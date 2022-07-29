Когда ты устанешь быть сильной...

Когда мы устаем и достигаем предела своих сил и возможностей, нужно отпустить себя и дать волю слезам, если хочется.

Когда мы устаем и достигаем предела своих сил и возможностей, нужно отпустить себя и дать волю слезам, если хочется. Это не значит, что вы сдались, и еще меньше — что вы безвольны. На самом деле только сильный человек может по-настоящему позволить себе быть слабым.

Время от времени нам кажется, что все держится только на наших плечах. Мы каждый день чувствуем ответственность за семью, детей, пожилых родителей, работу. Но нам позарез нужно немного свободного пространства для собственных эмоций, мечтаний и мыслей. Самое главное — помнить, что нам совсем не обязательно постоянно держать себя в руках.

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Возможно, вы считаете, что слезами горю не поможешь, и плакать — это признак слабости.

И если появляется комок в горле - вы стараетесь его не замечать. Поверьте, тот, кто вас в этом когда-то убедил (даже если это были вы сами) — не очень мудрый человек.

Несколько лет такой жизни — и серьезных проблем со здоровьем не избежать.

Установка «Я никогда не плачу» означает, что вы никому, и себе в том числе, не показываете свои настоящие чувства и придумываете разные отговорки, чтобы объяснить свою подавленность.

Если вы при любых обстоятельствах делаете вид, что с вами все хорошо - вы не только закрываетесь от мира, но и отворачиваетесь от себя настоящего.

Подавленные эмоции не получают выхода. В итоге они могут проявиться в виде психосоматических симптомов: головной боли, мигрени, хронической усталости, мышечных болей, головокружения, проблем с пищеварением.

Человек не может быть постоянно сильным и не может на протяжении всей своей жизни прятать свою печаль и переживания. Вы должны дать выход своим чувствам, и это как раз тот случай, когда слезы освобождают от нервного напряжения и негативных эмоций.

Помните, что:

Плакать полезно для здоровья

Слезы приносят облегчение, и это первый шаг к переменам. Теперь остается признать наши чувства и дать им волю, а после — отпустить.

После слез мы успокаиваемся, расслабляемся и можем спокойно оценивать реальность и принимать решения.

Никто, кроме вас, не знает, сколько сил вы отдали, чтобы добиться того, что сейчас имеете, и от чего отказались, чтобы построить счастье для любимых людей.

Но закручивать гайки, пытаясь постоянно контролировать свои эмоции и держать лицо, невозможно, иначе в ответственный момент можно просто «сорвать резьбу».

Будьте готовы к тому, что жизнь не всегда воздает сторицей за все старания, и что даже близкие люди, бывает, проявляют эгоизм. Просто помните: все, что вы делаете, — это ваш свободный выбор. А огорчения неминуемы, ведь жизнь есть жизнь. И когда наступают печальные минуты, держать себя в руках совсем не обязательно.

Ключ к успеху — в балансе.

Поддерживать в себе достаточный уровень энергии для того, чтобы работать, общаться и радоваться жизни, помогут следующие правила:

Быть сильным прежде всего означает хорошо относиться к себе. Заниматься своим личностным ростом, наслаждаться моментами желанного одиночества, находить время для увлечений.

Самой большой силой и энергией обладают люди, которые умеют любить. Любить всех, кто есть в вашей жизни, и в первую очередь — себя. И нет, это не признак эгоизма.

Быть сильным также означает отпустить вещи и людей, которые мешают нашему личностному росту, которые больно нас ранят и заставляют страдать.

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Что означают эти несколько пафосные на первый взгляд слова? Все просто:

Вы имеете право сказать: «Я сдаюсь, это сильнее меня!» Вы вправе не взваливать на себя больше обязанностей, чем в состоянии выполнить.

Вы имеете право сказать: «Я больше не могу», если нуждаетесь в отдыхе или передышке.

Вы имеете право требовать любви, признания и поддержки. Близкие, которым вы дарите тепло и заботу, должны понимать, что вы ждете адекватной отдачи.

И, конечно же, вы имеете право на уединение — это личное пространство и время, когда мы можем размышлять о себе и своей жизни, плакать, осознавать свои эмоции, принимать решения и двигаться вперед.

Именно в этом и заключается жизнь, о которой мы все мечтаем: идти по собственному пути с чувством внутренного баланса и благополучия. опубликовано econet.ru

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