Любовный треугольник начинается с квадрата

Эта заметка не о выходе из любовного треугольника. И даже не о том как лучше себя вести в нём...

Так долго вместе прожили без книг,

без мебели, без утвари, на старом

диванчике, что - прежде чем возник -

был треугольник перпендикуляром,

восставленным знакомыми стоймя

над слившимися точками двумя.

И.Бродский

Эта заметка не о выходе из любовного треугольника. И даже не о том как лучше себя вести в нём. Эта заметка – попытка взглянуть на то, что происходит перед тем как появляется любовный треугольник.

Отношения – это труд. Работа над собой. Не над другим, а именно над собой. Отношения подразумевают открытость и поддержку друг друга.

Семья – это не просто живущие рядом люди. Семья выполняет важнейшие функции:

1. Безопасная среда

2. Поддержка и принятие

3. Создание и воспитание детей

Давайте по порядку. Что такое безопасная среда. Это место, где ты можешь рассказать свою страшную тайну и над тобой не будут смеяться, дразнить. Где ты можешь рисковать и пробовать новое. Где ты можешь отдохнуть от нервотрепки окружающего мира. То есть, это место, где ты можешь быть собой без страха. Где можно творить, отдыхать и быть откровенным. Безопасная среда, в идеале - это семья, это место без физического и психологического насилия.

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Поддержка и принятие – это возможность быть другим. То есть отличаться. Быть не похожим. Иметь свое мнение. Это не сюсюкание и не потакание. Это не «ути-пути» и слепое восхищение. Это взрослая позиция, в которой люди уважают выбор друг друга и разрешают другому отличаться от них.

Создание и воспитание детей, на мой взгляд, это функция семьи. Это может стать темой отдельной заметки. Тут лишь кратко напишу своё мнение: для детей лучше расти в полных семьях. Это позволяет ребёнку получить необходимый для дальнейшей жизни набор сценариев.

Дети, выросшие в детских домах, сильно отличаются психологически. Это обусловлено спецификой заведений. У детей в принципе нет приватности и постоянно происходит нарушением границ. Кроме этого, есть постоянный режим, который нельзя изменить или отменить. Также детские дома характеризуются изоляцией от социума, отсутствием навыков, которые получают дети в семьях - обращения с деньгами, ответственность, взаимодействия с другими людьми.

Неполные семьи в силу отсутствия одного из родителей, не могут дать ряд представлений об отношениях между людьми. И у ребёнка из неполной семьи формируются иные сценарии поведения, чем у ребёнка из полной семьи.

Итак, выполнение в семье этих трёх функций позволяет человеку чувствовать себя в безопасности рядом с близкими.

Так что происходит при любовном треугольнике? Как бы странно это ни прозвучало, но измена не является источником семейных проблем. Измена лишь сигнализирует о наличии семейных проблем. На самом деле, измена – это внешний признак наличия в паре проблем.

Изменяют, вопреки распространённому мнению, и мужчины, и женщины.

Прежде, чем возникает любовный треугольник, возникают недовольства и ссоры, претензии и недомолвки, обиды и иные способы манипуляции. И когда все это разводит близких людей всё дальше и дальше, тогда-то и возникает идея удовлетворять свои потребности где-то на стороне. Иногда она появляется как предвестник расставания в попытке подготовить «запасной аэродром», а иногда - как способ получения необходимого без расставания.

У каждого человека есть потребности: еда, сон, секс, безопасность, любовь, признание, поддержка, принятие, забота и многое другое. И кроме потребностей есть представления об оптимальном способе удовлетворения этих потребностей. Когда эти потребности не удовлетворяются в семье или удовлетворяются не так, то возникают недовольства. Эти недовольства вырастают и встают за спиной человека. Они, в зависимости от стереотипов поведения, присутствующих у партнеров, могут проявляться в скандалах и ссорах, а могут в молчании и отвержении. Но суть от этого не меняется.

Общая схема выглядит так:

Потребность – невозможность удовлетворения – недовольство – поиск способа удовлетворения

Ссоры, недоговоренность, неудовлетворенность – всё это порождено недостаточностью контакта с партнером. Отсутствием откровенности и близости.

И вот тут мы возвращаемся к началу статьи, где я писал, что отношения – это труд. Это работа над собой. Это риск открываться и говорить с партнером о том, что тебя не устраивает и что бы ты хотел изменить. О том, как бы ты хотел это изменить. Это преодоление своего страха быть непонятым, выглядеть глупо или смешно. Страх показаться «извращенцем» или «не таким как все».

Конечно, проще найти кого-то другого и лелеять надежду, что вот тут-то всё будет отлично. Справедливости ради, надо сказать, что иногда второе или восьмое попадание бывает более удачным. Просто больше пазлов складывается само собой, без усилий.

А долгосрочные отношения требуют риска и смелости, открытости и доверия. Но именно они несут возможность доверять и разделять, совершать рискованные шаги в «большом мире» зная, что дома тебя поддержат и в случае удачи, и в случае провала. Чувствовать себя любимым и любить не только когда светит солнце, но и когда оно зашло за тучки.опубликовано econet

Автор Денис Осин

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