Что делать, если ребенок грубит окружающим

Грубость ребенка является выражением вербальной (то есть выраженной в словах) агрессии. Если ваш ребенок постоянно грубит, не пытайтесь решить проблему на месте, по горячим следам как - то особенно ловко, жестко или неожиданно отреагировав на очередной его выпад. Проблема решается не в этой точке, а более сложным и долгим путем.

Грубость ребенка (употребление бранных слов, неуважительное отношение) является выражением вербальной (то есть выраженной в словах) агрессии.

Агрессия у ребенка возникает в ответ на ощущение опасности, недовольство обстоятельствами -это форма отстаивания своих интересов.

Однако, глядя на грубое поведение ребенка не вполне очевидно, что с ним происходит, и родители зачастую не дают себе труда проанализировать его состояние.

В зависимости от среды, в которой растет ребенок, выражения могут быть более или менее «крепкие», но суть дела всегда одна – ребенок выражает свое недовольство в грубой форме.

Внук, видя вошедшую к нему бабушку, кричит: «Уйди вон отсюда!»

Девочка, в ответ на просьбу няни выключить ТВ, кричит: «Отстань, тупая коза!»

Мальчик, получив замечание от отца, говорит ему: «Заколебали вы меня!».

Пытаясь бороться с грубостью, нужно помнить, что помимо запрета на грубость ребенку нужно предоставить приемлемую альтернативу поведения в стрессовых ситуациях, то есть научить его, чем заменить грубые выражения.

Как к любой другой проблеме к детской грубости родителям лучше подходить с «холодной головой».

Если ваш ребенок постоянно грубит, не пытайтесь решить проблему на месте, по горячим следам как - то особенно ловко, жестко или неожиданно отреагировав на очередной его выпад. Проблема решается не в этой точке, а более сложным и долгим путем.

Что провоцирует детскую грубость:

1. Поведение взрослых.

Именно близких взрослых (а не Васю из детского сада, как многие опасаются) ребенок дошкольник возьмет себе в качестве образца. Конечно, он может принести из детского сада пару ругательств, но при нормальных отношениях дома, ему очень легко объяснить, что такие слова у вас не говорят.

Если же кто - то из семьи ребенка регулярно ругается, то ребенок обязательно будет это повторять.

Бывают случаи, когда ребенок так запуган родителями, что ни о какой грубости в их адрес не может и помыслить, но в таком случае он будет груб с теми, с кем это безопасно (со знакомыми детьми, братьями и сестрами, домашними животными)

Часть родителей, видя себя в поведении ребенка, хватаются за голову, ужасаясь «неужели это я?» и стремятся исправить свое поведение. В таком случае шансов на успех в преодолении детской грубости больше.

Другая часть родителей задает себе совсем другой вопрос: «как сделать так, чтобы ребенок этого не делал, не повторял за мной?». В таких ситуациях шансы на успех минимальны.

2. Детский негативизм.

Негативизмом в психологии называют стремление сопротивляться требованиям, все делать наперекор. В таком случае, ребенок, зная, что грубые слова запрещены дома, может намеренно их использовать в своеобразной «войне» с взрослыми, целью которой может быть, к примеру, месть взрослому или отстаивание независимости. Причины негативизма связаны с личной историей ребенка.

Негативизм характерен для переходного периода, кризиса трех лет. Если же вы наблюдаете это явление за пределами 3-4 летнего возраста, можно предположить наличие проблем в отношениях с ребенком.

3. Размытые границы дозволенного, неспособность взрослых устанавливать правила и контролировать ситуацию в семье.

В таких случаях, как правило, психологическое состояние ребенка также оставляет желать лучшего, однако, он становится своеобразным семейным тираном, с которым никто не может справиться. Грубость тогда только часть проблемы, в других областях с ребенком тоже трудно.

Как научить ребенка вежливости.

К трем классическим и, как правило, неэффективным способам решения проблемы грубости можно отнести:

Наказания

Требования извинений за грубость

Объяснения

Наказание вообще является малоэффективной формой воздействия на поведение. Особенно плохо они работают в тех случаях, когда поведение закрепилось и привычно для ребенка. Наращивание силы наказания, обычно не приводит ни к каким результатам, кроме ухудшения отношений с ребенком.

Однако, наказания могут служить родителям громоотводом для собственных чувств, позволяя им снять напряжение. Родители используют наказание не для того, чтобы исправить ситуацию (опыт подсказывает им, что наказание не поможет), а для того, чтобы компенсировать свои страдания от непослушания ребенка. Ими движут скорее мстительные мотивы («раз ты так со мной, то я тебе устрою»).

Если же ребенок грубит регулярно, не стоит пытаться справиться с грубостью, ужесточая кары за его проступки.

Требования извинений, раскаяния за грубость. Часть родителей пытаются решить проблему, требуя, чтобы ребенок публично каялся и извинялся перед потерпевшей стороной. Трудно понять, как это может отучить ребенка грубить, но такой прием весьма популярен. Можно ограничиться констатацией факта, что он не работает, и извинения ребенка, как правило, неискренни.

Объяснения. Объяснения это весьма гуманный прием, который в большом почете у образованных родителей. Проблема только в том, что объяснения эффективны тогда, когда они достигают цели и что-то трансформируют во внутреннем мире ребенка. А объяснения ради объяснений ценности не имеют.

Большинство родителей, использующих объяснения, категорически непонятны своим детям, их аргументы неактуальны для детей, поэтому не работают. Повторять же объяснения родителей заставляет иллюзия, что ребенок их понимает. Как правило, иллюзия держится на том, что ребенок повторяет слова взрослого и кивает в ответ на вопрос «Ну ты понял теперь?».

