ПОВЗРОСЛЕТЬ, выглянув за край своих иллюзий...

До тех пор, пока человек борется с судьбой, пытаясь выторговать у нее пожизненные гарантии, он не взрослеет. Как премудрый пескарь, он обходит стороной опасности, трусливо занимаясь собственным выживанием. Рост человека происходит через преодоления. Урок за уроком, ошибка за ошибкой...

Зрелость человека определяется его умением жить с сомнениями. До тех пор, пока человек борется с судьбой, пытаясь выторговать у нее пожизненные гарантии, он не взрослеет.

Как премудрый пескарь, он обходит стороной опасности, трусливо занимаясь собственным выживанием. Качество его жизни обусловлено собственной пассивной позицией и тем, как окружающие поступают с ним.

Зрелость не определяется возрастом. Рост происходит через преодоления. Жизнь мудра, и нам не постичь ее законов до конца. Вероятно, в этом и заключается ее красота. Очередное жизненное событие открывает горизонты видения и глубину понимания.

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Урок за уроком, ошибка за ошибкой. Жизнь окунает в суровую реальность подобно тому, как паршивого котенка тычут мордой туда, где он нагадил. Как суровый родитель, жизнь учит: бьет по лбу тогда, когда мы упорно не замечаем ее пинков под зад.

Для меня одним из таких пинков был случай, когда на улице подросток попытался сорвать цепочку с шеи. Именно тогда, когда я была уверенна в собственной неуязвимости на 100%.

Это было ранней осенью. Ясный солнечный день, людная улица и я - на седьмом месяце беременности. По своей генетике являюсь достаточно миниатюрным созданием, поэтому мой седьмой месяц беременности визуально тянул на полный девятый, в том смысле, что незаметным для окружающих это не осталось. Вообще беременность, при ее удачном течении, является волшебным состоянием для любой женщины, и в тот день я действительно находилась в каком-то нереальном состоянии.

Настроение соответствовало погоде. Счастливая и радостная, я купила букет разноцветных ярких астр. Вероятно, со стороны я выглядела необыкновенно. Кто помнит меня полтора года назад, тот может подтвердить, что тогда я не ходила по земле, а парила в облаках. Казалось, что мир, покой, радость и счастье одномоментно вошли в меня и прочно поселились внутри.

На сердце было абсолютно спокойно и безопасно. Ну разве может случиться что-то плохое со мной? Разве может меня кто-то обидеть беременную? Конечно нет: мир же как зеркало, если ты ему улыбаешься, то он будет благосклонен и приветлив к тебе. Или не так?

И вот я «плыву домой» с букетом ярких астр. Я даже не видела вокруг прохожих: вибрационно и мысленно соединившись с малышом, я медленно брела по улице.

Навстречу мне шли два подростка: стильные мальчишки, благополучного вида, ориентировочно старший школьный возраст. В какой-то момент, один из них ускорил шаг, стремительно сравнялся со мной, схватил за цепочку, дёрнул и стал убегать. Тем временем, второй спокойно прошел мимо, как будто на его глазах ничего не произошло.

Я остановилась и стала соображать, что случилось. Поднесла руку к шее и нащупала цепочку: фуух…, она на месте. Парень рванул за кулон, но букет цветов, который я держала на уровне груди помешал ему сделать рывок сильнее. Воришка то он еще был юный и неопытный, страх наказания заставил его убегать раньше, чем он обнаружил, что в кулаке цепочки нет.

Я в слезах побежала домой.

Да, кражи не было, но я сильно испугалась. Мое воображение начало сочинять возможные сценарии развития ситуации, и в голове поплыли тысячи «а что, если бы он….». Понемногу я успокоилась, включилась рациональная часть сознания.

«А как вообще такое возможно? Почему это случилось со мной? Я никогда не думала, что со мной такое может произойти». Конечно, я слышала леденящие душу истории преступлений, которые происходили с другими людьми. А тут я… Это невозможно: с другими – да, со мной – нет. Я же хорошая.

Опасность исходила от того, от кого никогда бы не ожидал и тогда, когда, по справедливости, ничего не могло случиться. Куда мир катиться? Где справедливость? Типичное предоставление о мире дало трещину.

Я невольно выглянула за край иллюзии, подобно ребенку, который подглядывает сквозь пальцы, играя в прятки.

То, что я увидела было неприятным и с этим теперь нужно жить. Типичное магическое мышление: если я буду хорошей, то со мной никто и никогда не поступит плохо.

Случившееся, как кошмар, который выполнил свою главную функцию – пробудил спящего, показал неопределенность жизни во всем ее проявлении, развенчал миф о собственной необыкновенности и исключительности.

Если я хорошая, добрая и никому не причиняю зла – это не значит, что я избранная судьбой и оберегаемая ею от встречного зла. Это вообще ничего не значит. Я - не пуп земли, а маленькая песчинка на фоне масштабов жизни. Я обыкновенная. Конечно, в мире больше нет людей таких как я, каждый неповторим и уникален, но не исключительный и избранный, на которого не распространяются действия жизненных законов. Моя правда существовала только во внутрипсихическом пространстве и не распространялась на внешний мир. Я понятия не имею, кто придумал эти законы и зачем, но они есть, и я их увидела в действии. Есть только то, что есть. Это не значит, что мир злой, опасный, а все люди волки. Это значит лишь то, что у жизни свои закономерности, которые не имеют ничего общего с моим представлением о них, и совсем не то же самое, что мое магическое мышление.

Вера в необыкновенность– это вера в свою неуязвимость. В определенный момент жизни каждый из нас сталкивается с тем, к чему не готов: это может быть неизлечимая болезнь, провалы в работе, развод, смерть близкого человека…

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Вера в собственную необыкновенность – защитное образование, которое дает внутреннее чувство безопасности, веру в то, что есть кто-то мудрее и сильнее нас, кто позаботится и не допустит несправедливости.

А жизнь другая. Нет никакой справедливости. Никто и никогда не обещал, что будет легко. К взрослению невозможно подготовиться - у жизни свой черед, который нам неведом. Нужно учиться жить, принимая всю ее неопределенность и непредсказуемость, понимать ее уроки, делать сложные выборы, брать за них ответственность и идти дальше по жизни. Или не делать выводов, бегать по кругу, продолжая жить в плену иллюзий, время от времени сталкиваясь с очередным их крушением. И очередной раз вопрошать к жизни: «За что?! Почему?!»

Жизнь полна неопределенностей, на смену равновесию приходят события, которые расшатывают привычные жизненные устои.

В такие моменты хочется найти место, где возможно совершить переход от узнавания и осмысления случившихся событий к конкретным выводам и решениям. Обрести свой личный «Гефсиманский сад», где можно выплакать слезы, почувствовать облегчение и покой. Это место, где можно исцелиться и куда стремится наша душа, где можно проработать внутренние вопросы и осмыслить всю непредсказуемость жизни.

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Единственное место, которое дает ощущение безопасности, домашнего очага и дома.

Если жизнь столкнула вас с обстоятельствами, которые рушат привычные устои, обязательно найдите себе такое «место». Таким «местом» может быть круг близких и любимых людей, друзья, духовные учителя, психологи или совсем малознакомые люди, кто пережил похожий травмирующий опыт.

Каждому из нас необходимо убежище, где он почувствует себя в безопасности, где сможет откровенно рассказывать о себе, зная, что его не осудят, где можно громко рыдать, признавая свою слабость перед жизнью. Оттуда он выйдет, ощущая, что стало легче и часть проблем решилась сама собой. опубликовано econet

Автор Татьяна Сарапина