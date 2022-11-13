Интуиция, которая знала все наперёд

Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.





У разных людей разные точки зрения относительного того, что же происходит с человеческой жизнью. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Бывали случаи, что человек собирался лететь в другую страну. Но что-то его задержало. На самолет он опоздал. А в пути самолет потерпел крушение и все пассажиры погибли. Человек, казалось бы, волей случая был спасён. Но проходит неделя, и он попадает в автомобильную катастрофу, в которой погибает. Судьба?



А бывает и по-другому. Человеку надо лететь, но что-то его останавливает. Не пускает. Внутренний голос как бы говорит – не нужно. И человек откладывает полёт или поездку. А самолёт разбивается. Человек остаётся жив. Как же всё это назвать? Что за голос у нас внутри, который предупреждает нас об опасности или наоборот, о чем-то хорошем?



Этот голос называют интуицией, и является он одной из психических способностей человека. Мы все знаем о ней, но не все умеем ею пользоваться. А ведь это интуиция позволяет получать знания и находить ответы на вопросы, идущие из внутреннего мира, и даже не нужно использовать ни логику, ни рациональное мышление.



Интуиция – это мудрость, спрятанная глубоко внутри нас. Временами она спит, но когда нам грозит опасность, или когда есть какая-то определенная потребность, интуиция просыпается. В переводе с латинского интуиция значит – «видение изнутри». Это самый верный способ познавать и ощущать события и вещи правдиво и без научного толкования. Все знания, которые человек получает при помощи интуиции, созданы не усилиями ума, а ощущениями наших душ. То есть, интуиция это есть голос души нашей, которая уже много жизней жила и которая всегда знает, что случится и старается нас предупредить! Только не каждый может ее слышать…. А те, кто слышит, зачастую игнорируют этот голос и идут на поводу у ума, сердца, а оно часто ошибается. Приведем пример. Знакомится девушка с парнем. Парень вроде бы и неплохой, но есть в его поведении странности. То он рассказывает о своих страхах, то о своих видениях в детстве. Первая мысль, которая приходит девушке – человек психически болен. Не связывайся с ним. Ничего хорошего из этого не получится. Тут бы и остановится! Это и был голос души! Но, увы. Парнишка такой красивый, такой милый, и неглупый. Девушка не поверила своей душе. «Ах, это всё мои домыслы и фантазия» — подумала она и стала встречаться с парнем. И была наказана. Она привязалась к нему, но они стали ссориться, парню ничего нельзя было доказать, по любому поводу он стал истерить, слышал только себя, что зачастую свойственно людям с больной психикой. Девушка страдала. «Я ведь знала, что так будет, знала ведь!» — думала она.



Вот яркий пример голоса души, который кричал об опасности, и к чему может привести , если этот голос проигнорировать.



Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри. Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.





Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.



У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?



Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.



Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.



Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!



Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.



В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией.

