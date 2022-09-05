Изумительный салат из авокадо, дыни, фенхеля и мяты

Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо, медово-сладкой дыни и хрустящего фенхеля! Легкая заправка и свежая мята — просто феерверк вкусов

Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо, медово-сладкой дыни и хрустящнго фенхеля! Легкая заправка и свежая мята — просто феерверк вкусов!

Салат из авокадо, дыни и фенхеля с мятой

На 2 порции вам понадобится:

Для заправки

оливковое масло, 3 столовые ложки

белый бальзамический уксус, 1 столовая ложка

свежевыжатый лимонный сок, 1 столовая ложка

морская соль

молотый перец

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Для салата

спелый авокадо, очищенный от кожуры и нарезанный тонкими дольками — 1 шт

маленькая луковица фенхеля, очень тонко нарезанная — 1шт

маленькая дыня, очищенная от кожуры и нарезанная тонкими дольками 1/2

свежие листья мяты, небольшая горстка

Для заправки, смешайте оливковое масло, уксус и лимонный сок, приправьте солью и перцем по вкусу.

Положите авокадо, фенхель, и дыню слоями на блюдо. Сразу перед подачей заправьте салат и посыпьте листьями мяты.

Готовьте с любовью!

Фото и рецепт eatinmykitchen.meikepeters.com

Преревод econet.ru