Можно надеяться на объяснения если вы имеете сообщить ребенку нечто новое (а не то, что вы уже повторяете безрезультатно последние полгода). Кроме того, вы должны быть уверены, что все слова и понятия досконально ясны ребенку, а аргументы значимы для него и внутренне логичны.

Специальная стратегия борьбы с грубостью ребенка

Не существует ни волшебных таблеток от грубости, ни ловких точечных приемов борьбы с этой вредной привычкой.

Грубость исчезнет, если родители целенаправленно действуют и последовательны.

Стратегия, с которой вы сейчас познакомитесь подействует, если применять ее 2-3 недели.

Эта стратегия включает в себя несколько направлений, в которых нужно действовать одновременно!!

1. Контролируйте себя. Не говорите при ребенке того, чего вы не хотите слышать от него. Бороться с грубостью ребенка в то время, как в семье разговаривают грубо (в адрес друг друга или третьих лиц) – сизифов труд.

2. Поощряйте вежливые высказывания ребенка.

Это самая важная часть стратегии!

Не бывает так, чтобы ребенок грубил вам беспрерывно. Замечайте и высказывайте одобрение вслух в те моменты, когда ребенок ведет себя вежливо (вежливо просит, выражает свои чувства или идеи). В первое время важно особенно часто и точно поощрять вежливые высказывания, чтобы ребенок имел как можно более точное представление, какие его слова и действия приводят к вниманию и одобрению родителей.

3. Игнорируйте грубость.

Полностью игнорируйте грубые высказывания ребенка. Если грубые слова содержат указания, ни в коем случае не выполняйте их!

Примеры грубых высказываний содержащих указания в адрес взрослого:

"Пошла отсюда!"

"Дай мне свитер, быстро!"

"Не смей трогать, это мое!"

Ни при каких обстоятельствах не нужно делать то, о чем ребенок просит грубо!

Игнорирование грубости означает полное отсутствие реакции на нее. Вы как будто не слышите эти элементы в речи ребенка.

Весь остальной текст ребенка, если даже он идет непосредственно за грубым высказыванием, вы должны воспринимать.

Типичными ошибками в этом пункте можно назвать: мнимое игнорирование и игнорирование ребенка.

При мнимом игнорировании родитель говорит примерно следующее: «Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не будешь вежливым», «скажи вежливо», «это грубые слова, я их не понимаю». Какая либо реакция на грубость ребенка не может считаться игнорированием. Игнорированием считается только полное отсутствие реакции родителя.

При игнорировании ребенка родитель в ответ на грубость долго не обращает на ребенка внимания. Важно, чтобы ваше игнорирование было направлено только на грубость, но не на самого ребенка!

Пример правильного использования тактики игнорирования: Вася: «Уйди, ты плохая!»Мать продолжает мыть посуду, никак не реагируя.Через минуту Вася подходит к матери и говорит: «Можно мне яблоко, пожалуйста?»Мать говорит: «Конечно, отлично, если ты просишь вежливо!»

4. Намеренно обучайте вежливости.

Недостаточно просто купировать грубые проявления. Вы должны уделить достаточное внимание тому, чтобы обучить ребенка вежливой форме обращения.

С помощью игр, мультфильмов и книг, собственного поведения объясняйте малышу приемлемый способ выражения недовольства. Чем старше ребенок, тем больше вы можете рассчитывать на диалог с ним в этом отношении. С детьми 5-7 лет уже вполне можно придумывать и проигрывать ситуации, связанные с выражением недовольства.

Придумывайте и проигрывайте с ребенком, как можно действовать, если грубость вот-вот готова соскочить с языка.

Не бросайте ребенка в одиночестве изобретать велосипед: запретив грубость, как форму самовыражения, научите его выражать свои состояния иначе. Тогда дело пойдет веселее.

Грубо«Не смей меня сейчас трогать!!!»

Вежливо«Я сейчас злой как дракон, я хочу быть один!»

Грубо«Бабушка дура, ничего не понимает!»

Вежливо«Я обижаюсь, если бабушка меня не слушает!»

Грубо«Сама ешь свой суп дурацкий!»

Вежливо«Я сейчас расстроен и есть не могу!»

Если ребенок сильно разгневан, а помочь делу никак нельзя, можно выразить свой гнев в рисунках, разрывании бумаги (отлично действует шумное раздавливание бумажных стаканчиков), спортивных упражнениях и прочих действиях, которые не приносят вреда окружающим.

Также помогут дыхательные упражнения. Обычно люди дышат достаточно для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма, но, совершенно недостаточно для того, чтобы контролировать свои эмоции, в частности успокаиваться. Совет: «Дышите глубже!» все так же актуален, в том числе и для детей.

Расскажите ребенку, что когда он зол, он может впустить в себя побольше воздуха, а потом выдохнуть его, чтобы помочь злобе уйти. Для этого нужно только вовремя вспомнить об этом и уединиться на пару минут.

5. Вспоминайте эпизоды грубости.

С детьми от 3 лет можно обсуждать эпизоды, в которых они были грубы. Это нужно делать в спокойной обстановке, когда острый конфликт уже прошел. Имеет смысл поговорить о том, что привело к вспышке грубости придумать и проиграть 2-3 альтернативные варианта поведения в подобной ситуации.

Преодоление трудностей в отношениях с ребенком, это, как правило, длительный процесс, редко связанный с единственным удачным действием родителей. Поэтому от стратегии можно ждать результатов по истечении значительного времени, хотя улучшения вы можете заметить с первых же дней. опубликовано econet

Автор Елизавета Филоненко

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