода с момента вашего знакомства вы с удивлением ловите себя на мысли, что стали способны общаться с другими людьми (особенно более взрослыми) вполне на равных. Если вы начали дружить с тем, кто равен вам по возрасту или заметно моложе вас, вы также определенным образом меняетесь. Однако один из законов любви звучит так: В любви всегда равняются на более развитого и умелого.При кажущемся приспособлении более развитого под менее развитого (например, умненькой студентки ВУЗа под более примитивного «парня с улицы») на самом деле имеет место скрытая борьба за «подтягивание». Если партнер оказывается не готов к развитию «на буксире», отношения либо кончаются ничем, либо калечат жизненные планы более развитой стороны. Имейте это в виду…

Эти изменения происходят по мере пополнения вашей информации о новом человеке. Программа любви проводит перепрограммирование, «подстройку и подгонку» партнеров друг под друга. Вы наверняка знаете: те, кто много общаются между собой, в результате начинают сильно походить друг на друга.

7. Вы проявляете странную терпимость.

Неожиданно для себя, вы начинаете выдерживать те вещи, которые раньше вызывали у вас чувства протеста и искреннего возмущения. Вы осуждали это у других, зарекались, что «с вами этого точно не случится», но вдруг пошли на сделку со своей совестью и жизненными принципами. Например, девушка может привыкнуть, что ее парень матерится, а еще не так давно она бы немедленно сделала замечание или просто отказалась от общения с таким человеком. Она целуется у всех на виду, а раньше осуждала тех, кто так делает. Ее уже не отталкивает, что ее друг женат, является бандитом или наркоманом, болеет венерическими заболеваниями и т. д. Парень может довольно долго прощать своей подруге вечные опоздания, флирт с другими, капризы, откровенное вымогательство подарков, произвольное распоряжение чужим временем и т. д.

Влюбленные тихо ужасаются своей странной терпимости, клянутся, что больше не будут этого терпеть, однако все это продолжается до тех пор, пока не произойдет конфликт неоправдавшихся ожиданий, и они не поймут, что данные отношения бесперспективны. В момент отключения программы любви к человеку возвращается обычная критичность.

8. Вы легко подчиняетесь любимому человеку.

Начав встречаться, вы с невероятным удовольствием готовы подчиняться другому человеку и наблюдаете такое же явление с его(ее) стороны. Это проявляется практически во всем. Особенно в том, что вы готовы перестраивать свои планы и режим своего дня и рабочей (учебной) недели как угодно, лишь бы была возможность видеться с этим человеком как можно чаще. Интересно и то, что вы все время «хотите бежать впереди паровоза», вам все время хочется сделать для него(нее) «что-то приятное», не дожидаясь получения «прямой» команды. Как только вы улавливаете (или вам кажется, что вы уловили), что именно хотели бы от вас получить, вы тут же бросаете все дела и стремглав летите исполнять ту или иную прихоть любимого(ой)…

Включенная программа любви частично подавляет вашу волю. Точнее, она предлагает ей сделку: вы подчиняетесь в обмен на то, что вам подчиняются. Строить любовные отношения по-другому технически невозможно: люди могут быть совершенно из различных социальных, возрастных, имущественных и культурных слоев. Совместить их разнонаправленные жизненные графики под силу только направляющей «третьей стороне»: любовному диспетчеру-регулировщику по имени Амур. Чтобы добиться «уравниловки» и порядка в этом вопросе, требуются железная дисциплина и полное подчинение.

Впрочем, склонность к взаимному подчинению моментально улетучивается на закате любовных отношений, когда люди снова превращаются в посторонних друг для друга.

9. Вам все время хочется быть рядом с любимым человеком.

Тут даже не о чем говорить. Вам действительно все время хочется быть вместе… Такое ощущение, будто между вами установилась какая-то сила притяжения и она все время тянет и тянет вас друг к другу! Вы ловите себя на мысли о том, что «без этого человека вам как-то скучно…». Если он(а) вам долго не звонит или не шлет сообщений, становится как-то не по себе, охватывает беспокойство и иногда раздражение. Как говорится, «душа не на месте». Когда он(а) рядом, вам становится заметно спокойнее, настроение резко улучшается… Сразу хочется жить!





Это чисто природная «фишка». Если вы хоть раз наблюдали за животными в брачный период, то могли обратить внимание на то, что в это время они буквально неразлучны друг с другом вплоть до того момента, пока они несколько раз не спарятся. Неуемное желание быть все время вместе и забраться куда-нибудь туда, где никто не будет мешать вам общаться, является важным условием начала вашей сексуальной жизни с новым партнером. Помните об этом!

10. Вы очень боитесь потерять любимого человека.

Мысль о том, что данные отношения могут однажды оборваться, является для вас нестерпимой и приносит почти физическую боль. Вы готовы все время «сглаживать острые углы», поступаться своими принципами, лишь бы не потерять партнера. Боязнь потерять партнера наиболее ярко выражается в двух вещах:

Вы все время думаете «только о нем(ней) и о нем(ней)», стараетесь все время «быть на связи». Страхуя себя от опасности возникновения взаимной ревности, вы очень часто звоните друг другу и пишете эсэмэски. Частота звонков многократно усиливается тогда, когда кто-то из вас уходит на какую-то вечеринку со своей компанией.

Вы постоянно смиряете свое самолюбие и гордость.Если бы эти обидные слова принадлежали другому человеку, вы тут же развернулись и ушли, полностью прервав любые контакты. Однако сейчас вы молчите, натянуто улыбаетесь и даете выход своим эмоциям, только оставшись в одиночестве. Девушки, приходя домой, плачут. Мужчины молча смотрят телевизор и долго ни с кем не разговаривают.

Страхом перед возможностью расставания программа любви словно подстегивает ваши отношения, заставляет вас все время стремиться к партнеру, бояться, что его(ее) могут «отбить и увести».

11. Вам плохо, когда вы поссоритесь…

Если вам случается поссориться, ссора длится максимум до утра следующего дня, если вы поссорились вечером. Примирение наступает уже через несколько часов, если конфликт произошел днем. В то время, которое проходит между ссорой и восстановлением отношений, вам откровенно плохо, вы все время думаете о нем(ней) и мечтаете как можно быстрее увидеться и обняться. Когда происходит примирение, вы испытываете огромное облегчение и торжественно клянетесь, что больше никогда в жизни не поссоритесь…

Программа любви является производной от инстинкта продолжения рода. Для нее принципиально, чтобы вы все время были вместе. Сам факт нахождения вместе является основой для возникновения взаимного сексуального влечения. Ссора мешает этому и потому должна быть преодолена как можно быстрее.

12. Вам нравится заботиться о любимом человеке.

Несмотря на то, что вы познакомились совсем недавно, отныне вас очень волнует то, что происходит с этим человеком. Беспокойство о его(ее) состоянии становится частью ваших ежедневных мыслей и вашего поведения. Искренне считая, что партнер является «самым лучшим человеком на планете Земля», вы окружаете его(ее) постоянными заботой и вниманием. Вы стараетесь угодить человеку, постоянно желаете купить что-нибудь вкусненького, уступаете лучшие места в автобусе и кинотеатре, справляетесь о состоянии здоровья, в дождь отдаете свой зонтик, нежно укрываете пледом засыпающего(ую), готовы помочь в чем угодно, начиная от написания конспекта для урока и прогулки с собакой, и заканчивая закупкой продуктов для его(ее) бабушки и починкой потекшего крана.

Заботясь друг о друге, вы проверяете себя на прочность, доказываете, что можете хорошо заботиться о своем супруге и ребенке в будущем. Это на самом деле очень важно. Тут лучше перестараться, чем недодать своего внимания.

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13. Вы согласны со всеми своими прозвищами.

Вы согласны со всеми теми милыми и шутливыми прозвищами, которые вам выдаются щедрой рукой именно в этот поистине «золотой» начальный период работы программы любви.

Список очень большой. Он включает в себя как банальные, так и весьма новаторские прозвища. К числу первых относятся: Котенок, Цыпленок, Крошечка, Прелесть, Малыш(ка), Зайчик, Кролик, Сладкая(ий), Вкусная(ый), Рыбка, Солнышко, Лучик, Звездочка, Мышонок, Кнопочка,Цветочек, Птенчик, Пушистик, Каштанка, Ангел, Ласточка (от размера женской ступни: Ласточка моя, — убери свои ласты!),Подснежник (все время мерзнет), Чертенок и т. д.

К числу новаторских можно отнести что-нибудь вроде: Слоненок, Пингвинчик, Паровозик, Пушелов (тот, кто ловитпушинки), Пушистая Рыба, Львенок, Совенок, Алисенок,Мухоморчик, Зяблик (потому, что все время мерзнет), Хвостик(потому, что все время рядом), Черепаха (долго собирается), Зебра (был полосатый свитер), Пингвинопотам, Мусенок, Мусечкин(а) и тому подобные. Иногда вас смущает, что при всех «Слоненком» называют очень стройную девушку, но вы мужественно это выдерживаете.

Придумывая друг другу прозвища, вы как бы выделяетесвоего партнера из числа окружающих, заявляете о своем эксклюзивном праве собственности на этого человека, подчеркиваете наличие у партнера совершенно особенных качеств и свою привязанность именно к нему(ней). Это очень правильно. Так что не скупитесь на прозвища. Проявите свои таланты!

14. Вы стали безразличны к мнению окружающих.

После первых встреч вы теряете чувство реальности иуже не можете мыслить адекватно общей жизненной ситуации. Вы становитесь полностью невосприимчивы к критике своего партнера со стороны ваших родственников и друзей. Их призывы «повнимательнее присмотреться к этому человека» и сообщаемая о нем(ней) негативная информация только вызывают у вас чувство раздражения и острое желание защитить «несправедливо критикуемого» и «неправильно понимаемого».

В это время для вас важны слова только ЕГО(ЕЕ) и никого больше! Если возникает необходимость получить мнение окружающих о приобретенных туфлях, рубашке или куртке, вы доверяете только своему партнеру. Взгляды остальных людей вам больше не интересны…

15.Вы стали уделять учебе или работе меньше времени.

После того как вы познакомились и начали встречаться, почти всегда начинаются проблемы с учебой или работой. В период оптимизации ваших отношений вы не выполняете своих должностных или житейских обязательств в полном объеме. Контрольные и отчеты не написаны, необходимые поручения или действия не выполнены. Гуляя допоздна, вы вечно не высыпаетесь и спите буквально «на ходу». Умом вы понимаете, что «все это очень нехорошо и может плохо закончиться», однако ничего не можете с собой поделать, потому что «этого так сильно хочется…». Ярко выраженная готовность «бросить все и уйти с любимым человеком на край света» — это как раз «из этой же оперы»…

Работающая программа любви превращает ваши отношения и свидания в ведущий тип деятельности, в самое главное, перспективное и жизненно важное занятие. Инстинкт продолжения рода — страшная вещь! Из популярных телепередач о животных вы наверняка знаете: в период гона животным не хочется ни есть, ни пить. Порог ощущения опасности опускается до самого минимума, они рискуют собой и часто погибают. То же самое у людей: мысли о том, что завтра на учебу или работу, гонятся поганой метлой. Главное, что именно сейчас любимый(ая) рядом…

16. Вам не жаль тратить свое время на любимого человека.

До тех пор пока контроль над вашим сознанием осуществляется программой любви, вы совершаете настоящие подвиги: ездите к своему партнеру на другой конец города и ежедневно теряете на это по два-три часа (туда и обратно). Вы терпеливо гуляете (или сидите в машине) возле школы, университета, проходной или офиса любимого человека. Если вы поссорились или он(а) лежит в больнице, вы можете по полдня стоять под окнами своего партнера. Если вы общаетесь по телефону — это может длиться часами! Если у вас есть автомобиль, вы терпеливо отвозите его(ее) на чей-то день рождения, а затем забираете оттуда, даже в том случае, если это происходит в три часа ночи. В общем, вам совершенно не жаль своего времени. Вы можете своим умом понимать, что «так нельзя», однако снова и снова отправляетесь в долгое путешествие к столь дорогому для вас человеку.

17. Вам не жаль тратить свои деньги на любимого человека.