Наверное, любой из нас не раз в жизни задавался вопросом – то, что случилось со мной, что это было? Случайность? Судьба? Просто так сложились обстоятельства? А если еще человек предвидел ситуацию, ощутил, что с ним произойдет, то вообще произошедшее выдаётся за мистику. Ответ на этот вопрос вроде бы и недалеко от нас, но люди обычно не придают значения тому, что с ними происходит, не пытаются размышлять, думать, чтобы самим прийти к ответу – ведь все в этом мире, в нашей Вселенной связано между собой, и для всего есть своя причина и следствие. Если бы человек полностью понял существование всего, что нас окружает, не только материального, но и волнового, параллельного, то многие поступки его были бы больше осмысленны, человек бы мог избежать много неприятных ситуаций, или хотя бы предвидел их, и люди бы реально меняли и управляли своей жизнью.У разных людей разные точки зрения относительного того, что же происходит с человеческой жизнью. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Бывали случаи, что человек собирался лететь в другую страну. Но что-то его задержало. На самолет он опоздал. А в пути самолет потерпел крушение и все пассажиры погибли. Человек, казалось бы, волей случая был спасён. Но проходит неделя, и он попадает в автомобильную катастрофу, в которой погибает. Судьба?А бывает и по-другому. Человеку надо лететь, но что-то его останавливает. Не пускает. Внутренний голос как бы говорит – не нужно. И человек откладывает полёт или поездку. А самолёт разбивается. Человек остаётся жив. Как же всё это назвать? Что за голос у нас внутри, который предупреждает нас об опасности или наоборот, о чем-то хорошем?Этот голос называют интуицией, и является он одной из психических способностей человека. Мы все знаем о ней, но не все умеем ею пользоваться. А ведь это интуиция позволяет получать знания и находить ответы на вопросы, идущие из внутреннего мира, и даже не нужно использовать ни логику, ни рациональное мышление.Интуиция – это мудрость, спрятанная глубоко внутри нас. Временами она спит, но когда нам грозит опасность, или когда есть какая-то определенная потребность, интуиция просыпается. В переводе с латинского интуиция значит – «видение изнутри». Это самый верный способ познавать и ощущать события и вещи правдиво и без научного толкования. Все знания, которые человек получает при помощи интуиции, созданы не усилиями ума, а ощущениями наших душ. То есть, интуиция это есть голос души нашей, которая уже много жизней жила и которая всегда знает, что случится и старается нас предупредить! Только не каждый может ее слышать…. А те, кто слышит, зачастую игнорируют этот голос и идут на поводу у ума, сердца, а оно часто ошибается. Приведем пример. Знакомится девушка с парнем. Парень вроде бы и неплохой, но есть в его поведении странности. То он рассказывает о своих страхах, то о своих видениях в детстве. Первая мысль, которая приходит девушке – человек психически болен. Не связывайся с ним. Ничего хорошего из этого не получится. Тут бы и остановится! Это и был голос души! Но, увы. Парнишка такой красивый, такой милый, и неглупый. Девушка не поверила своей душе. «Ах, это всё мои домыслы и фантазия» — подумала она и стала встречаться с парнем. И была наказана. Она привязалась к нему, но они стали ссориться, парню ничего нельзя было доказать, по любому поводу он стал истерить, слышал только себя, что зачастую свойственно людям с больной психикой. Девушка страдала. «Я ведь знала, что так будет, знала ведь!» — думала она.Вот яркий пример голоса души, который кричал об опасности, и к чему может привести , если этот голос проигнорировать.Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри. Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией. Комментарии и обсуждения на: https://4stor.ru/strashno-interesno/76059-sluchaynost-ili-intuiciya.html





У разных людей разные точки зрения относительного того, что же происходит с человеческой жизнью. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Бывали случаи, что человек собирался лететь в другую страну. Но что-то его задержало. На самолет он опоздал. А в пути самолет потерпел крушение и все пассажиры погибли. Человек, казалось бы, волей случая был спасён. Но проходит неделя, и он попадает в автомобильную катастрофу, в которой погибает. Судьба?



А бывает и по-другому. Человеку надо лететь, но что-то его останавливает. Не пускает. Внутренний голос как бы говорит – не нужно. И человек откладывает полёт или поездку. А самолёт разбивается. Человек остаётся жив. Как же всё это назвать? Что за голос у нас внутри, который предупреждает нас об опасности или наоборот, о чем-то хорошем?



Этот голос называют интуицией, и является он одной из психических способностей человека. Мы все знаем о ней, но не все умеем ею пользоваться. А ведь это интуиция позволяет получать знания и находить ответы на вопросы, идущие из внутреннего мира, и даже не нужно использовать ни логику, ни рациональное мышление.



Интуиция – это мудрость, спрятанная глубоко внутри нас. Временами она спит, но когда нам грозит опасность, или когда есть какая-то определенная потребность, интуиция просыпается. В переводе с латинского интуиция значит – «видение изнутри». Это самый верный способ познавать и ощущать события и вещи правдиво и без научного толкования. Все знания, которые человек получает при помощи интуиции, созданы не усилиями ума, а ощущениями наших душ. То есть, интуиция это есть голос души нашей, которая уже много жизней жила и которая всегда знает, что случится и старается нас предупредить! Только не каждый может ее слышать…. А те, кто слышит, зачастую игнорируют этот голос и идут на поводу у ума, сердца, а оно часто ошибается. Приведем пример. Знакомится девушка с парнем. Парень вроде бы и неплохой, но есть в его поведении странности. То он рассказывает о своих страхах, то о своих видениях в детстве. Первая мысль, которая приходит девушке – человек психически болен. Не связывайся с ним. Ничего хорошего из этого не получится. Тут бы и остановится! Это и был голос души! Но, увы. Парнишка такой красивый, такой милый, и неглупый. Девушка не поверила своей душе. «Ах, это всё мои домыслы и фантазия» — подумала она и стала встречаться с парнем. И была наказана. Она привязалась к нему, но они стали ссориться, парню ничего нельзя было доказать, по любому поводу он стал истерить, слышал только себя, что зачастую свойственно людям с больной психикой. Девушка страдала. «Я ведь знала, что так будет, знала ведь!» — думала она.



Вот яркий пример голоса души, который кричал об опасности, и к чему может привести , если этот голос проигнорировать.



Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри. Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.





Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.



У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?



Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.



Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.



Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!



Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.



В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией.

Наверное, любой из нас не раз в жизни задавался вопросом – то, что случилось со мной, что это было? Случайность? Судьба? Просто так сложились обстоятельства? А если еще человек предвидел ситуацию, ощутил, что с ним произойдет, то вообще произошедшее выдаётся за мистику. Ответ на этот вопрос вроде бы и недалеко от нас, но люди обычно не придают значения тому, что с ними происходит, не пытаются размышлять, думать, чтобы самим прийти к ответу – ведь все в этом мире, в нашей Вселенной связано между собой, и для всего есть своя причина и следствие. Если бы человек полностью понял существование всего, что нас окружает, не только материального, но и волнового, параллельного, то многие поступки его были бы больше осмысленны, человек бы мог избежать много неприятных ситуаций, или хотя бы предвидел их, и люди бы реально меняли и управляли своей жизнью.У разных людей разные точки зрения относительного того, что же происходит с человеческой жизнью. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Бывали случаи, что человек собирался лететь в другую страну. Но что-то его задержало. На самолет он опоздал. А в пути самолет потерпел крушение и все пассажиры погибли. Человек, казалось бы, волей случая был спасён. Но проходит неделя, и он попадает в автомобильную катастрофу, в которой погибает. Судьба?А бывает и по-другому. Человеку надо лететь, но что-то его останавливает. Не пускает. Внутренний голос как бы говорит – не нужно. И человек откладывает полёт или поездку. А самолёт разбивается. Человек остаётся жив. Как же всё это назвать? Что за голос у нас внутри, который предупреждает нас об опасности или наоборот, о чем-то хорошем?Этот голос называют интуицией, и является он одной из психических способностей человека. Мы все знаем о ней, но не все умеем ею пользоваться. А ведь это интуиция позволяет получать знания и находить ответы на вопросы, идущие из внутреннего мира, и даже не нужно использовать ни логику, ни рациональное мышление.Интуиция – это мудрость, спрятанная глубоко внутри нас. Временами она спит, но когда нам грозит опасность, или когда есть какая-то определенная потребность, интуиция просыпается. В переводе с латинского интуиция значит – «видение изнутри». Это самый верный способ познавать и ощущать события и вещи правдиво и без научного толкования. Все знания, которые человек получает при помощи интуиции, созданы не усилиями ума, а ощущениями наших душ. То есть, интуиция это есть голос души нашей, которая уже много жизней жила и которая всегда знает, что случится и старается нас предупредить! Только не каждый может ее слышать…. А те, кто слышит, зачастую игнорируют этот голос и идут на поводу у ума, сердца, а оно часто ошибается. Приведем пример. Знакомится девушка с парнем. Парень вроде бы и неплохой, но есть в его поведении странности. То он рассказывает о своих страхах, то о своих видениях в детстве. Первая мысль, которая приходит девушке – человек психически болен. Не связывайся с ним. Ничего хорошего из этого не получится. Тут бы и остановится! Это и был голос души! Но, увы. Парнишка такой красивый, такой милый, и неглупый. Девушка не поверила своей душе. «Ах, это всё мои домыслы и фантазия» — подумала она и стала встречаться с парнем. И была наказана. Она привязалась к нему, но они стали ссориться, парню ничего нельзя было доказать, по любому поводу он стал истерить, слышал только себя, что зачастую свойственно людям с больной психикой. Девушка страдала. «Я ведь знала, что так будет, знала ведь!» — думала она.Вот яркий пример голоса души, который кричал об опасности, и к чему может привести , если этот голос проигнорировать.Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри. Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией. Комментарии и обсуждения на: https://4stor.ru/strashno-interesno/76059-sluchaynost-ili-intuiciya.html





У разных людей разные точки зрения относительного того, что же происходит с человеческой жизнью. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Бывали случаи, что человек собирался лететь в другую страну. Но что-то его задержало. На самолет он опоздал. А в пути самолет потерпел крушение и все пассажиры погибли. Человек, казалось бы, волей случая был спасён. Но проходит неделя, и он попадает в автомобильную катастрофу, в которой погибает. Судьба?



А бывает и по-другому. Человеку надо лететь, но что-то его останавливает. Не пускает. Внутренний голос как бы говорит – не нужно. И человек откладывает полёт или поездку. А самолёт разбивается. Человек остаётся жив. Как же всё это назвать? Что за голос у нас внутри, который предупреждает нас об опасности или наоборот, о чем-то хорошем?



Этот голос называют интуицией, и является он одной из психических способностей человека. Мы все знаем о ней, но не все умеем ею пользоваться. А ведь это интуиция позволяет получать знания и находить ответы на вопросы, идущие из внутреннего мира, и даже не нужно использовать ни логику, ни рациональное мышление.



