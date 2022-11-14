Самая острая реакция, на установку, в которой надо согласиться на свою обычность.

Самая острая реакция, на установку, в которой надо согласиться на свою обычность.

Вот это вот волшебное "я - обычный человек", о котором я давно говорила, или, если речь идет о сфере любовных отношений: "я - обычный мужчина", "я - обычная женщина".



Сейчас расскажу, почему возникает такое внутреннее сопротивление этой установке, что оно означает и зачем с ним надо работать. Может быть лучше согласиться со своей уникальностью? Индивидуальность ведь = уникальность. Нет двух одинаковых личностей, как известно, как нет идентичных отпечатков пальцев.

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Признавать себя обычным человеком необходимо для того, чтобы приводить свою самооценку в адекватное состояние. Держать свою самооценку в адекватном состоянии - это значит обеспечивать себе бесперебойный доступ энергии.

Дело в том, что слово "обычный" - это всего лишь слово, а образы и интерпретации у каждого человека возникают свои, и это напрямую зависит от состояния его самооценки.

Обратите внимание, кого вы представляете, когда говорите "обычный человек"?

Те, кого это в приложении к себе так возмущает, представляют обычно серую и безликую массу. Или хуже того, каких-то недоразвитых некрасивых и нечистоплотных недоумков. То есть обычный человек - быдло, а они хотели бы относить себя к элитарной прослойке небыдла.

Скорее всего такие люди не только себя считают необычными. Они считают необычными своих родителей, своих близких друзей, своих детей конечно же очень необычными считают, ну и того, в кого сильно влюблены, считают сверкающей звездой. Иначе бы они, такие необычные, так не влюбились.

За всем этим очень легко разглядеть корону. Обычные где-то там, а в близком кругу человека - одни только необычные личности.

А теперь представьте себе, насколько такая точка зрения типична для эгоцентриков, насколько она обычна. Каждый эгоцентрик убежден, что он необычен. И чем он больше эгоцентрик, тем необычней себе кажется. И он, и его ближайший круг, а обычные - где-то там, дальше.

В жизни таких эгоцентриков бывают моменты острого одиночества, связанные с тем, что они вдруг понимают, что рядом с ними - обычные люди, не ценящие их необычность.

И самый страшный крах, вплоть до мыслей о суициде, - это когда эгоцентрик вдруг думает "а не обычный ли я сам?" Он пытается вспомнить какие-то свои объективные успехи, заслуги, таланты, но в депрессивном состоянии все они кажутся ему какой-то ерундой. В книгах описаны великие люди, а он на таких не похож. И все. Жизнь эгоцентрика не имеет смысла. Обычный человек жить не должен, это слишком стыдно. Это дурной тон быть таким обычным, таким серым и ничтожным.

Есть разного рода уловки, на которые пускаются эгоцентрики с дозой эгоцентризма поменьше. Они считают себя необычными, но и всех других людей они тоже считают необычными. Якобы. Целый мир необычнейших людей. Семь с лишним миллиардов необычностей.

Да, каждый человек отличается от других, но в нем нет ни одного качества, которое бы не повторялось тысячи раз в других людях в иных комбинациях. Совокупная необычность - самое обычное качество для хомо сапиенса. Если все люди так уникальны и вы в это верите, значит нет ничего плохого в том, чтобы считать себя обычным человеком. Но вы же не хотите быть таким же уникальным, как все эти уникальные люди. Вы хотите быть необычным среди них.

То есть это просто уловка. Всех людей такой человек необычными не считает, он считает подавляющее большинство обычными, а себя - выделяющимся из толпы и если уж не единственным необычным человеком, то уж по крайней мере принадлежащим к высшей прослойке (и так каждый из миллиардов эгоцентриков, представьте себе эту "высшую" прослоечку).

Никто не мешает человеку, признающему себя обычным, стремиться сделать что-то необычное. На самом деле даже помогает, поскольку направляет фокус на работу. Обычный человек может и должен стремиться (без истерики) к необычным достижениям. Это здоровые амбиции. А здоровая самооценка - видеть свою обычность, соглашаться с ней и не видеть в этом ничего плохого. Те, кто не пробовал приводить свою самооценку в стабильное адекватное состояние и держать в нем, даже и не догадываются, сколько энергии от этого высвобождается.

Вся энергия эгоцентриков идет на то, чтобы удерживать иллюзии своей грандиозности, а упав с трона, зализывать и латать раны разочарования в себе и мире. Жизнь непрерывно дает понять, что тот, на кого вы поглядывали сверху, в чем-то вас лучше.

Вот это вот обычный человек получает от жизни больше, а вы, необычный, так мало. Это повод либо обидеться, либо поменять систему приоритетов по принципу "зелен виноград". А надо ли вам вот это все? Вы же не быдло какое-то, чтобы мечтать о крепком браке, хорошей зарплате, накачанной заднице. Вы необычный человек и у вас необычные ценности.

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То есть представление о себе как о "необычном" вынуждает либо вообразить себя авангардом и держать эту планку в иллюзиях, ударяясь то и дело лицом о реальность, либо сепарироваться и отделить себя от социума. В социуме ведь обычные люди, а избранные нигде отдельным кружком не сидят.

Обычный человек - один из тех, которые вас окружают. Он очень похож на вас, а когда вам мерещатся кардинальные отличия, вы просто улетели в облака. Спуститесь на землю.

Даже разница интеллекта здоровых людей очень невелика, а те, кого мы считаем интеллектуалами, просто посвящают очень много времени умственному труду. Нет ничего необычного в этом, это обычный навык. И да, это еще увлеченность, но быть увлеченным - обычное дело.

То же самое касается красивого тела. Необычно красивое тело - обычная вещь для людей, которые активно и постоянно над этим телом работают. Среди таких же работающих над телом людей они выглядят обычно. Тем и хороша установка на обычность, что она настраивает на сложную работу ради относительно необычных достижений (относительно - потому что смотря с чем сравнивать), а не разрешает почивать на лаврах своей природной необычности.

Примите тот факт, что для своего возраста, пола, социального уровня вы довольно обычны. Чтобы сделать нечто необычное, вам надо постараться (как и другим обычным людям). Не надо мухлевать и сравнивать себя физически с людьми намного старше или вспоминать поездки в отсталые страны, чтобы почувствовать себя богатым и крайне образованным белым человеком. Вы обычный человек и они обычные люди, а отличается культурная и экономическая среда вашего обитания.

Обычный человек - это несуществующий персонаж, это собирательный образ, вы его схематично рисуете сами, но этот нарисованный вами образ чрезвычайно много говорит о ваших отношениях с собой и о вашей интеграции в мир. Этот ваш обычный человек - урод и тупица? Серая бесперспективная мышь? У вас плохая интеграция в мир. И дайте я подумаю, почему... Может быть вы пытаетесь сохранять свое чувство превосходства, представляя большинство людей намного хуже себя?

А про то, насколько вы объективно, объективно необычны, расскажите той толпе эгоцентриков, которые считают вас самым обычным в отличие от себя, объективно необычных людей.

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Вопрос к тем, кто волшебную формулу освоил раньше, а не пытается осваивать сейчас. Стало легче от принятия своей обычности? Или просто отрос новый зубец короны, который помогает считать себя "обычным", понимая в глубине души свою необычность? опубликовано econet.ru

Автор Марина Комиссарова

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