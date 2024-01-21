Потрясающе! Ваше тело в цифрах

От 11 до 20% времени своего бодрствования вы не видите того, что происходит вокруг. За сутки вы делаете 23340 вдохов...

Средний человек имеет рост 171 см и весит 66,6 кг.

Он состоит из 206 костей и 230 суставов, поддерживающих 500 отдельных мышц, которые покрыты 5,5 м3 кожи.

Внутри нашего тела циркулирует около 4,7 литра крови.

При средней частоте 72 удара в минуту ваше сердце делает 103680 сокращений в сутки.

Ваш организм содержит:

извести – на ведро известковой побелки;

жира – на семь кусков мыла;

воды – на 45-литровый бочонок;

железа – на один пятисантиметровый гвоздь;

фосфора – на 2200 спичечных головок.

Вы также производите около 60 Вт энергии – этого достаточно для работы обычной домашней лампочки.

Один квадратный сантиметр вашей кожи состоит примерно из 3 миллионов мельчайших клеток.

На этом небольшом участке у вас:

90 сантиметров кровеносных сосудов , обеспечивающих клетки питанием;

2 рецептора, служащих для определения холода и 12 – для определения тепла ;

15 сальных желез, обеспечивающих мягкость кожи ;

25 рецепторов, позволяющих ощущать прикосновение ;

100 потовых желез для удаления шлаков ;

200 нервных окончаний для регистрации болевых ощущений.

На голове у вас приблизительно 120 000 волос; больше (150 000), если волосы светлые, меньше (90 000) – если рыжие. Они растут чуть дольше 19 часов в сутки, остальное время пребывают в покое.

Волосы на теле растут меньшее время (10 – 12 часов в сутки).

Если вы мужчина, то у вас на щеках имеется 25000 щетинок, вырастающих за сутки на четверть миллиметра, а за всю жизнь – примерно на 630 см.

Ваша кровь течет по кровеносным сосудам общей протяженностью 160 000 км, а чтобы пройти по всему вашему телу, ей потребуется около минуты. Ежесекундно 10 млн. красных кровяных клеток выводится из кровообращения, уничтожаются и заменяются. На каждые лишние полкилограмма жира приходится более 300 км дополнительных кровеносных сосудов, сердцу приходиться трудиться напряженнее.

Глаза потребляют около четверти нервной энергии вашего организма, ежедневно регистрируя примерно 50000 изображений и передавая их в мозг. Всякий раз, когда вы моргаете, прекращаете визуальное восприятие окружающего мира на три десятых секунды, таким образом, от 11 до 20% времени своего бодрствования вы не видите того, что происходит вокруг.

За сутки вы делаете 23340 вдохов.опубликовано econet

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