Интуиция – это мудрость, спрятанная глубоко внутри нас. Временами она спит, но когда нам грозит опасность, или когда есть какая-то определенная потребность, интуиция просыпается. В переводе с латинского интуиция значит – «видение изнутри». Это самый верный способ познавать и ощущать события и вещи правдиво и без научного толкования. Все знания, которые человек получает при помощи интуиции, созданы не усилиями ума, а ощущениями наших душ. То есть, интуиция это есть голос души нашей, которая уже много жизней жила и которая всегда знает, что случится и старается нас предупредить! Только не каждый может ее слышать…. А те, кто слышит, зачастую игнорируют этот голос и идут на поводу у ума, сердца, а оно часто ошибается. Приведем пример. Знакомится девушка с парнем. Парень вроде бы и неплохой, но есть в его поведении странности. То он рассказывает о своих страхах, то о своих видениях в детстве. Первая мысль, которая приходит девушке – человек психически болен. Не связывайся с ним. Ничего хорошего из этого не получится. Тут бы и остановится! Это и был голос души! Но, увы. Парнишка такой красивый, такой милый, и неглупый. Девушка не поверила своей душе. «Ах, это всё мои домыслы и фантазия» — подумала она и стала встречаться с парнем. И была наказана. Она привязалась к нему, но они стали ссориться, парню ничего нельзя было доказать, по любому поводу он стал истерить, слышал только себя, что зачастую свойственно людям с больной психикой. Девушка страдала. «Я ведь знала, что так будет, знала ведь!» — думала она.



Вот яркий пример голоса души, который кричал об опасности, и к чему может привести , если этот голос проигнорировать.



Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри. Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.





Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.



У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?



Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.



Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.



Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!



Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.



В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией.

Наверное, любой из нас не раз в жизни задавался вопросом – то, что случилось со мной, что это было? Случайность? Судьба? Просто так сложились обстоятельства? А если еще человек предвидел ситуацию, ощутил, что с ним произойдет, то вообще произошедшее выдаётся за мистику. Ответ на этот вопрос вроде бы и недалеко от нас, но люди обычно не придают значения тому, что с ними происходит, не пытаются размышлять, думать, чтобы самим прийти к ответу – ведь все в этом мире, в нашей Вселенной связано между собой, и для всего есть своя причина и следствие. Если бы человек полностью понял существование всего, что нас окружает, не только материального, но и волнового, параллельного, то многие поступки его были бы больше осмысленны, человек бы мог избежать много неприятных ситуаций, или хотя бы предвидел их, и люди бы реально меняли и управляли своей жизнью.У разных людей разные точки зрения относительного того, что же происходит с человеческой жизнью. Есть такое мнение, что от судьбы не уйдешь. Бывали случаи, что человек собирался лететь в другую страну. Но что-то его задержало. На самолет он опоздал. А в пути самолет потерпел крушение и все пассажиры погибли. Человек, казалось бы, волей случая был спасён. Но проходит неделя, и он попадает в автомобильную катастрофу, в которой погибает. Судьба?А бывает и по-другому. Человеку надо лететь, но что-то его останавливает. Не пускает. Внутренний голос как бы говорит – не нужно. И человек откладывает полёт или поездку. А самолёт разбивается. Человек остаётся жив. Как же всё это назвать? Что за голос у нас внутри, который предупреждает нас об опасности или наоборот, о чем-то хорошем?Этот голос называют интуицией, и является он одной из психических способностей человека. Мы все знаем о ней, но не все умеем ею пользоваться. А ведь это интуиция позволяет получать знания и находить ответы на вопросы, идущие из внутреннего мира, и даже не нужно использовать ни логику, ни рациональное мышление.Интуиция – это мудрость, спрятанная глубоко внутри нас. Временами она спит, но когда нам грозит опасность, или когда есть какая-то определенная потребность, интуиция просыпается. В переводе с латинского интуиция значит – «видение изнутри». Это самый верный способ познавать и ощущать события и вещи правдиво и без научного толкования. Все знания, которые человек получает при помощи интуиции, созданы не усилиями ума, а ощущениями наших душ. То есть, интуиция это есть голос души нашей, которая уже много жизней жила и которая всегда знает, что случится и старается нас предупредить! Только не каждый может ее слышать…. А те, кто слышит, зачастую игнорируют этот голос и идут на поводу у ума, сердца, а оно часто ошибается. Приведем пример. Знакомится девушка с парнем. Парень вроде бы и неплохой, но есть в его поведении странности. То он рассказывает о своих страхах, то о своих видениях в детстве. Первая мысль, которая приходит девушке – человек психически болен. Не связывайся с ним. Ничего хорошего из этого не получится. Тут бы и остановится! Это и был голос души! Но, увы. Парнишка такой красивый, такой милый, и неглупый. Девушка не поверила своей душе. «Ах, это всё мои домыслы и фантазия» — подумала она и стала встречаться с парнем. И была наказана. Она привязалась к нему, но они стали ссориться, парню ничего нельзя было доказать, по любому поводу он стал истерить, слышал только себя, что зачастую свойственно людям с больной психикой. Девушка страдала. «Я ведь знала, что так будет, знала ведь!» — думала она.Вот яркий пример голоса души, который кричал об опасности, и к чему может привести , если этот голос проигнорировать.Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри. Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией. Комментарии и обсуждения на: https://4stor.ru/strashno-interesno/76059-sluchaynost-ili-intuiciya.html

Сейчас интуицию называют по-разному, и предчувствием, и шестым чувством, и внутренним ощущением. Такие философы, как Аристотель, Платон, Кант и Гегель занимались изучением интуиции и все пришли к одному заключению – интуиция или предвидение ситуации, это не что иное, как знание, идущее изнутри.

Это знание человек не может получить из книг, он не может его приобрести с помощью наблюдений и познаний. Не помогут его получить и размышления. Интуиция – это ни от чего и ни от кого независящий источник знания, и назначение её – давать человеку только те знания, которые он не может получить нигде.

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Рассмотрим, как проявляется интуиция. Она подобна резкому озарению. Идущее изнутри знание похоже на призыв души сделать что-либо именно так, а не иначе. Она предупреждает человека, если что-то пошло в его жизни неверно, сигнализирует, чтобы отвести нас от ложного пути и вывести на правильную дорогу. Это природный божественный голос, который хочет защитить нас от совершаемой ошибки.

У многих людей, обладающих хорошей интуицией и умеющих её слышать, следующих её указаниям, бывает так: например, человек играет в казино. Что-то ему подсказывает – ставку делай на число 33. Человек делает ставку. И это число приносит ему выигрыш. У таких людей вся жизнь сложена из случайностей, которые они сами же и предвидели или предсказали себе. Но действительно ли это случайность? Может, воля Божья?

Не зря же говорят, что часто под маской случайности скрывается само Провидение. Доказать, что такие события есть случайность, как и доказать, что они неслучайны достоверно еще никто не смог. Эйнштейн, например, утверждал, что все события в своей очерёдности определены законами природы, и незнание таких законов приводит к большому хаосу.

Как же случайность может быть предвидена человеком? Жизнь каждого человека на Земле складывается из определённой цепочки каких-то событий. Часто люди задумываются — почему все это случилось со мной? Я должен был знать! Я ведь предвидел… я так и знал! Предвидел, так почему же пошел по другой дороге? А ответ прост – не могут люди понять вовремя что-то важное в жизни, оттого и сваливается на них куча проблем и препятствий. А те, кто понял, ловко перепрыгивают через все жизненные трудности и препятствия и достигают своей цели и успеха.

Все в нашей жизни зависит от меры осмысленности её человеком. Жизненный путь каждого человека определяется его поступками и результатами. Этот наши дела, удачно доведённые до конца, опыт, мысли, желания. Всё это звенья одной цепочки, и собирает её сам человек. И все случайности закономерны. Ведь они действительно зависят от нас и наших желаний, мыслей, а мысль, как доказано научно, материальна!

Приведем еще один пример. Человеку не нравится его работа. Она малооплачиваемая и его там «съедают». Человек мечтает найти работу по душе, он грезит ею, представляет, как уже он там работает. Мысли идут в Космос, Вселенная поглощает их и преобразует. В один прекрасный день, когда человеку сделали выговор на работе, он говорит себе: «Стоп! Хватит! Я тут работаю последний день!». Что- то изнутри подхватывает его, и он едет на биржу труда, где ему сразу же предлагают работу, соответствующую его образованию, с большей зарплатой, рядом с домом, да еще и начальство хорошее. За один день человек успевает уволиться со старой работы и устраивается на новую! Мистика? Да нет. Как раз сложилась цепочка, о которой написано выше. А еще человек прислушался к своей интуиции, которая знала все наперёд.

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В заключение хочется сказать, что любое предвидение ситуации не случайно. Когда мы прислушиваемся к интуиции, мы получаем от неё великие знания. Прислушивайтесь к ней, и она защитит вас от неприятностей и наполнит вашу жизнь покоем, радостью и гармонией. опубликовано econet.ru

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