У мудрой жизни для каждого найдутся уроки роста, но нам почему-то думается, что мы всенепременно сможем ее обхитрить. Вот это вряд ли...

"Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО, А ПОТОМ "ЧТО БЫЛО" НА СЕБЕ ЖЕНИЛА"

В своей практике часто встречаюсь с историями, как молодая девушка «взяла себе в мужья» еще более молодого мужчину, либо ровесника, но не очень зрелого, а может даже и того, кто постарше, но так же не особо опытного в вопросах семейной жизни. Такое бывает не только с женщинами, но давайте сначала о них.

Некоторые люди полагают, что можно обрести что-то ценное, пойдя против воли другого человека, но мне кажется, что это не так. Получение желаемого не всегда означает победу, равно как и потеря чего-то значимого не обязательно ведет к поражению.

У мудрой жизни для каждого найдутся уроки роста, но нам почему-то думается, что мы всенепременно сможем ее обхитрить. Вот это вряд ли...

Женщине кажется, что если настоять на свадьбе, взывая к чувству вины молодого человека, что мол пять лет уже в невестах хожу, родители ждут, как тебе не стыдно, ты же обещал, пора уже, возраст такой и т.п., то она получит свое счастье, но какое счастье может быть с тем, кто берет на себя обязательства, так и не дозрев до них.

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Рано или поздно внутренняя неудовлетворенность выльется в какой-нибудь конфликт, внутренний мальчик мужа, наконец-то, подрастет, и решит устроить... подростковый бунт. И по отношению к родителям, и по отношению к жене, и по отношению ко всему остальному миру. Он решает стать независимым, делать то, что считает нужным, чаще всего мужчина начинает смотреть по сторонам, проявлять агрессию, отстраняться и всячески демонстрировать, что "не надо было меня заставлять делать то, что я не хотел".

Еще "хороший и верный" способ женить на себе мужчину - это, "ой, я нечаянно забеременела". Иногда жизнь и сама, конечно, подкидывает такое испытание двум не особо зрелым партнерам, но это тема для другой статьи, а тут я пишу про то, как женщины пытаются привязать к себе мужчину с помощью ребенка, иногда это получается. И вот какое счастье - в семье прибавление, к одному взрослому незрелому насильно женатому малышу прибавляется второй! Как прекрасно, господибожемой, о чем еще мечтать можно в этой жизни?! Ребенок "для себя" и видимость прочного семейного счастья.

Что происходит часто в таком случае? Все то же самое. Мужчина или проживает всю жизнь нереализованным тихоней, задавленным сначала доминирующей мамашей, потом такой же женой, или пускается во все тяжкие, причиняя своим домашним очень много боли. Ну а как иначе, "раненый ранит", как мы помним, а исцелять может только исцеленный.

Можно "взять себе в мужья" молодого и неопытного мальчика, "вырастить его под себя", чтобы и не думал уходить куда-то, обязан теперь навеки своей благодетельнице причинять счастье. Но, желая привязать кого-либо к себе силой и обрести вечную стабильность и безопасность, вряд ли получишь тот сценарий, который казался идеальным изначально.

Удержать силой невозможно, силой можно получить только видимость отношений, что и происходит зачастую в таких парах. Видимый уровень один, а за спиной другие женщины, другие мечты, другие фантазии.

Я не знаю, стоят ли хотя бы какие-нибудь из сиюминутных выгод того, чтобы силой или хитростью желать заполучить в свою жизнь какого-либо человека? Что может получиться из союза, в котором изначально встречаются два не очень здоровых и не очень зрелых человека. Страхи, сомнения, притворство, нарастание внутренней неудовлетворенности, вечная игра в то, что "все хорошо", беспокойство "а вдруг однажды уйдет?", попытки получить много счастья от того, кто и сам не особо-то счастлив. В итоге скандалы, обиды, ссоры, слезы, мимолетные радости, и "опять рутина", иногда алкоголь и наркотики.

Несомненно, женщина играет очень большую роль в росте и развитии мужчины, и это нормально. Так или иначе за каждым мужчиной стоит какая-либо женщина - мать, тетя, сестра, чуть позже жена, и это очень хорошо, мы все здесь друг для друга, мы помогает друг другу расти, отрывать мир с новой стороны. Женщины помогают мужчине по-женски, мужчины помогают женщинам по-мужски.

Но ведь союз двух людей - это не тюрьма, он не должен быть тюрьмой. Попытки сломать, подавить, контролировать мечты и желания другого человека приводят лишь к тому, что люди устают друг от друга и не могут чувствовать себя счастливыми. В таких семьях страдают не только муж и жена, но и дети, детей-то куда деть, никуда их не денешь.

Конечно, старшие должны направлять младших в их развитии, но воспитание серьезного характера должно осуществляться задолго до создания семьи, что толку заставлять теперь человека взять на себя обязательства? Я не говорю о том, что нужно потакать всем слабостям молодых людей, но если уж мы попадаем в такую ситуацию, когда должен родиться ребенок, а один из партнеров к этому не готов, так может быть есть смысл направить все силы на помощь в его развитии, преодолении страхов, в самопознании, а не на то, чтобы давить и заставлять принимать решение силой?

Если мужчина моложе, и он нравится женщине, если он даже ровесник или старше, но не готов к семье, так может быть лучше честно заняться собой, параллельно помогая своему мужчине разобраться в себе, осознать свои страхи и ограничения?

Помочь ему определиться с направлением в жизни, вдохновлять на преодоление трудностей, не "ждать, ну когда он там уже созреет, у меня ведь и жизнь пройдет", а спросить себя, я вообще люблю этого человека или только играю в то, что люблю?

Если это про настоящую любовь, то есть ли разница, останется он рядом после того, как "дозреет" или выберет двигаться своей дорогой? Есть ли разница, поймет он, что "все серьезно" или скажет, что оказался совсем не готов? Есть ли разница, скажет он "да" или "нет", если это про настоящую любовь, в том числе и к самой себе?

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Если любишь себя, то неужели ты позволишь жить рядом тому, кто ограничен твоим решением? А если любишь его, то в чем смысл держать в клетке того, кто должен расправить свои крылья в полную силу? Мамы, папы, дяди, тети, старшие и младшие, семья и их мнение - это, несомненно, очень важно. Но самое важное в отношениях - это готовность брать ответственность за самого себя, готовность идти навстречу родному человеку, готовность быть искренним, верным и любящим партнером. А как он может быть любящим, если ему не дали и не помогли превратиться в такого? И если человек научился любить и выбрал вас по-настоящему, то зачем нужна сила?

С женщинами, с родителями, с детьми, с партнерами по бизнесу, с инвесторами, с руководителями и подчиненными все то же самое. Если человек не готов, если боится каких-либо изменений, если пытается отсрочить принятие важного решения, если сомневается, если обманывает, если убегает и скрывается, если отстраняется, если закрывается, если впадает в уныние, то... какой смысл давить? Что можно получить в результате такого решения? Не лучше ли немного остановиться и разобраться (наконец-таки!) с тем, что происходит в моей жизни, почему я притянул такую ситуацию и такого человека, почему я хочу применить силу там, где необходима любовь. Разве любовь можно получить силой? Я думаю, нет.опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

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