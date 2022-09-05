Изумительный салат из авокадо, дыни, фенхеля и мяты

Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо, медово-сладкой дыни и хрустящего фенхеля! Легкая заправка и свежая мята — просто феерверк вкусов
Попробуйте приготовить этот простой салат из бархатистого авокадо, медово-сладкой дыни и хрустящнго фенхеля! Легкая заправка и свежая мята — просто феерверк вкусов!
На 2 порции вам понадобится:
Для заправки
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Для салата
Для заправки, смешайте оливковое масло, уксус и лимонный сок, приправьте солью и перцем по вкусу.
Положите авокадо, фенхель, и дыню слоями на блюдо. Сразу перед подачей заправьте салат и посыпьте листьями мяты.
Готовьте с любовью!
Фото и рецепт eatinmykitchen.meikepeters.com
Преревод econet.ru
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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