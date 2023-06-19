Эмпатия к себе: перестаньте осуждать себя за промахи!

Про эмпатию к себе

"...Самое важное применение языка ненасильственного общения — это возможность установить контакт с самим собой. Когда мы жестоки к себе, нам трудно проявлять искреннее сопереживание к другим.

Обычно на тренинге я прошу участников вспомнить недавний случай, когда они сделали что-то, о чем потом сожалели. Затем мы смотрим, как они говорили с собой сразу после того, как совершили поступок, который обычно характеризуется как "ошибка" или "промах". И обычно я слышал:

"Это было глупо!",

"Как ты только умудрился?",

"Да что с тобой случилось?",

"Вечно ты все портишь!",

"Какой же ты эгоист!".

Этих людей учили судить себя, исходя из того, что они поступают неправильно или плохо. Очень печально, что так много людей скорее обратятся к ненависти к себе, чем к тем преимуществам, которые дают ошибки: они демонстрируют слабые места и стимулируют рост.

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Но даже если иногда удается "извлечь урок" из ошибок, за которые мы себя судим, меня беспокоит природа той силы, которая стоит позади такого урока. Я предпочел бы, чтобы перемены были вызваны ясным желанием обогатить жизнь — свою или окружающих — а не такими разрушительными силами, как чувство стыда или вины.

Перевод самоосуждения

Основная предпосылка ненасильственного общения: всякий раз, когда мы говорим, что кто-то неправ или плохой, в действительности мы сообщаем, что он или она не действует в гармонии с нашими потребностями.

Если человек, которого мы судим — мы сами, то получается, мы говорим: "Я сам не действую в гармонии с собственными потребностями". Я убежден, что если мы научимся оценивать с точки зрения того, насколько хорошо выполняются наши потребности, то оценка принесет нам куда большую пользу.

В таком случае, если наши действия не служат обогащению жизни, наша задача — оценить эти действия шаг за шагом таким образом, чтобы:

1. вызвать изменения в сторону того, что нас больше устраивает;

2. исходить из уважения и сопереживания к себе, а не из ненависти, чувства вины или стыда.

Сожаление

После целой жизни, проведенной в школе и социуме, для большинства из нас, вероятно слишком сложно переучивать себя мыслить в рамках собственных нужд и ценностей в каждый отдельно взятый момент.

Однако точно так же, как мы учились распознавать суждения в разговорах с другими, мы можем научиться распознавать самоосуждение и немедленно фокусироваться на тех потребностях, которые стоят за ним.

Например, при неодобрительной реакции на какие-то свои действия — "Слушай, ты опять все испортил!" — можно быстро остановиться и спросить себя: "Какая неудовлетворенная потребность выражается через это морализаторское суждение?".

После того как мы осознаем потребность — или даже несколько пластов потребностей, — мы заметим чудесные перемены. Вместо депрессии, чувства стыда или вины, которые мы, вероятно, испытываем, критикуя себя за то, что "снова все испортили", мы сможем пережить любые другие чувства. Будет ли это печаль, разочарование, опасение, сожаление или что-либо другое — неважно. Сама природа этих чувств приводит нас к мобилизации для исполнения того, в чем мы нуждаемся. Их воздействие на наш дух и тело существенно отличается от того разлада, который вызывают депрессия, чувство стыда или вины.

Сожаление в ненасильственном общении — это процесс полного соединения с неудовлетворенными потребностями и чувствами, которые возникли, когда мы были не на высоте. Это — опыт раскаяния, но такого, которое помогает нам учиться на своих поступках без обвинения или ненависти к себе.





Прощение

За процессом сожаления следует прощение себя. Обращая свое внимание на ту часть нас, которая предприняла действия, вызвавшие эту ситуацию, мы спрашиваем: "Когда я это делал, какую потребность я пытался удовлетворить?". Я уверен, что люди всегда действуют в соответствии со своими потребностями и ценностями. Причем не важно, приведет это действие к удовлетворению или неудовлетворению потребности...

Слушая себя с эмпатией, мы можем услышать основную потребность. Прощение себя происходит в тот момент, когда возникает эта сопереживающая связь. Тогда мы можем осознать, каким образом наш выбор был попыткой послужить жизни, даже если процесс сожаления учит нас, что это не приводит к удовлетворению наших потребностей.

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"Делайте всё играючи!"

В дополнение к процессу сожаления и прощения себя, я подчеркиваю другой важный аспект сопереживания к себе: силу, стоящую за всеми нашими действиями... Я искренне считаю, что важный аспект сопереживания к себе — это возможность сделать выбор, руководствуясь чистым желанием внести свой вклад в жизнь, а не страхом, чувством вины, стыда, обязанности или обязательства. Когда мы ощущаем, что за действием стоит цель, призванная обогатить жизнь, что нами движет единственно лишь желание просто сделать жизнь прекрасной для кого-то еще, то даже в тяжелой работе возникает элемент игры. Напротив, даже радостная деятельность, отталкивающаяся от обязательств, страха, чувства вины или стыда, перестает быть радостной и в конечном счете порождает сопротивление." опубликовано econet.ru

Автор: Маршалл Розенберг, из книги "Ненасильственное общение"