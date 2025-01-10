То, как вы просыпаетесь по утрам может многое о вас рассказать

Психологи выяснили, что человек с плохой жизненной мотивацией, с отсутствием радости от проживания жизни, смысла и целей в жизни не испытывает желания вставать по утрам.

"Люди не ценят утра. Через силу просыпаются под звон будильника, который разбивает их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, начатый столь насильственным актом! Что должно происходить с людьми, которые вседневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок! Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения".

Милан Кундера, "Вальс на прощание"

Как вы просыпаетесь по утрам? Легко и просто или же стараетесь поспать как можно дольше?

Психологи выяснили, что человек с плохой жизненной мотивацией, с отсутствием радости от проживания жизни, смысла и целей в жизни не испытывает желания вставать по утрам. Также трудно просыпаться тем людям, в жизни которых есть нечто, что не нравится. Это может быть нелюбимая работа или трудные отношения, предстоящее испытание, которое не хочется, а может быть просто страшно или лишний вес наконец! Вариантов много.

Если вы обнаруживаете в себе такие проблемы, как затруднительный подъем, состояние постоянной усталости и сонливости, то очень рекомендую заглянуть поглубже в свой внутренний мир.



Сделать это не так уж и сложно.

Задайте себе следующие вопросы:

что конкретно мне мешает или не нравится в моей жизни сейчас?

в чем смысл и каковы мои цели в жизни на долгосрочную перспективу и в ближайшее время?

как я позволяю неприятному и нежеланному чему-то присутствовать в моей жизни, как содействую этому?

Я уверена, в результате такого самокопания, вы узнаете о себе много нового, а также сможете даже признать что-то, на что не очень-то хотелось "открывать глаза" по утрам. А, как вы знаете, осознание проблемы - это уже 50% решения возникших трудностей.



Следующим немаловажным вопросом для решения проблемы с подъемами будет: что мне теперь делать с тем, что я понял о себе?

Составьте план, который поможет вам изменить жизнь так, чтобы она устраивала вас. Однако, если после проделанных вами усилий, вопрос не будет закрыт, то не следует исключать и чисто физиологические проблемы, т.е. необходимо пройти обследование у квалифицированного врача. Все таки, не все болезни и недомогания - это психосоматика.

Если же с вашим здоровьем все в порядке, но изменений нет, то возможно вам следует обртиться за помощью к психологу, человеку, который поможет выяснить реальные причины вашего состояния и направить ваши усилия в нужное русло. опубликовано econet



Автор Ольга Ильченко

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