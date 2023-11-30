ЧТО означает простить

Все ли можно простить? И нужно ли?

Мне пишут и пишут — все ли можно простить? И нужно ли? Есть же действительно серьёзные преступления — в том числе и отцы творят страшные вещи, к сожалению. И что – простить? Забыть? Принять? Любить? Не слишком ли это?

Мне кажется, в данном случае вопрос формулировок и понятий. Когда мы говорим о том, что не хотим и не можем прощать человека, что мы имеем в виду? Чаще всего, что не хотим его видеть, слышать, общаться с ним, подпускать к себе ближе, иметь с ним отношений. Хотя при чем тут прощение?

Отделим мух от котлет.

Часть первая — прощение – это процесс, происходящий внутри нас, часть вторая — восстановление отношений.

Они не обязательно связаны друг с другом, совсем не обязательно. Это две разные вселенные. Но когда мы считаем, что это одно и то же, то свои большие и маленькие обиды держим крепче. Как аргумент, почему я не буду больше с тобой общаться, вдруг понадобится однажды объясниться.

Но кому мы делаем хуже?

Если человек причинил вам серьезную боль, и вы не хотите с ним больше общаться — вы имеете на это полное право.

Безо всяких оправданий, аргументов и прочего. Просто не общайтесь, позвольте себе такую роскошь.

Но зачем при этом эти обиды — мерзкие и липкие — носить в самом главном месте своего тела, в сердце? Зачем отравлять ими свою собственную жизнь?

Даже если этот человек — ваш отец, и он причинил вам много боли вместо того, чтобы защищать и оберегать, все равно стоит простить — отпустить обиды из своего сердца. Очистить его. И дальше вы решаете сами — хотите общаться или нет. Для этого не нужны козыри из прошлого, достаточно взять ответственность на себя и решить, что хватит, вам это больше не нужно. Не хотите – не общайтесь. Вы не обязаны делать это только потому, что человек – ваш отец. Главное, чтобы внутри все утихло, успокоилось, расслабилось.

Прощение — это ваша внутренняя работа, в которой нет и не может быть второго человека. Он ни при чем. Есть только вы, ваше сердце и боль и грязь в нем.

Вы смотрите на раны своего сердца и разрешаете им больше не кровоточить. Вы зашиваете их, дезинфицируете, уделяете им достаточно полезного внимания (то есть не просто смотрите на них и плачете). Вот что такое прощение.

Когда мы говорим о прощении, помните, что больше всего это нужно нам самим. Может быть, это и выгодно куль старых обид таскать с собой, но выгода эта тоже какая-то тухлая. Тем более, что это еще и тяжело, плохо пахнет и с годами все больше портится. Страдаете от этого только вы сами. Вы и ваше тело. Ваша психика. Вы сами себя отравляете изнутри. Второй человек при этом не испытывает этих мук, увы.

Помните поговорку о том, что обижаться — это проглотить яд в надежде, что умрет кто-то другой. Это правда. Обида съест в первую очередь вас. Она может завладеть вашим телом, и вы серьёзно заболеете. А может отравить вам всю жизнь, несмотря на внешнее благополучие. Но есть ещё кое-что, не менее важное.

Если я обижаюсь, значит, я не доверяю Господу, думаю, что Он за меня не заступится и меня не защитит. Вместо того, чтобы позволить Ему дать каждому заслуженное, вместо того, чтобы позволить Ему обо мне позаботиться, я начинаю САМА искать справедливости, таская в собственном сердце мешки обид. Это такое же вредное «я сама», как и с мужчинами. Абсурдное и никому не нужное.

В этом мире все возвращается к человеку. И хорошее, и плохое. Поэтому стоит расслабиться и перестать считать себя судьей.

В моей жизни ни разу — ни разу! — не было такого, чтобы человек сделал мне зло, и ему оно не вернулось. Да, не всегда это происходит моментально и в той форме, как я это «считаю правильным». Но вспомнить тех, кто причинил мне боль и потом не получил чего-то похожего в ответ, не от меня, а от жизни — я не могу.

А вот когда я играю в судью и пытаюсь добиваться справедливости самостоятельно, таскаю в себе обиды мешками, доказываю что-то, требую извинений и компенсации, этот процесс «естественного наказания» почему-то затягивается и осложняется. Неудивительно, ведь дело не подано в суд, обиженный не написал своего заявления, только ходит и ругается. Как только же ты отпускаешь свою обиду, ты как будто бы передаешь это дело в суд — верховный суд — а там уже об этом позаботятся.

Простить не значит забыть. Забыть невозможно, разве что память стереть. Но простить — значит снизить важность. Чтобы вспоминая об этом, не испытывать такой жгучей боли. Максимум — грусть. Не более того. Чтобы не думать об этом каждый день. Чтобы не носить это всегда с собой, максимально близко к телу.

Простить не значит подписать одобрение под действиями человека. Это значит просто перестать отравлять обидами свою собственную жизнь.

Простить не значит броситься на шею и продолжать терпеть. Ваши отношения на этом могут и закончиться на внешнем плане. Главное, чтобы и внутри они тоже закончились.

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Простить – это освободиться. Освободить себя. От того, что сама же себе и навешала когда-то и зачем-то.

Все не просто так. Все ситуации в жизни нами тоже заслужены, даже если сегодня мы не видим, куда это все уходит корнями. Простить – это поставить точку. И пойти дальше. Пойти налегке, практически полететь.

Это того стоит. Поэтому я говорю – прощать стоит все. И знать, что каждый в итоге получит свое. Так или иначе. Вопрос – чего хочу я? Быть счастливой? Или быть правой? Жить дальше? Или оставаться жертвой прошлого?опубликовано econet

Автор: Ольга Валяева

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