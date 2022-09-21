Бог должен быть в душе...

В глухом лесу жил отшельник. Много лет провел он в уединении и молитвах, а жители ближайших деревень почитали его за святого. В одно прекрасное утро возник перед ним ангел, явление которого отшельник воспринял как награду за свой многолетний аскетизм.

В глухом лесу жил отшельник. Много лет провел он в уединении и молитвах, а жители ближайших деревень почитали его за святого.

В одно прекрасное утро возник перед ним ангел, явление которого отшельник воспринял как награду за свой многолетний аскетизм и свидетельство того, что он на своем жизненном пути возвысился над другими людьми и хоть немного приблизился к святости.

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Ангел сказал отшельнику, что он явился для того, чтобы передать волю Господа:

- Ты должен отправиться в ближайшую деревню. Там живет зажиточный, щедрый и набожный крестьянин, который совершил уже много добрых дел. Господь повелевает тебе передать ему весть о том, что через полгода он окончит свой земной путь и за свою благочестивую жизнь вознесется в рай.

Возрадовался отшельник и тут же пустился в путь. С важным видом он слово в слово передал слова Ангела и вернулся к себе.

Односельчане, узнав эту новость, опечалились и подумали, что благочестивый человек, которому уже обещан рай, перестанет им помогать и совершать добрые дела, однако все оказалось наоборот. Зажиточный крестьянин не только не перестал помогать бедным, его щедрость возросла.

А отшельник возгордился и возомнил себя святым, посланником Божьим.

Прошло полгода, год, два…

Зажиточный крестьянин здравствовал и жил в благоденствии, зато жизнь отшельника превратилась в ад. Он, возомнивший себя пророком, терзался мыслью о страшной ошибке, которую совершил и по причине которой стал предметом насмешек и презрения крестьян, которые стали называть его лжепророком и не упускали случая поддеть.

С каждым днем он все больше мрачнел, стал сварливым и злобным настолько, что уже вызывал отвращение у самого себя.

И вот как-то раз перед ним опять возник ангел.

– Что означала весть, которую ты мне передал в свой прошлый приход? – взмолился отшельник. – По твоей милости моя жизнь превратилась в ад! Надо мной все смеются! Меня все презирают! За что! Ведь я всю жизнь соблюдал все заповеди, молился, постился!

– То была проверка, проверка и для тебя, и для того крестьянина. – ответил Ангел.

– Ты действительно постился, молился, но не было Бога в твоей душе, в отличие от того крестьянина, который даже узнав, что ему уже уготовано место в раю, продолжил жить так же, как жил – продолжил помогать нуждающимся. Всю жизнь ты стремился доказывать окружающим, и в первую очередь самому себе, свою ценность и исключительность. Вся твоя набожность оказалась лишь маской, под которой прятались тщеславие и стремление возвыситься над другими людьми.

И при первом же испытании маска спала, обнажив твою истинную сущность – твое тщеславие, твою гордыню. Набожность заключается не в исполнении ритуалов. Бог должен быть в душе. Ты не выдержал испытания, но, может быть, оно станет твоим первым шагом на пути к новой жизни и истинной набожности. опубликовано econet.ru

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