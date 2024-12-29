Как приготовить салат из авокадо и апельсина

Данный рецепт салата из авокадо с апельсинами рассчитан на приготовление всего одной порции салата, поэтому если хотите приготовить больше, увеличивайте количество компонентов.
Приготовить красивый и выглядящий как ресторанный салат из авокадо с апельсинами в домашних условиях абсолютно не сложно. Многое зависит от нарезки фруктов и овощей. Чем лучше режут ваши ножи, тем проще приготовить и сотворить какую-нибудь красоту на тарелке. Конечно же, нужно еще включать свое воображение, когда украшаете блюдо, раскладываете все компоненты в тарелке.
Данный рецепт салата из авокадо с апельсинами рассчитан на приготовление всего одной порции салата, поэтому если хотите приготовить больше, увеличивайте количество компонентов.
Ингредиенты:
1. Подготовим все необходимые ингредиенты.
2. Нарезаем салаты произвольными кусочками.
3. Складываем их в салатницу и добавляем тонкой соломкой нарезанный болгарский перец.
4. Апельсин разрезаем пополам. Одну часть оставляем для заправки. Остальную половинку режем на дольки, очищаем от шкурки и достаточно крупно нарезаем, кладем в салатницу.
5. Авокадо промываем, очищаем и нарезаем тонкой соломкой. Кладем в салатницу.
6. Черри нарезаем пополам.
7. Все салаты красиво укладываем и поливаем заправкой, которую готовим из столовой ложки оливкового масла, смешанной с соком половины апельсина и соком лимона (по вкусу), а также с солью и перцем.
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий