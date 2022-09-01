                              Что САМОЕ важное на первом свидании

У меня часто спрашивают: как понять, что ты наконец-то встретила «того самого», с которым «до счастливой старости». Как его вычислить, распознать, а главное – чтобы он тоже понял, что вы – его единственная, а не вот это вот «ты такая классная, но я люблю тебя как друга».

– Вы столько лет вместе… Неужели никогда не хотелось развестись?

– Убить – хотелось. Развестись – никогда.

У меня часто спрашивают: как понять, что ты наконец-то встретила «того самого», с которым «до счастливой старости». Чтобы любовь как в кино, гренки с черничным вареньем по утрам, спать попа к попе. Как его вычислить, распознать, а главное – чтобы он тоже понял, что вы – его единственная, а не вот это вот «ты такая классная, но я люблю тебя как друга».

Встречаешь иногда человека – и все в нем прекрасно: и широта плеч, и улыбка, и ямочки на щеках, и руки такие, что хочется, чтобы они держали тебя вечно. Да вот только дальше разговоров дело не идет, но «вечер был прекрасный, спасибо». И ты остаешься одна на один с некрасивыми и невеселыми мыслями: что со мной не так, вроде же все при мне. На свидании смеялись-улыбались, до дома проводил, а теперь – пропал. Какого черта?

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У меня есть теория: слился, потому что вы показались ему «дорогими в обслуживании». Нет, не в плане денег – в плане эмоций. Возможно, вас было подозрительно много – вас и ваших интересов, знаний, опыта, амбиций и стремлений. Вашего прошлого. Или желания увлечь, понравиться, захватить, заставить думать о себе, врезаться в память. Когда каждая реплика – как пинг-понг: если мы потеряем «нерв» – просрем и вечер.

Иногда получается так, что вы уже за одно свидание узнаете о человеке так много, что он становится прочитанной книгой. Прочитанной в спешке, по диагонали. И вам становится о нем «все понятно» (и ему – о вас). Особенно, если вы попутно вывалили на него или нее свои ожидания касательно любви и отношений (тот, другой – он же непременно, даже не отдавая себе в этом отчета, примерил их на себя и понял, что не потянет или – что не хочет тянуть).

Одно я знаю точно: мы всегда врем на первом свидании, даже когда кажемся себе "настоящее, чем когда-либо",и именно поэтому нам потом так обидно за собственную откровенность – ты перед человеком душу выворачиваешь, а он….

Ну так вот – не переживайте: то, что вы говорили, и то, как себя подавали, и то, кем хотели выглядеть в его глазах, – в этом всем было очень-очень много неправды, равно как и в словах и подаче себя «с той стороны». Даже если вы уверены, что были «100%-ными самими собой». Честное слово – не были, эту вашу «ипостасю» приговорены видеть (и любить) только самые близкие, с которыми вы уже столько всего прошли, что страшно вспомнить.

Самое важное в первой встрече, на мой взгляд, – это не вывалить друг перед другом всю «историю болезни», а узнать статус человека (свободен / не свободен) и понять, насколько вы друг другу приятны физически.

Да-да, я про ту самую «химию тела»: не бесит ли смех, не противен ли запах, не раздражает ли голос и не хочется ли отодвинуться подальше, чтобы не дай бог случайно «не соприкоснуться рукавами». Потому что если хоть что-нибудь из этого будет царапать - диалога не получится, и вы невольно будете искать глазами дверь, а на вопросы отвечать с такой откровенной скукой, будто размазываете по тарелке манную кашу.

Я хорошо помню свое первое свидание с Сашей: я настолько разуверилась в свои 28, что «нормальные еще существуют», что больше всего мне хотелось просто понять, «что с ним не так» и поехать домой читать книжку. А в том, что с ним обязательно что-то будет не так, я была уверена.

По дороге в кафе я попала под дождь, но даже не собиралась прятаться и его пережидать. Такой и пришла: мокрой, облезлой, с потекшей тушью, юбкой, липнущей к ногам, и видом «лихим и придурковатым». Терять было нечего – я же знала, что в следующий раз мы встретимся никогда, поэтому зачем притворяться.

Саша мало говорил, но много улыбался. Честно говоря, я до сих пор, вспоминая тот момент, представляю только его улыбку, висящую в полумраке, словно и не Саша это был вовсе, а Чеширский Кот. Однако в ту секунду, как я словила себя на мысли, что он мне нравится, я начала трещать без умолку. Чтобы «увлечь, понравиться, захватить, заставить думать о себе, врезаться в память». Epic fail. Наверное, окончательно я бы добила своего будущего мужа-интроверта, если бы залезла на стол и начала разыгрывать «Гамлета» по ролям.

Он держался молодцом до последнего, пока я, наступив на горло своему внутреннему воробышку-социофобушку, изображала из себя «особу, интересную по всем фронтам».

О том, что я умею быть нормальной - он узнал много позже.

Мне казалось, что я знаю его всю жизнь, и что все прошло как нельзя чудесней. Перезвонил ли он мне на следующий день или хотя бы через неделю? Нет.

Думала ли я, сидя тогда в кафе, что вот он, «тот самый»? Определенно. Было ли мне больно, когда поняла, что я его «не зацепила»? Еще как. Научило ли это меня хоть чему-нибудь? Да. Так я поняла, что «нормальные» еще остались, но это вовсе не означает, что я, такая же «нормальная», обязана кому-то нравиться просто «по умолчанию», потому что принцесса. Сколько времени мне понадобилось, чтобы принять эту мысль? Месяцы.

А ведь на первое свидание мы чаще всего идем именно с этой мыслью: это другой может оказаться кривым и нелепым, а такое счастье, как мы, еще поискать надо. И это хорошо, что такие мысли (значит, все в порядке с самооценкой) – просто не надо потом впадать в депрессию от того, что «надежды не оправдались». Эти вот «любови с первого взгляда» – они как черные дембели: их мало кто видел, но все почему-то верят, что они есть.

Я встречала с первого взгляда только физическое притяжение – любовь же случалась глубоко потом, и чаще всего при очень неромантических обстоятельствах… опубликовано econet.ru

Автор Ольга Примаченко

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