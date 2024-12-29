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Как приготовить салат из авокадо и апельсина

Источник: povar.ru 29 декабря 2024 6312
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Данный рецепт салата из авокадо с апельсинами рассчитан на приготовление всего одной порции салата, поэтому если хотите приготовить больше, увеличивайте количество компонентов. 

Как приготовить салат из авокадо и апельсина

Приготовить красивый и выглядящий как ресторанный салат из авокадо с апельсинами в домашних условиях абсолютно не сложно. Многое зависит от нарезки фруктов и овощей. Чем лучше режут ваши ножи, тем проще приготовить и сотворить какую-нибудь красоту на тарелке. Конечно же, нужно еще включать свое воображение, когда украшаете блюдо, раскладываете все компоненты в тарелке. 

Данный рецепт салата из авокадо с апельсинами рассчитан на приготовление всего одной порции салата, поэтому если хотите приготовить больше, увеличивайте количество компонентов. 

Ингредиенты:

  • Апельсин — 1 штука
  • Авокадо — 1/4 штуки
  • Красный болгарский перец — 1/4 штуки
  • Помидоры черри — 6 штук
  • Салат "романо" и "фризе" — по вкусу (можно использовать айсберг и другие)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сок лимона — по вкусу
  • Сок апельсина — по вкусу
  • Оливковое масло — по вкусу

Как приготовить салат из авокадо и апельсина

Приготовление:

1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

2. Нарезаем салаты произвольными кусочками.

3. Складываем их в салатницу и добавляем тонкой соломкой нарезанный болгарский перец.

4. Апельсин разрезаем пополам. Одну часть оставляем для заправки. Остальную половинку режем на дольки, очищаем от шкурки и достаточно крупно нарезаем, кладем в салатницу.

5. Авокадо промываем, очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Кладем в салатницу.

6. Черри нарезаем пополам.

7. Все салаты красиво укладываем и поливаем заправкой, которую готовим из столовой ложки оливкового масла, смешанной с соком половины апельсина и соком лимона (по вкусу), а также с солью и перцем.

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Источник: https://econet.kz/

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салат авокадо перец апельсин черри еда и рецепты

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