Все мы отлично знаем, как трудно зарабатываются деньги. Находясь в своем обычном состоянии, мы предпочитаем тратить их прежде всего «на себя любимых». Но только не тогда, когда мы кого-то сильно любим… Начав встречаться, вы готовы тратить на любимого человека свои деньги буквально до последней копейки. Вы покупаете друг другу мороженое и пирожные, дарите брелки и часы, вазы и духи, галстуки и шапочки, помогаете в покупке модной одежды и обуви. Впервые в жизни на все это вам не

только не жалко своих денег, но вы готовы даже занять недостающую сумму у родителей или друзей…

Любовь — это выбор того, с кем вы собираетесь скоротать свою земную жизнь. Любовь — это всегда вложение в будущее. Говоря экономическим языком, любовь — это фьючерс. Как известно, на будущем не экономят…

18. Вы меньше общаетесь с противоположным полом.

Никто вас об этом не просит, но начав выстраивать «серьезные отношения», вы считаете своим долгом тут же прекратить флиртовать и знакомиться с новыми людьми. Вы сводите до минимума те отношения с противоположным полом, которые могут вызвать ревность у того(той), с кем дружите. В том числе резко обрываете все контакты с партнером по прошлым любовным отношениям…

В начале отношений вы откровенно занимаетесь самоограничением. Раньше вы с удовольствием посещали клубы и дискотеки, свободно выходили вечером на прогулку. Вы никогда ни с кем не согласовывали свое поведение, не отчитывались в своем поведении. Теперь все это в прошлом…

Отныне вы считаете своей святой обязанностью проводить свободное время исключительно с ним(ней). Если вы и вырываетесь иногда к кому-то в гости или на день рождения, вы стараетесь почти не пить спиртного, ведете себя очень сдержанно, уходите домой раньше всех. При этом вы каждый час «отзваниваетесь» любимому(ой) и сообщаете о всех своих перемещениях в пространстве. Несмотря на все это, вы чувствуете себя немного виноватым(ой) за то, что иногда делаете все это без своего партнера…

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19. Вам очень нравятся прикосновения любимого человека.

Когда партнер прикасается к вам, становится удивительно приятно. Если вас гладят по руке, вы испытываете легкую дрожь. Когда вас обнимают, перехватывает дыхание. Вы чувствуете физическую потребность гладить любимого человека по плечу или спине, вдыхать запах его(ее) волос, прижиматься щекой к его(ее) щеке, целоваться. Желание изо всех сил прижаться к самому дорогому на земле существу и расцеловать его(ее) приходит к вам в самом неудобном месте и в самое неудобное время. Но вы все равно обнимаетесь и целуетесь… Спустя какое-то время после начала ваших встреч, вы начинаете хотеть своего партнера. Ощущение руки партнера становится острейшим сексуальным ощущением и безумно возбуждает…

Получение удовольствия от физического контакта является важным признаком того, что программа любви готовит вас к началу сексуальной жизни с этим человеком. В этом нет ничего страшного. Это — любовь!

20. Вы постепенно становитесь ревнивым(ой). Раньше вы гордились тем, что вы, якобы, «не ревнивы». Теперь вы поняли, как сильно вы ошибались и мало себя знали. Неожиданно для самого(самой) себя, вы почувствовали что вы — настоящий(ая) собственник(ца)! Думая о партнере, обращаясь к нему(ней), вы все чаще добавляете приставку «мой» или «моя». Все это означает следующее: в вас проснулась самая банальная ревность… До этого вы даже и не представляли, на что способны… Ужас! Так охота «перестрелять» всех этих длинноногих «малолеток-вертихвосток», «охмуряющих» нормальных парней, или этих модных мужиков на «Мерседесах», охотящихся вечерами за красивыми девушками…

Вот, собственно, и все. Это самые основные признаки того, что в вас сработала особая поведенческая программа под названием «любовь». Перед тем как расстрелять нас в упор, вместо мешка на голову, Амур одевает нам на глаза «розовые очки», заставляет нас боготворить того(ту), чье имя потом может оказаться полузабытым или вспоминаться только в дни плохого настроения…Впрочем, такова жизнь. опубликовано econet

Автор: Ольга Леонтьева, отрывки из книги А.В. Зберовского "Как преодолеть кризис в отношениях?"