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Михаил Литвак: Всё, что есть у нас сейчас – самое лучшее

Источник: litvak.me 01 августа 2022 8472
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Чтобы быть в гармонии с собой - нужно научится говорить «да» нескольким факторам. Четыре «ДА» напомнят о самых основных и простых вещах.

Михаил Литвак: Всё, что есть у нас сейчас – самое лучшее

Мы все  мечтаем быть счастливыми и успешными, но как этого достичь? Чтобы быть в гармонии с собой - нужно научится говорить «да» нескольким факторам. Четыре «ДА» напомнят о самых основных и простых вещах.

Четыре "ДА" для счастья

  • Первое «да» нужно сказать всему миру, приняв его как есть. Мир не имеет эмоционального содержания, мир такой, каким является, но не такой, каким вы его ощущаете в зависимости от событий в вашей жизни. В мире есть и добро, и зло, и  счастье, и катаклизмы, надо принять всё это и осознать, что мир не нужно бояться. Абсолютно все события, как положительные, так и негативные - это наша данность, бояться этого бессмысленно, это всё происходит с нами и без нас.
  • Второй фактор, который нужно осознать – это дар жизни. Жизнь, также как и мир нужно принять, вместе со всеми ее особенностями, плюсами и минусами. В жизни случаются и тревоги, и предательства, и обманы, но это лишь частичка, составляющая нашего бытия. Помимо этого существует  множество других аспектов, и все вместе они представляют собой нашу жизнь. Мы можем сегодня иметь всё, а завтра это всё потерять, но и это лишь проявления жизни, каждая неудача – событие, которое нужно принимать и не расстраиваться.

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Старая китайская притча о мудреце и белом коне:

В одной китайской деревне жил старик, он был беден, но единственное, что у него было – это великолепный белый конь. Даже богачи и сам король хотели выкупить коня, но старик отвечал, что не может его продать, так как это его друг, а друзей не продают.

Но как-то утром старик не нашел своего коня в конюшне. Часть людей из деревни сочувствовала старику, а часть злорадствовала. Люди обсуждали то, какое это несчастье потерять коня, но старик оставался спокоен и принимал случившееся достойно.

Через несколько дней конь вернулся и привел с собой ещё десяток красивых жеребцов. Часть людей из деревни радовалась за старика, часть завидовала ему. Теперь все обсуждали как же повезло старику, и что несчастье принесло за собой успех. И только старик не давал оценок происходящему, просто принимал всё, как есть.

Единственный сын старика стал объезжать новых жеребцов и, неудачно упав, сломал обе ноги. И опять часть людей сочувствовала, часть обсуждала и говорила о несчастье. Старик оставался спокоен.

Через неделю в город пришла война и всех мужчин забрали на фронт, кроме сына старика, так как у него были сломаны ноги. И вновь люди говорили, что несчастье сменилось на везение, что старику теперь повезло. Но старый мудрец говорил, что никакое событие нельзя судить, только Бог может это делать. Для нас каждое событие – это данность, жизнь состоит из таких мгновений и наша задача их принимать и проживать, но не осуждать. Осуждать – значит не развиваться, не идти вперед по своему пути, застыть в стороне. Жизнь – это одно долгое путешествие, в котором нельзя застывать.

  • Третье «да» - это принятие себя – очень важный шаг, который каждый должен совершить. Научиться себя принимать – задача  сложная, но для всех посильная. Осознайте себя сейчас, в данном моменте, и примите вот таким, каким вы являетесь, с проблемами и неудачами, победами и поражениями, любовью и ненавистью. Всё это – вы, не нужно пытаться ничего приукрашивать, нужно только принять. Когда у человека не получается это сделать, он может замкнуться в себе, перестать нормально общаться с людьми, а значит и развиваться. В иных случаях человек, не принявший себя, пытается играть какую-то придуманную собой роль, представлять  из себя кого-то, не соответствующего действительности.

Михаил Литвак: Всё, что есть у нас сейчас – самое лучшее

  • Четвертое «да» нужно сказать данному моменту. Сделать это сложно от того, что мы часто витаем в облаках, представляем себе лучшую  жизнь, мечтаем о чем-то, строим воздушные замки. И забываем о том, что жизнь происходит сейчас, в данный момент. Мы забываем, что всё, что есть у нас сейчас - все события, сложности, люди, дела – всё это – самое лучшее. И всё это нужно принимать и безгранично любить.

Все четыре «да» учат нас любви и доброте, гармонии с собой и с миром, напоминают о самых основных и простых вещах, которые могут сделать нас счастливыми и радостными. Не забывайте каждый день говорить «да» миру, жизни, себе и данному моменту, и каждый день будет дарить вам много приятных эмоций. опубликовано econet.ru

Автор Михаил Литвак  

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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