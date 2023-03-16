Ты не должен только то, что НЕ должен

Понимаем мы или нет, но мы должны друг другу - должны любить, уважать, ценить, помогать, поддерживать.

«Разница между почти верным словом и правильным словом - как между светлячком и молнией».

Марк Твен



Прекрасно себя чувствует вирус когда-то занесённый в нашу речевую обыденность, теперь он стал привычным и удобным: "ты никому ничего не должен". Уставшие кому-то помогать, неумеющие отказывать, затрудняющиеся в прояснении условий партнёрства и взаимодействия, радостно вздыхают, получив себе в голову этот мыслевирус. Склонные к безответственности или разрушению отношений, подобной фразой развязывают себе руки: "Я никому и ничего не должен. Всё. Точка". Давайте всмотримся в жизнь, мы легко обнаружим, что это не так. Должны! Ещё как должны. Должны своим стареньким родителям, должны детям, пока они малы, должны, если дали обязательство, должны, если вступили в партнёрство, должны, за кого поручились, кого позвали с собой, кого приручили.

Человек это клетка тела всего человечества. Тело физическое состоит из отдельных клеток, как тело человечества из отдельных людей. Если клетки вашего тела "заявят", что каждая из них ничего и никому не должна, ваше тело развалится. Связи исчезнут, тело перестанет существовать. Всё связано со всем.

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Понимаем мы или нет, но мы должны друг другу - должны любить, уважать, ценить, помогать, поддерживать. Должны себе и другому: "возлюби ближнего своего как самого себя", "относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе". Иначе мы перегрызём друг другу глотки, фигурально и натурально.

Мы должны друг другу, если хотим жить, если хотим жить счастливо, с душой и сердцем в мире, думая и понимания, почему это мы должны друг другу.

Это "должны" соединяет нас и поддерживает на земном шарике со всеми его историями, поддерживает в нашей способности становиться человеком. Быть человеком.



Есть ли ещё какой-то смысл в этом мыслевирусе "ты никому не должен", кроме деструктивного?

Есть, но он должен быть выражен как-то иначе. Пока есть только такая фраза-формула: "Ты не должен только то, что не должен".

Мы не должны соответствовать ни чьим иллюзиям-ожиданиям по поводу нас.

Мы не должны обещать то, чего не сможем исполнить.

Мы не должны делать двусмысленные намёки, вводя других в заблуждение, тем самым, подталкивая их напрасно надеяться на нас.

Мы не должны говорить "да", когда очень хочется сказать "нет".

Мы не должны заставлять других оправдывать наши ожидания. Наши ожидания это наша ответственность, а не долг других.

Мы не должны кусать руку, которая нас кормит.

Мы не должны плевать в источник, из которого пьём.

Мы не должны жить по принципу "после нас хоть потоп".

"Кесарю кесарево, а Богу Богово". /Евангелие от Матфея, гл. 22, ст.15-21/





Мы должны уметь говорить "нет" и мочь с пониманием переживать переживания тех, кто не может пережить наш отказ.

Мы должны уметь говорить "нет" так, чтобы не унижать человека.

Мы должны уметь говорить "нет", исходя из состояния уважения себя и другого.

Мы должны, вступая в отношения, деловые или личные, определиться/обговорить условия взаимодействия, чтобы потом не было мучительно больно за то, чего не ожидали.

Мы должны позаботиться о тех, кто дал нам жизнь.

Мы должны позаботиться о тех, кому мы даём жизнь.



Мы должны духовно расти.

Мы должны понимать и разбираться в том, для чего мы пришли в этот мир.

Мы должны научиться любить без условий и без причин, ибо это основа жизни.

Мы должны научиться прощать других и себя, "Отче наш... как и ты оставляешь долги наши..."

Мы должны уметь быть благодарными за то, что есть, даже, если у нас нет того, что очень хочется, чтобы было.

Мы должны уметь давать и отдавать. Ибо, что припрячешь, то погубишь. Что отдашь - вернётся снова.

Мы должны уметь не ждать ничего от других, ибо получаем только то, что заслуживаем, по достоинству.

Мы должны быть щедрыми и добрыми.

Мы должны победить гордыню, гнев и жадность.

Мы должны понимать, что ничего нет неизменного.

Мы должны понимать кому, когда и чем можно помогать, а когда лучше дать возможность человеку разрешить свою ситуацию, чтобы смочь вырасти.

Ибо это делает нас Человеком.

Пока жив последний праведник, понимающий закон мироздания - мы все в одной лодке, мы все друг другу должны, мир устоит. Все остальные могут жить в неведении, считать, что каждый сам за себя.опубликовано econet

Автор: Елена Романова

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