И с хорошими девочками случаются плохие истории

Путь человека, изо всех сил стремящегося жить по высшим законам своей души, не всегда наполнен одной лишь красотой, легкостью и радостными событиями. Зачастую он извилист и тернист, полон ошибок и непредвиденных обстоятельств, иногда возникает ощущение, что судьба все изощреннее проверяет идущего на верность тем принципам, которые были выбраны в качестве жизненных ориентиров.

Путь человека, изо всех сил стремящегося жить по высшим законам своей души, не всегда наполнен одной лишь красотой, легкостью и радостными событиями. Зачастую он извилист и тернист, полон ошибок и непредвиденных обстоятельств, иногда возникает ощущение, что судьба все изощреннее проверяет идущего на верность тем принципам, которые были выбраны в качестве жизненных ориентиров.

К сожалению, отождествление самого пути и идущего по нему человека, является одной из серьезных причин глубоких кризисов в жизнях многих людей, и выглядит оно приблизительно так: если я хороший человек, то все в жизни у меня должно быть хорошо и без ошибок, а если у меня где-то что-то не так, как положено или хочется, значит, я - плохой человек. Не спешите с выводами.

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С самого детства мы привыкли получать похвалу за высокие оценки в школе, примерное поведение, правильные ответы у доски, помощь по дому и другие "маячки", которые сигнализировали нам, что все идет хорошо, нас любят, принимают, мы в безопасности, и в рамках родительской семьи и школьной системы данный принцип работает безотказно - будь хорошим и жизнь ответит тебе тем же.

С последствиями противоположного принципа мы также хорошо знакомы с того же самого детства - ведешь себя плохо, тебя будут ругать, наказывать, отвергать, и все это очень небезопасно. К наказаниям и поощрениям разные дети относятся по-разному, но в целом, механизм понятен: будь хорошим и будет тебе хорошая жизнь, будешь плохим, жизнь тоже испортится. Что происходит далее?

Мы взрослеем и начинаем сталкиваться с людьми и событиями, находящимися за пределами родительской семьи и школьной воспитательной системы, и вот тут-то нас подстерегает большая ловушка! Механизм начинает срабатывать в обратную сторону, то же самое отождествление, но снаружи вовнутрь.

Если у меня в жизни все "хорошо" (семья, дети, машина, квартира, дача, отдых как положено два раза в год и т.п.), значит, я - очень хороший и достойный человек, а если что-то идет не так, как "должно" (проблемы в бизнесе, ребенок растет без отца или матери, развод случился, поссорились с близкими людьми, семью создать не удается и т.п.), то я "плохой" и не достоин света солнечного и созерцания звездного неба в лунную ночь.

Трах-тибидох! Алохомора! Карпе Ретрактум! Разотождествление, произойди! Хватит уже, как дети малые! Вы - это вы, а то, что вокруг - это то, что вокруг. Да, понятно, что внешнее - отражение внутреннего, но и мудрость к нам не сразу приходит, и без разбитых коленок вряд ли нормально ходить научишься. Если в жизни что-то пошло не так, как хотелось бы, то это всего лишь сигнал для того, чтобы направить в эту сферу жизни ваше внимание, а не бежать со всех ног оттуда, где вы больше всего нужны.

Чем больше я работаю и общаюсь с женщинами, тем чаще я встречаюсь с историями про хороших девочек, у которых в жизни что-то пошло не так, а теперь они считают, что жили неправильно, наделали много ошибок и нет им прощения.

И самое страшное, что не только им нет прощения, но и всем остальным вокруг тоже прощения нет - и родителям нет прощения, и бывшим мужчинам, и детям, и подругам, и много кому еще.

Знаете, и с хорошими девочками случаются плохие истории, вот что важно понять! Да и "плохие" девочки, честно говоря, все те же "хорошие"... только болеют немного и никак не хотят этого признать, чтобы начать исцеляться. Большая часть наших проблем связана не со злым роком и непреодолимыми жизненными обстоятельствами, а с отсутствием необходимых знаний и навыков.

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В современном обществе существует колоссальный пробел, прямо-таки системный сбой в сфере семейных взаимоотношений. Разводы, расходы, конфликты с родственниками, дети вне брака, чудовищное количество абортов, неисцеленные травмы раннего периода развития и тысячи грустных историй да разворошенных судеб - все это результат абсолютно невежественного отношения к семейным традициям и ценностям, последствие резкого снижения уровня культуры, духовной деградации и той самой "свободы" в нравах и поведении, которая и привела к тому, что мы имеем на сегодняшний день.

"Если нет высших принципов, которым подчиняется свобода, то такая свобода становится произволом", и единственный выход из сложившейся ситуации - это самостоятельное восполнение пробелов и большое усердие в том, чтобы прожить свою жизнь наполнено и со смыслом.опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

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