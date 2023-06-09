Популярные психологические защиты

Защитные механизмы возникают в ответ психики на болезненные факторы. Они возникают либо при столкновении “я “ с реальностью, либо между структурами личности (по З.Фрейду). “Я” обрабатывает импульсы “Оно” и сопоставляет со Сверх-я. И если нельзя проявить эти импульсы, то возникают разного рода защиты, а психическая энергия возвращается в “Оно” и усиливает проявление других импульсов.

Структура личности (З. Фрейд)

Прежде, чем говорить о защитах, давайте вспомним структуру личности по З.Фрейду.

Ид (Оно) - влечение, инстинкты, первичные потребности. Требует немедленной разрядки, не обращая внимание на последствия.

Эго (Я) - обрабатывает импульсы Ид и сопоставляет с Супер Эго. Ответственен за принятие решений. Дает отсрочку для удовлетворения инстинктов подходящим способом.

Супер эго (Сверх-Я) - формируется в социуме, в результате воспитания и воздействия окружающих. Формируется своего рода “должен” без объяснения почему. Со временем родительский контроль переходит в самоконтроль. К сожалению, действие Сверх-я бывает настолько сильным, что человек кроме “должен” больше ничего в жизни себе позволить не может.

Защитные механизмы возникают в ответ психики на болезненные факторы. Они возникают либо при столкновении “я “ с реальностью, либо между структурами личности (по З.Фрейду). “Я” обрабатывает импульсы “Оно” и сопоставляет со Сверх-я. И если нельзя проявить эти импульсы, то возникают разного рода защиты, а психическая энергия возвращается в “Оно” и усиливает проявление других импульсов.

Например, женщина, которая по каким-либо причинам не может удовлетворить свои сексуальные потребности, может обесценивать (защита) сексуальную жизнь, но сексуальный импульс возвращается в “Оно” и может проявляться в желании поскандалить с кем нибудь. Не случайно на сварливую, скандальную женщину говорят “неудовлетворённость”, а Михаил Литвак говорит, что скандал это своего рода секс.

Термин “психологические защиты” был введён Зигмундом Фрейдом в 1894 году и активное изучение получил в работах Анны Фрейд. Защиты могут иметь как позитивную, адаптивную функцию, искажающие реальность до более безопасной, но автоматически включающимися там, где они не нужны. То есть представляют своего рода башню, которая одновременно и защищает своих жильцов и ограничивает их в своих действиях.

Защиты стремятся к выполнению следующих задач:

Избежать или овладеть неким мощным угрожающим чувством, например, тревогой, горем и другими неприятными переживаниями;

Сохранить самоуважение.

Выбор тех или иных защит связан в основном со следующими факторами:

Врождённый темперамент;

Природа стрессов, пережитых в раннем детстве;

Защиты, которые применяли родители или другие значимые фигуры;

Опыт использования тех или иных защит.

Защиты подразделяются на примитивные (первого порядка) и высшие (второго порядка).

Примитивные защиты

Основными характеристиками являются:

Недостаточная связь с реальностью;

Недостаточный учёт отдельности и константности объектов, находящихся вне собственного Я.

Выделим основные:

Примитивная изоляция.

Проявляется в желании спать и спать, не выходить из дома, ни с кем не общаться. Это уход во внутренний мир, в мир фантазий. В младенческом возрасте это механизм можем увидеть на примере долго кричащего младенца, а потом замолкающего, часто засыпающего. Родители зачастую специально не подходят к ребёнку со словами “поорет и перестанет”, “это все его манипуляции”. На самом же деле ребенок испытывает сильный страх, и чтобы психика осталась сохранной, он просто засыпает. Плюсом такой защиты является то, что реальность не искажается. Минус же в том, что человек выключается из активного решения проблем. В лучшем конечно случае, проблема решится сама собой, но это может произойти не всегда.

Отрицание.

Это отказ принять существования неприятного. Встречается в ситуациях кризиса, острого горя. Например, женщина, получившая повестку с войны о смерти мужа, отрицая, будет так же продолжать его ждать, накрывая вечером ужин на двоих. Опять-таки, психика сохранена, но приняв реальность, она могла бы построить новые отношения с другим мужчиной.

Проекция.

Мой излюбленный механизм защиты в плане того, что он встречается все время, куда бы ты не шел, где не находился бы. А заключается он в том, что внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. В основном приписывается неприятное, неприемлемое в нас,в основном неосознанное, внешнему миру, другим людям.

Как говорит М.Е. Литвак “хочешь узнать человека, послушай, что он говорит о других”. У него же “ревнует тот, кто сам изменяет”. То есть мы воспринимаем людей через призму собственных проекций. Мир это отражение того, что есть в нас самих. И лишь приняв, осознав в себе те или иные части, мы можем увидеть мир гораздо шире. Когда вы что-то видите в другом человеке, хотите его обвинить в чем то, остановитесь и подумайте, а нет ли в вас самих этого. Иногда требуются годы, чтобы разглядеть в себе что-то, что мы всегда видим в окружающих, но незаметным остается для нас.

Регрессия.

Возвращение к ранним периодам жизни. Человек, часто использующий этот механизм, представляет собой личность, о которой говорят “инфантильная”. Можно увидеть так же у детей при рождении младшего ребенка (перестает ходить на горшок, просит соску). У взрослых в форме обид, швырянии предметами и т.д. Выбор бисексуальных отношений (не знаю кто я на самом деле, девочка или мальчик) и т.д. Но регрессия нужна для взаимодействия с внутренним ребенком, который дает нам ресурс, творческий потенциал.

Рационализация.

Логическое, рассудочное объяснение собственных мыслей, поступков, установок. Что дает избежать чувства вины и ответственности. Например, меня не берут на работу, потому что везде только через знакомства (на самом деле человек не хочет осознавать, что недостаточно опыта). Или, я не замужем, потому что и умная и красивая, а достойных нет (на самом деле проблема в умной и красивой).Как правило, чем выше интеллект, тем чаще человек использует этот механизм.

Примитивная идеализация и обесценивание.

Идеализация исходит из детства, когда мы идеализируем родителей и считаем что они все могут, все умеют. Но со временем человек осознает, что идеального ничего не бывает. Те же кто не осознают, постоянно находиться в поисках идеала как в окружении, так и стремясь довести себя до некоего идеала.

Это проявляется в пластических и других манипуляциях со своим телом, в постоянной учебе “вечный студент”, в частой смене мест работы, сексуальных партнеров в поисках идеального, в присоединении к кумиру (у меня самый лучший врач, ребенок учится в самой лучшей школе и т.д.). Но вслед за идеализацией, как правило, идет обесценивание, чем сильнее идеализируется, тем сильнее будет обесценено, сильнее будет разочарование в чем-то или ком-то.

Чтобы сохранить длительные отношения с человеком, использующим эти защиты, нужно сохранять дистанцию, чтобы не быть обесцененым. На расстоянии не так видно неидеальность, но как только он подберется к вам ближе, поймет что вы не идеальны, то пойдёт на поиски другого идеального, но на самом деле не существующего.

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