Можно колоть и стегать. Обжигать и замораживать. Сносить с ног. Делать ниже, меньше, тусклее, площе. Топтать. Связывать.

Что можно делать словами?

Передавать информацию? Выражать мысль? Описывать, означать реальность? А если взглянуть глубже, шире, образнее?

Словами можно избивать. Можно колоть и стегать. Обжигать и замораживать. Сносить с ног. Делать ниже, меньше, тусклее, площе. Топтать. Связывать.

Словами же можно согревать. Прикасаться теплом и обнимать. Поднимать, держать, давать опору. Наполнять светом и воздухом. Делать ярким, наполненным, свободным, дышащим. Расправлять плечи и разгибать спину. Открывать. Находить потерянное, создавать недостающее.

Слову принадлежит действительно великая сила. Пусть это не новая мысль - я снова заострю на ней внимание.

Какие слова, как кирпичики, сегодня составляют фундамент Вашей жизни? Какими словами Вы называете себя, думаете о себе?

Какими словами Вы наполняете пространство между Вами и другими людьми? Какую службу для Вас эти слова служат? А для других людей?

Когда говорят, что русский язык богат и могуч, вторя классику, все вполне понимают, в чём его богатство, при этом далеко не всегда задумываясь, в чём же его могучесть. "Могучий" - однокорневое с "могу", "мочь", то есть это о возможностях. Одна из множества возможностей языка в некотором смысле может быть названа психотерапевтической. И эта возможность для использования доступна каждому.

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Мои клиенты, как правило, с первых консультаций знакомятся с таким приёмом, как работа со смысловой коннотацией привычных для них способов описания себя и своей реальности. Такой, казалось бы, простой приём, такой очевидный и лежащий вроде бы на поверхности, удивляет тем потенциалом, который открывается, когда человек овладевает умением через "переназывание" менять и своё восприятие, и своё самочувствие.

Попробуйте провести ревизию Ваших собственных языковых, словесных индикатов, привычных, устоявшихся и природнившихся слов, поговорок, пословиц, шуток, анекдотов, крылатых фраз, при помощи которых Вы описываете себя, свою жизнь, других людей. Как Вам кажется, служат ли эти индикаты Вам добрую службу? Не нуждаются ли они в пересмотре? Может, какие-то из них пора "отправить в отставку", а на их место "нанять" новые, больше соответствующие Вашим потребностям и ожиданиям от себя, жизни, людей?

И в конце - малюсенький эксперимент. Прочтите фразу на картинке ниже. Осмыслите её.

После этого взгляните на картинку еще раз и мысленно поставьте "пробел" в слове "несущими", отделив "Не" от "Сущими". И заново осмыслите фразу. Что произошло?опубликовано econet

Автор: Новицкая Маргарита

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