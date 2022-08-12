Уловки депрессии

Весь негатив, какой возможно, вытаскивается на поверхность, помещается в фокус внимания и становится огромным

Основная уловка депрессии – фильтр восприятия/мышления/памяти, который она «накладывает» человеку. Весь негатив, какой возможно, вытаскивается на поверхность, помещается в фокус внимания и становится огромным. Это проявляется, в частности, в мрачных ослышках и очитках («следующая станция – «Покойники» вместо «Сокольники»).

В настоящем выделяются и обретают яркость негативные аспекты.

В будущем – риски и угрозы.

В прошлом – сожаления.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

При этом депрессия настаивает на внутреннем локусе контроля для неудач (если что-то не получается, то это, однозначно, вина самого человека, и более того – неизбежное следствие внутренне присущих ему особенностей). Удачи и успехи обесцениваются и игнорируются. В результате, когда человек вспоминает периоды жизни, проведенные под властью депрессии, возникает ощущение пустоты. Как будто ничего не было. Депрессия украла кусок жизни.

Искажение воспринимаемой сложности действий

Если есть какие-то действия, которые можно и нужно совершить для улучшения собственного состояния, депрессия скажет, что это слишком сложно. Даже если человек знает, что если он выйдет на улицу, ему полегчает, и идти туда всего 20 секунд – но это же надо одеваться, собираться, выходить, а там будет жарко и придется с людьми разговаривать... «нет, я лучше дома посижу».

Мы назвали один из аспектов такого искажения воспринимаемой сложности действий «режимом ложной экономии ресурса».

Депрессия говорит: «у тебя нет сил, тебе надо экономить оставшиеся силы. Если ты сейчас не будешь ничего делать, ты не потратишь силы, и потом, когда они тебе действительно понадобятся, они у тебя будут. А если ты их сейчас потратишь, то можешь в нужный момент оказаться без сил».

Такие идеи не приходят в голову здоровому человеку вне состояния депрессии. В ремиссии понятно, что запас энергии не остается неизменным, энергия рассеивается, если ее не восполнять. А депрессия удерживает человека от активных действий, направленных на заботу о себе, мотивируя это «экономией ресурса».

Нарушение контакта с чувствами и ощущениями, включение негативных «петель» и «спиралей» умозаключений

Депрессия каким-то образом встает между человеком, его сознанием - и переживанием эмоций, телесных ощущений. Все ощущения притупляются. Возникает ощущение «стеклянной стены», оторванности от себя и от жизни. При этом человек воспринимает это как плохое состояние и пытается «разобраться», что же с ним не так, отчего же ему так плохо. В результате подобных размышлений состояние не улучшается, и самокритические мысли опускаются на следующий уровень: «да что же со мной не так, что я даже не могу понять, что со мной не так».

Изоляция, пристыживание, «затыкание рта»

Депрессия, как и другие «эффективные проблемы» (если пользоваться термином Стивена Мэдигэна), процветает в изоляции. Депрессия внушает человеку, что «только такие уроды», как он, попадают в подобную ситуацию. Говорить об этом стыдно, тем более стыдно обращаться за помощью. При этом, если другие люди предлагают помощь, депрессия предлагает рассматривать эти их инициативы как снисхождение и подтверждение несостоятельности самого человека («нормальный человек должен справляться сам»).





Обострение различных проблем из прошлого

Когда депрессия завладевает жизнью человека, многие проблемы, которые были оставлены в прошлом, могут всплыть и проявиться вновь – например, застенчивость или аутоагрессия, присутствовавшие в жизни человека в подростковом возрасте.

Создание и закрепление неконструктивных телесных паттернов

В ходе проекта мы с участниками собрали много насыщенных описаний телесных паттернов и динамик состояния, характерных для депрессии, и научились лучше их распознавать.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

Это:

- характерная осанка «что головушку повесил, закручинился чему»;

- аверсионные мышечные зажимы, связанные с желанием «убежать от себя» (стиснутые зубы, напряженные жевательные мышцы, напряженные мышцы шеи и плеч, как будто человек идет против сильного ветра);

- сопутствующая мышечным зажимам головная боль;

- утренняя гипогликемия, особенно – у новоиспеченных матерей, кормящих грудью;

- у них же, а также у подростков – психофизиологическая реакция на резкие перепады уровня гормонов в крови;

- воспалительные процессы и иные нарушения, дающие подпороговый уровень боли (не такой, чтобы возникло ощущение, что с этим нужно что-то делать, а такой, где еще можно игнорировать боль, но на это тратится много энергии, и сам человек этого тоже не замечает);

- гиподинамия, связанная с «режимом ложной экономии ресурса», и связанное с ней нарушение естественной секреции эндорфинов.опубликовано econet.ru

Автор Дарья Кутузова

Также интересно: 10 признаков, что у вас депрессия, а вы и не догадываетесь об этом

Мучное и депрессия – в чём связь

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet