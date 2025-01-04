Самооценка: весы, которые постоянно вас обвешивают

Самооценка - это такие весы, которые постоянно будут вас обвешивать. Так мне представляется конструкция этого понятия. Сейчас самооценка - один из самых популярных психологических терминов, со временем ставший больше житейским, чем психологическим.

Мы часто воспринимаем самооценку как неотъемлемую часть психики - словно бы это такой орган, находящийся где-то внутри, который либо хорошо работает, либо плохо. Либо она высокая, либо низкая - то падает, то поднимается. Много есть идей о том, как поднять самооценку. Некоторые считают, что для этого нужно кого-то унизить и над кем-то самоутвердиться. Но такой способ поднятия самооценки не особо престижен - в обществе многие считают, что это примитивно и аморально, и слава Богу.

Самому Себя Ценить

Более престижные способы поднять самооценку - сделать что-то выдающееся, стать успешным, стать всем нужным, заслужить статус и уважение и т.д., и т.п. То есть, чтобы поднять самооценку, нужно чему-то соответствовать - высоким социальным стандартам, ожиданиям другим людей, табелям о рангах.

В психологически продвинутых кругах такие варианты не особо приветствуются - считается, что если в своей самооценке человек ориентируется на какие-то стандарты, то он зависим от мнения других людей, от эталонов и норм. Сошиал аддикт, короче.

Психологически престижный вариант - перестать зависеть в своей самооценке от чего-то внешнего, и самому себя ценить. И тут логика упирается в мистическое понятие "любить себя". Мистическое, потому что это чрезвычайно таинственное и непостижимое для большинства людей действие, которое невозможно умом понять и аршином измерить. Этому, говорят, можно научиться, но долгим и непростым путем, да и то без гарантий.

Получается, что какая бы психологическая проблема у человека не возникла, все сводится к тому, что нужно любить и ценить себя. И это само по себе становится проблемой. Любить себя, в итоге - это еще один социальный стандарт, которому многие люди пытаются соответствовать.

А пока не получается, то они считают себя неполноценными. Словно бы, что-то у них внутри повреждено - мол, дефект органов и структур, которые отвечают за самооценку и любовь к себе. И многим представляется, что необходима своеобразная медицинская процедура - чтобы поднять самооценку, нужно обратиться к специалисту, который будет её терапировать и оперировать, чтоб поднялась.



Мне представляется, что проблемы с самооценкой лежат не в человеке, а в самом этом понятии. Такой психологический термин мог стать актуальным в культуре, в которой все распределяется на ценное и неценное. Как сказал бы философ, мы живет в обществе ценности. Понятие ценности - это наш способ воспринимать мир - фильтр, при помощи которого мы мы обучились структурировать реальность. Мы обучились любое явление - вещи, идеи, людей - распределять по признаку ценности.

При общинном устройстве общества напрямую оценивались люди - кто-то ценен для общества, кто-то нет. С появлением понятия индивидуальности эта оценка перенеслась из общественного пространства во внутреннее пространство личности. И теперь для человека вторична его ценность для общины, а первична ценность для самого себя. Эти две ценности часто оказываются линейно или нелинейно взаимосвязаны - ценность для общества влияет на ценность для себя и наоборот. Да и общество становится все более разнородным, и многим людям важнее быть ценным для какой-то одной его группы, а не для всего социума.

При такой логике получается, что самооценка - это ценность, которую человек себе назначает, примеряя себя к тем или иным стандартам общества ценности. А поскольку навыки примерки усвоены нами еще в раннем детстве и носят характер безусловной реальности, то и какие-то оценки стали настолько устойчивыми и привычными, что мы считаем их частью себя - самооценкой как внутренней структурой.



Можно предположить, что если бы в обществе не практиковали такой фильтр реальности, а применяли бы какие-то другие понятия-фильтры, то и проблема самооценки особо не стояла.

Мне самому сложно представить, как возможно обойтись без понятия ценности, как можно не распределять явления реальности на ценное и неценное. Но можно все же предположить, что без этого вполне возможно. И вполне возможно, что есть культуры, где понятия ценности нет вообще, или оно не особо актуально. У меня мало антропологических и культурологических знаний, чтобы найти такие культуры - если знаете, подскажите. Но могу допустить, что можно распределять мир совсем по другим признакам.

Например, можно представить себе общество, в котором одним из главных понятий-фильтров будет пушистость. И все люди в нем распределяются на пушистых и непушистых, более пушистых и менее пушистых. А если это понятие перенести во внутреннее пространство личности, то тогда мы считали бы, что у каждого из нас есть такая психическая структура - самопушистость. У кого-то низкая, у кого-то высокая. Люди с низкой самопушистостью считались бы проблемными и поврежденными, а к психологам обращались бы с запросом повысить самопушистость.

Кстати, если у вас проблемы с самопушистостью - обращайтесь, повысим!) А если серьезно, то в психологическом консультировании то, что называется проблемы с самооценкой - это скорее повод обратиться к конкретике: в каких ситуациях человек себя недостаточно по его меркам ценит, что на такие оценки влияет, как можно изменить эти влияния так, что бы это клиента устраивало. И мы ищем способы такого отношения к себе, которые будут для клиента предпочитаемыми. Это я вкратце и схематически описал, конечно, и в рамках близкого мне подхода, но вот как-то так.

P.S. Я хочу пояснить, что я не призываю отказаться от термина самооценки. И не критикую людей, в том числе и психологов, которые пользуются этим понятием. Я и сам им пользуюсь - я ведь тоже обитаю в этой культуре. Я скорее пытаюсь взять это понятие в рамки, понять его относительность - ведь оно скорее часть языка, а не часть чьей-то личности. Правда, я и к понятию личности отношусь примерно так же, но это другая тема. опубликовано econet

Автор Данила Гуляев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet